Дом-лайнер для уверенных в себе

Интересный проект от студии архитектуры FROHRING ABLINGER ARCHITEKTEN – прекрасный пример дома, в котором хочется жить! Сегодня на основе данного проекта мы поговорим о том, как с помощью homify вы можете найти дом своей мечты и каким образом это сделать легче всего!
На самом деле, просматривая такие проекты, как этот дом-лайнер, вы должны выбрать по одной идее для каждой из зон вашего дома, если хотите, чтобы ваши коллекции имели практическую пользу. Например, идея для дизайна лестницы должна быть одна, как и для парадного входа. Вы, конечно, можете комбинировать и несколько маленьких идей вместе, но вам следует четко установить цвет, материал и, например, стиль для оформления козырька для входа, иначе вы просто будете собирать красивые картинки, без общего образа.
Приглядываясь к различным проектам, все мы ищем элементы дома нашей мечты – подмечаем дизайнерские приемы, красивые детали, собираем Книги Идей и мечтаем о том, как построим свой собственный идеальный дом или красиво оформим любимую квартиру. В процессе данных поисков очень легко увлечься и сделать свою коллекцию непрактичной. Происходит это потому, что мы любим дублировать хорошие идеи или находить несколько вариантов для одной и той же зоны.
Такие дома, как этот, прекрасно способствуют нашему архитектурному самообразованию, как, в принципе, все хорошие проекты. В них есть концепция и стратегия, что значит, что они решают определенные задачи в рамках своего бюджета. Люксовые, оригинальные и особенно эффектные детали выступают в данном случае в роли музы или элемента вдохновения.
Так, дом-лайнер может помочь вам и другим путем в поисках дома вашей мечты. Вы можете выбрать один конкретный проект от архитекторов homify и уже дополнять его, а не начинать собирать свой проект по кусочкам мозаики с нуля. То есть вы выбираете дом, который больше всего похож на дом вашей мечты, создаете Книгу Идей и добавляете в нее фотографии того, что и как вы хотели бы в данном доме изменить с пометками. С таким полноценным досье на ваш дом мечты, вы уже смело можете идти к архитектору с конкретным видением и идеями, которые будут серьезно восприняты и реализованы профессионалом.
Например, если вы мечтаете о безупречной, минималистичной и светлой кухне – отличный образец такой вы как раз можете найти в проекте дома-лайнера. Простые линии и просторная планировка сделали эту комнату настоящим воплощением мечты!
Трендовое решение для дизайна столовой – создание мягкого уголка с одной из сторон обеденного стола – в проекте дома-лайнера приобрело особенный размах. Здесь мягкие сиденья являются частью подоконника для системы панорамного остекления, а спинка будто бы заменяет стекло в одном из модулей. Очень эстетично!
Стильная гостиная наверняка для многих может тоже стать гостиной мечты. Просторная, рассчитанная на большую и шумную семью она отлично подойдет любому коттеджу в современном стиле.
Дом-лайнер – потрясающий пример того, как модерн может оставаться скромным даже при большом размахе проекта. Площадь этого дома вызывает огромное восхищение, а объемы спланированы архитектором таким образом, чтобы здание не выглядело слишком большим.
Террасы с ночным видом возле кухни и столовой – отдельная тема для обсуждения. Отсюда открывается прекрасный вид на долину, а вечером – это лучшее место для ужина с друзьями!
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