Жемчужина британской ривьеры

Если вы всегда хотели жить у моря или у гор, самое время начать всерьез задумываться о путях воплощения своей мечты. Шаг за шагом, практически любая мечта может быть осуществима, особенно если вы поймаете попутный ветер и не будете настаивать на каком-то определенном варианте, а просто откроетесь миру. Как и этот дом, мы должны прочно стоять на земле и наслаждаться прекрасными видами вокруг, чтобы реализовать свою мечту, в том числе и о красивом доме в замечательном месте!

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