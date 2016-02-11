Дом-лайнер для уверенных в себе

Террасы с ночным видом возле кухни и столовой – отдельная тема для обсуждения. Отсюда открывается прекрасный вид на долину, а вечером – это лучшее место для ужина с друзьями!

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