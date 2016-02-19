​До и После: из ретро в люкс за 1 месяц!

Если вы думаете, что нашли квартиру вашей мечты, но ей явно нужен ремонт, просто наймите профессионалов, которые сделают ее интерьер соответствующим вашим ожиданиям от жизни! Именно данному совету последовали владельцы этой квартиры, когда обратились к дизайнерами из студии ACERTUS, которые реализовали их мечту о светлом и красивом доме, не выйдя при этом за рамки обозначенного бюджета.
Редизайн этой квартиры покажет нам, как сделать ремонт быстрым и легким, используя лишь самые эффективные приемы и уложиться в 1 месяц преобразований! Кажется, что более привлекательной идея большого ремонта не была никогда!
Купленная молодой семьей квартира в хорошем районе имела весьма традиционный интерьер, поэтому сразу после оформления сделки новые владельцы обратились к дизайнерам за помощью. Они хотели сделать жизнь для себя и своих детей в новом месте современной, глянцевой и приятной, а также сделать так, чтобы малыши росли в благоприятном окружении красивых вещей.
Прежде чем приступить, дизайнеры спросили о том, какой пара видит свою идеальную жизнь. Профессионалы знают, что начинать нужно именно с идеалистической картины и только потом, в некоторых безвыходных моментах, идти на компромиссы, а не сразу сдаваться и выбирать тот стиль или прием, который кажется «более доступным» или «более дешевым».
Таким образом, молодая супружеская пара рассказала о квартире своей мечты – светлой и современной, без лишних деталей, но с глянцевым декором. В целом, они хотели сэкономить на отделке, но приобрести несколько эффектных предметов, чтобы вывести интерьер на новый уровень и сделать его дизайнерским.
Поэтому дизайнер предложил им достаточно привлекательную схему – оставить половое покрытие нетронутым, но покрасить стены и создать встроенное освещение в потолке. А еще ограничиться минимумом мебели, но добавить дизайнерский комод в столовой и не экономить на шикарном диване для гостиной. Остальные вещи были куплены по стандартным ценам, что помогло сделать интерьер более доступным для молодых.
Прежние владельцы тоже старались обустроить свой дом, но из-за недостатка опыта получалось так, что даже те покупки, что совершались, не давали нужного эффекта в целом.
Несмотря на то, что в общем в проекте реализовывались лишь идеи в декоре, не планировались перепланировка и масштабные преобразования, несколько важных вещей все-таки было сделано. Например, распашные двери из коридора в гостиную были заменены на арку, что позволило сделать проходную зону гораздо более удобной в принципе.
Интерьер коридора и прихожей в данном проекте выглядели наиболее драматично, в не самом лучшем смысле этого слова. Комнате недоставало света, а вертикальные темные линии лишь усугубляли положение.
Теперь интерьер сияет новыми красками и стены цвета латте отлично подходят для такого узкого коридора! Все двери была заменены на белые, а арка в гостиную помогла впустить солнечный свет даже в это помещение.
Молодые супруги привезли в эту квартиру уже купленную ранее мебель, но она не совсем удачно подошла под отделку и настроение главной спальни, поэтому дизайнеры нашли для них пару интересных идей по преобразованию.
После них спальня заиграла новыми красками, хотя мебель в ней осталась той же. Стены были покрашены в нежный кофейный оттенок, акцентная стена получила современный серебряный декор, а кровать была украшена текстилем.
Homify о дизайне малогабаритных квартир:
— Дизайн трешки: 53 квадрата в скандинавском стиле;
— Однушка мечты: 30 квадратных метров глянца;
— Перепланировка: из однушки в студию на 36 метрах.