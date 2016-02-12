Глянцевая сказка для среднего класса выглядит именно так – блестящий, яркий и просто роскошный коттедж в пригороде в стиле современного ар-деко покорит любого гостя. Архитектор Николас Киралис спроектировал и реализовал данный проект с особым вниманием к общему впечатлению – каждый элемент здесь поддерживает концепцию достатка и шика, и это ощущение не покидает вас даже в самых маленьких комнатах.

Проект коттеджа в стиле ар-деко – не редкость для Латинской Америки, где в городских интерьерах стиль бразильяно тоже поддерживает традицию делать мир красивым и сверкающим во всех возможных смыслах. Поэтому проекты в стиле ар-деко здесь очень популярны и используются в основном для постройки коттеджей с 3-4 спальнями на одну семью, и при этом расположены они практически всегда на узких стандартных участках под пригородную застройку.