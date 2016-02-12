Глянцевая сказка для среднего класса выглядит именно так – блестящий, яркий и просто роскошный коттедж в пригороде в стиле современного ар-деко покорит любого гостя. Архитектор Николас Киралис спроектировал и реализовал данный проект с особым вниманием к общему впечатлению – каждый элемент здесь поддерживает концепцию достатка и шика, и это ощущение не покидает вас даже в самых маленьких комнатах.
Проект коттеджа в стиле ар-деко – не редкость для Латинской Америки, где в городских интерьерах стиль бразильяно тоже поддерживает традицию делать мир красивым и сверкающим во всех возможных смыслах. Поэтому проекты в стиле ар-деко здесь очень популярны и используются в основном для постройки коттеджей с 3-4 спальнями на одну семью, и при этом расположены они практически всегда на узких стандартных участках под пригородную застройку.
Плавные линии, горизонтальный декор, колонны и нейтральная цветовая гамма… Кажется, если посмотреть на дом в свете очаровательной вечерней подсветки, ему не хватает лишь красной ковровой дорожки. Очень примечательно, что стиль ар-деко в частной архитектуре повторить достаточно не сложно, он производит неизгладимое позитивное впечатление, а вкупе с интерьерами смотрится просто потрясающе.
В Латинской Америке в загородных домах принято иметь две кухни. Одна является основной и находится в одной из дальних частей здания, а другая – парадной, в зоне столовой и лаунж-зоны для принятия гостей. На фотографии выше вы видите именно вторую кухню с удобной барной стойкой, стильным дизайном и эффектным декором, она используется для легких закусок и сервировки обеда для друзей.
Парадная гостиная – особенное место в доме, оформленном в стиле ар-деко. Как правило, в латиноамериканском роскошном коттедже она является проходной комнатой и расположена в зоне лестничного холла или прямо в сердце здания. В отличие от дополнительной гостиной при гостевой кухне, где проводятся шумные встречи, здесь царит более аристократичная и спокойная обстановка для деловых и нейтральных бесед. Кроме того, в этом доме есть еще одна гостиная – зона домашнего кинотеатра, которая также является детской игровой комнатой.
Спальня, изысканно оформленная в стиле бразильяно (современной латиноамериканской вариации модерна и ар-деко) смотрится очень изящно в этом красивом коттедже.
Оформление детской спальни не отстает от главной и выглядит очень современно. Гармоничные сочетания цветов, приятный декор и светлая основа делают эту комнату соответствующей маленькому ребенку.
Блестящая и светлая ванная комната – эталонный признак стилей ар-деко и бразильяно, который лишь укрепляет наше мнение об этом проекте, как о полном роскоши и шикарных декоративных приемов.
Так, стиль ар-деко может понравиться тем, кто давно искал золотую середину между роскошью классики и французского шарма и современным комфортом и удобством. В этом варианте вы можете позволить себе и то, и другое, не боясь, что эклектичное смешение помешает эстетике интерьеров.
Если вам интересны дома, построенные в стиле современного ар-деко, вы можете обратиться к особенному историческому району в городе Майами, США. Здесь расположены бутик-отели и частные резиденции, построенные именно в стиле ар-деко и занимающие целый квартал, являющейся настоящей достопримечательностью города! Пастельных оттенков (розовые, желтые, мятные и лавандовые) они серьезно повышают туристическую привлекательность города и выглядят очень позитивно на фоне пальм. Таким образом, стиль ар-деко в частной архитектуре существует и развивается и особенно любим на юге США и в Латинской Америке. Здесь он занял нишу неоклассики и отлично вписался в тропические пейзажи.
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