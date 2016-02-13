Бюджетный вариант большого дома

Выиграть в площади и не потерять в отделке и декоре? Ваше желание может быть легко осуществимо с помощью стиля модерн и прекрасного вдохновляющего проекта от фирмы HELWIG HAUS UND RAUM PLANUNGS GMBH.
Этот дом выглядит современно и презентабельно, но при этом помог сэкономить владельцам необходимые средства для некоторых дизайнерских приемов и интересных решений! Посмотреть этот бюджетный дом стоит всем, кто хочет понять, где теряются основные средства и как этого избежать.
Простые формы для всех конструктивных решений – важнейшая политика данного проекта. Мы видим, что весь проект выполнен в едином стиле, но при этом остается оригинальным и смотрится очень интересно.
Простые формы подразумевают не просто проект в стиле модерн, но также отсутствие дорогого мощения, ковки, нестандартных по форме окон, дорогих гаражных ворот и отделки экстерьера камнем. Именно такие идеи приходят на ум многим будущим владельцам коттеджей, но они заставляют уменьшить общую площадь дома ради популярного декора. На самом же деле, простой проект выглядит гораздо более современным и модным, чем пышно декорированный.
Отсутствие газонной площадки делает работы по озеленению минимальными, а ландшафтный архитектор в данном случае спланировал прекрасное место для отдыха всей семьи. Здесь есть терраса под большим бетонным навесом, которая продолжается и на открытой арене – в центре участка. Кроме того, часть дорожек, например, из гаража к террасе со столовой группой, создана с помощью плитки.
Важная часть такого проекта – щебень, позволяющий вам легко сделать сад опрятным и стильным в любое время года, а также декоративные плиты в зоне ниши для лавочки и одно отдельно стоящее дерево – символичный декор для всего сада.
Внутри мы найдем просторные, шикарные комнаты, которые являются таковыми не просто из-за своей реальной площади, но и из-за открытой планировки первого этажа. Слегка более высокие, чем обычно потолки позволяют организовать двусветное освещение, но при этом сделать это как можно более бюджетно – с помощью небольших окон.
Отделка подразумевает стандартную плитку с узором под натуральную древесину, систему «теплого пола», которая является и отопительной системой, а также покраску стен в белый. Встроенные светильники есть на кухне и в гостиной, но их количество не превышает оптимального.
Кухонный гарнитур был спроектирован кухонным планировщиком – специалистом, который знает все самые эргономичные решения в планировке данного типа комнат. Здесь мы найдем две раковины, плиту на кухонном острове, навесную вытяжку с подсветкой, два барных стула у стойки и два основных модуля – для хранение слева (с холодильником) и на заднем плане для кулинарии.
Бюджетная кухня, конечно же, понятие относительное – здесь нет четких рамок, и термин «бюджетная» вовсе не означает «самая дешевая», а скорее «привязанная к определенному бюджету». Эта кухня не вышла за намеченные рамки и при этом использовала все доступные приемы по облегчению ее общей стоимости.
Стильная столовая оформлена в стиле модерн, но один яркий акцент в виде картины в стиле современного искусства делает ее более веселой и интересной, а также прекрасно подходящей для приема и развлечений гостей.
Главная ванная комната оформлена так, чтобы в ней с максимальным удобством могли разместиться все желаемые клиентами элементами. Например, закрытый душ, сауна и модули для хранения. Такая ванная комната особенно хорошо подходит для семьи с несколькими детьми и является прекрасным вариантом для того, чтобы с удобством проводить водные процедуры сразу для 2-4 малышей! Кроме того, эта ванная безопасна для маленьких детей из-за отсутствия скользких поверхностей и острых углов.
Так, этот дом является прекрасным набором инструментов для идеальной жизни. И как бы формально это ни звучало, именно это мы ищем в каждом доме, подбирая себе проект мечты. Используя простую отделку, минимум мебели и поэлементный подбор дизайнером бюджетных решений и объектов, мы видим, что каждая комната получила дополнительные квадратные метры.
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