Бюджетный вариант большого дома

Выиграть в площади и не потерять в отделке и декоре? Ваше желание может быть легко осуществимо с помощью стиля модерн и прекрасного вдохновляющего проекта от фирмы HELWIG HAUS UND RAUM PLANUNGS GMBH.

Этот дом выглядит современно и презентабельно, но при этом помог сэкономить владельцам необходимые средства для некоторых дизайнерских приемов и интересных решений! Посмотреть этот бюджетный дом стоит всем, кто хочет понять, где теряются основные средства и как этого избежать.