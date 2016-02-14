Глянцевая находка в мире домов

Если вы мечтаете о загородном доме, обязательно обратите внимание на глянцевую отделку. Например, керамическую плитку, кухонный гарнитур, глянцевый кофейный столик или стеллаж. Декор в подобной манере выглядит очень современно и при этом может прекрасно вписаться в интерьер в стиле модерн, минимализм, ар-деко или, например, бразильяно.

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