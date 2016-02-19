​До и После: из ретро в люкс за 1 месяц!

Прежде чем приступить, дизайнеры спросили о том, какой пара видит свою идеальную жизнь. Профессионалы знают, что начинать нужно именно с идеалистической картины и только потом, в некоторых безвыходных моментах, идти на компромиссы, а не сразу сдаваться и выбирать тот стиль или прием, который кажется «более доступным» или «более дешевым».

Таким образом, молодая супружеская пара рассказала о квартире своей мечты – светлой и современной, без лишних деталей, но с глянцевым декором. В целом, они хотели сэкономить на отделке, но приобрести несколько эффектных предметов, чтобы вывести интерьер на новый уровень и сделать его дизайнерским.

Поэтому дизайнер предложил им достаточно привлекательную схему – оставить половое покрытие нетронутым, но покрасить стены и создать встроенное освещение в потолке. А еще ограничиться минимумом мебели, но добавить дизайнерский комод в столовой и не экономить на шикарном диване для гостиной. Остальные вещи были куплены по стандартным ценам, что помогло сделать интерьер более доступным для молодых.