Глянцевая находка в мире домов

Сегодня мы публикуем проект из особенного места. Колумбийский мир дизайна не отстает от общего латиноамериканского и тоже может порадовать нас глянцем и шиком в формате загородного дома.
Этот проект площадью 420 квадратных метров, реализованный студией CAMILO PULIDO AQUITECTOS, кажется, готов принять все ваши желания и воплотить их, и в этом и есть очарование любого только что построенного дома.
Разговаривая об архитектуре, мы всегда на самом деле говорим об одном и том же. У каждого из нас есть любимая тематика, которая и заставляет нас снова и снова просматривать проекты, радоваться свершившимся ремонтам и коллекционировать идеи. Возможно, вы любите эстетику потому, что вам ее не хватает в повседневной жизни, а возможно потому, что хотите все время быть в окружении исключительно красивых вещей, даже работая в интернете.
В любом случае, такие проекты как этот, помогают нам посмотреть на собственные интересы с иной стороны. Думается, что этот дом является еще и прекрасным доказательством того, что в любой точке земного шара каждая семья мечтает о собственном доме – красивом и просторном, в том числе и в Колумбии.
Кроме того, в этом доме мы найдем одну примечательную особенность – трендовый дизайн интерьера в глянцевом формате популярен сейчас по всему миру, но особенно – в Латинской Америке. Здесь мы видим, что зеркала, глянец, стекло и любые другие хорошо отражающие поверхности становятся прекрасным шансом создать в интерьере праздничное настроение в любое время года.
Глянцевая отделка имеет и другие плюсы – ее легко поддерживать в порядке, в отличие от интерьеров в стиле рустик или шале, она позволяет перфекционисту реально видеть результаты своей работы – в таком доме все действительно может быть идеально чисто и расставлено по полочкам.
Семейный дом – отличное место для реализации идеи о глянцевой отделке. Чаще всего она выполняется в светлых тонах – белых или бежевых, что отлично подходит для детей. В таком доме, кажется, сбывается современная мечта любой супружеской пары – здесь есть красота, удобство и ощущение вдохновения, которое может поддерживать их на протяжении всей жизни.
Глянцевый декор в интерьере позволяет сделать дом более привлекательным, искрящимся и позитивным – в такой комнате наслаждаться жизнью гораздо легче, чем в слишком минималистичном. Глянцевый стиль в отделке подразумевает любовь к эстетике и декору и иногда он может смотреться слишком простым, но на самом деле он не отрицает красоту мелких деталей и полностью открыт для такого вида декора.
Если вы мечтаете о загородном доме, обязательно обратите внимание на глянцевую отделку. Например, керамическую плитку, кухонный гарнитур, глянцевый кофейный столик или стеллаж. Декор в подобной манере выглядит очень современно и при этом может прекрасно вписаться в интерьер в стиле модерн, минимализм, ар-деко или, например, бразильяно.
Кстати, на homify вы легко можете создать собственную коллекцию глянцевых идей – просто зарегистрируйтесь и начинайте собирать фотографии понравившихся вам интерьеров. Вы можете создавать Книги Идей с различными тематиками «Глянец», «Идеи для организации на кухне» или «Дом моей мечты». Собирая снимки, вы наверняка узнаете больше о собственных вкусах, увидите в них закономерность, найдете любимый стиль и цветовую гамму, и тогда вам будет гораздо легче браться за дизайн собственного дома или квартиры.
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