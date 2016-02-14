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Глянцевая находка в мире домов

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Дома в стиле модерн Кирпичи Белый
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Сегодня мы публикуем проект из особенного места. Колумбийский мир дизайна не отстает от общего латиноамериканского и тоже может порадовать нас глянцем и шиком в формате загородного дома.

Эстетика превосходства

homify Дома в стиле модерн Белый
homify

homify
homify
homify

Этот проект площадью 420 квадратных метров, реализованный студией CAMILO PULIDO AQUITECTOS, кажется, готов принять все ваши желания и воплотить их, и в этом и есть очарование любого только что построенного дома.

Дизайн экстерьера

homify Дома в стиле модерн Белый
homify

homify
homify
homify

Разговаривая об архитектуре, мы всегда на самом деле говорим об одном и том же. У каждого из нас есть любимая тематика, которая и заставляет нас снова и снова просматривать проекты, радоваться свершившимся ремонтам и коллекционировать идеи. Возможно, вы любите эстетику потому, что вам ее не хватает в повседневной жизни, а возможно потому, что хотите все время быть в окружении исключительно красивых вещей, даже работая в интернете.

Бассейн на заднем дворике

homify Дома в стиле модерн Кирпичи Белый
homify

homify
homify
homify

В любом случае, такие проекты как этот, помогают нам посмотреть на собственные интересы с иной стороны. Думается, что этот дом является еще и прекрасным доказательством того, что в любой точке земного шара каждая семья мечтает о собственном доме – красивом и просторном, в том числе и в Колумбии.

Чаша-джакузи

homify Бассейн в стиле модерн Кирпичи Белый
homify

homify
homify
homify

Кроме того, в этом доме мы найдем одну примечательную особенность – трендовый дизайн интерьера в глянцевом формате популярен сейчас по всему миру, но особенно – в Латинской Америке. Здесь мы видим, что зеркала, глянец, стекло и любые другие хорошо отражающие поверхности становятся прекрасным шансом создать в интерьере праздничное настроение в любое время года.

Террасы у бассейна

homify Бассейн в стиле модерн Синий
homify

homify
homify
homify

Глянцевая отделка имеет и другие плюсы – ее легко поддерживать в порядке, в отличие от интерьеров в стиле рустик или шале, она позволяет перфекционисту реально видеть результаты своей работы – в таком доме все действительно может быть идеально чисто и расставлено по полочкам.

Вечерний вид

homify Дома в стиле модерн Белый
homify

homify
homify
homify

Семейный дом – отличное место для реализации идеи о глянцевой отделке. Чаще всего она выполняется в светлых тонах – белых или бежевых, что отлично подходит для детей. В таком доме, кажется, сбывается современная мечта любой супружеской пары – здесь есть красота, удобство и ощущение вдохновения, которое может поддерживать их на протяжении всей жизни.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Глянцевый интерьер

homify Гостиная в стиле модерн Белый
homify

homify
homify
homify

Глянцевый декор в интерьере позволяет сделать дом более привлекательным, искрящимся и позитивным – в такой комнате наслаждаться жизнью гораздо легче, чем в слишком минималистичном. Глянцевый стиль в отделке подразумевает любовь к эстетике и декору и иногда он может смотреться слишком простым, но на самом деле он не отрицает красоту мелких деталей и полностью открыт для такого вида декора.

Гостиная

homify Дома в стиле модерн Кирпичи Белый
homify

homify
homify
homify

Если вы мечтаете о загородном доме, обязательно обратите внимание на глянцевую отделку. Например, керамическую плитку, кухонный гарнитур, глянцевый кофейный столик или стеллаж. Декор в подобной манере выглядит очень современно и при этом может прекрасно вписаться в интерьер в стиле модерн, минимализм, ар-деко или, например, бразильяно.

Кстати, на homify вы легко можете создать собственную коллекцию глянцевых идей – просто зарегистрируйтесь и начинайте собирать фотографии понравившихся вам интерьеров. Вы можете создавать Книги Идей с различными тематиками «Глянец», «Идеи для организации на кухне» или «Дом моей мечты». Собирая снимки, вы наверняка узнаете больше о собственных вкусах, увидите в них закономерность, найдете любимый стиль и цветовую гамму, и тогда вам будет гораздо легче браться за дизайн собственного дома или квартиры.

Лучшие материалы для вас на homify:

— Красивый дом для семейной жизни;

— Стильные проекты минималистичных домов.

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