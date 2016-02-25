Жемчужина британской ривьеры

Необычный дом, построенный в приморском районе, сегодня откроет для вас свои двери. Архитекторы homify из студии Trewin Design Architects постарались сделать проект таким, чтобы он запомнился надолго нам с вами и тем туристам, что будут снимать его для своего летнего отпуска.
То, что британская ривьера существует, в принципе знает не так много иностранцев. В отличие от французской или итальянской, она не так популярна и потому не перенасыщена развлекательными шоу и заведениями, но все-таки имеет свою уникальную атмосферу. Сюда приезжают туристы не только из Великобритании, но и из Ирландии, Исландии, Нидерландов и Бельгии, а также из Франции, Германии и стран Скандинавии. Кажется, что эти берега имеют свое особенное настроение, уловить которое можно, лишь немного пожив в этих краях.
Ощущение уединенности и приватности, присутствующее в каждой комнате этого дома, нельзя сравнить ни с чем иным. Спокойствие и безмятежность жизни у моря и в отдалении от ближайших соседей, пожалуй, одно из самых лучших решений для повседневности. Этот дом будто олицетворяет легкую драматичность британского побережья и при этом вдохновляет своим размахом – кажется, что здесь можно не только хорошо провести лето, но и прожить долгую прекрасную жизнь.
Британская ривьера издавна считается прекрасным местом для отдыха людей творческих профессий – писателей и художников, которые стремятся и отдохнуть, и выйти на новый виток вдохновения. Сейчас британская ривьера раскрывает свои объятия круглый год, но наиболее популярна с мая по август, когда здесь можно искупаться в соленом море и насладиться всеми прелестями приморской жизни.
Может быть и вы когда-нибудь захотите ощутить на себе легкий соленый бриз британских берегов, и тогда вы наверняка вспомните этот проект – дом, который позволяет жить будто бы на краю земли, находясь при этом не так далеко от шумных лондонских улиц или Лувра. Здесь, кажется, время остановилось, как и 200 лет назад о берега разбиваются волны, и лишь дома стали другими – более просторными, шикарными и технологичными, позволяющими жить даже в таком месте с предельным современным комфортом.
Так, этот проект очаровывает нас не только своим настроением, но и дизайном. Цветовая гамма, удачно подобранная под атмосферу местности, простые линии и текстуры – все здесь подчинено особенной атмосфере этого края. В нем есть доля трагичности и ностальгии, но есть и особенное чувство запредельного спокойствия – кажется, что это место легко можно назвать «домом» уже через непродолжительное время жизни здесь.
Cовременные технологии позволяют нам жить в ранее недоступных местах – дома строятся на отвесных скалах, в тени мангровых зарослей, в джунглях, в высокогорных долинах и на берегах океанов и морей. Мы можем найти свое место там, где раньше, люди бы и не подумали жить – у подножья вулкана, даже в кратере или на деревьях! Проекты домов, которые удивляют нас не только архитектурными приемами и дизайном интерьера, но еще и показывают, что мы можем с помощью своего места жительства выбрать и особенный образ жизни, бесценны! Ведь они открывают нам путь к мечте, к воплощению своих желаний и показывают, что все возможно.
Если вы всегда хотели жить у моря или у гор, самое время начать всерьез задумываться о путях воплощения своей мечты. Шаг за шагом, практически любая мечта может быть осуществима, особенно если вы поймаете попутный ветер и не будете настаивать на каком-то определенном варианте, а просто откроетесь миру. Как и этот дом, мы должны прочно стоять на земле и наслаждаться прекрасными видами вокруг, чтобы реализовать свою мечту, в том числе и о красивом доме в замечательном месте!
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