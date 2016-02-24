Коттедж из шотландского дома 18-ого века

«Белый дом», как называют его авторы и владельцы проекта, расположен на острове Колл, Шотландия. Это неофициальное название происходит от типичных светлых камней, которые не редкость в данной местности, и из которых частично построено старое здание. Оно, как повествует нам история, было сложено вручную его первыми владельцами, что не испугались промозглых ветров, суровой зимы и бедной почвы этого района и решили именно здесь вырастить своих детей.

Сейчас, около 3-х веков спустя, сложно поверить, что у кого-то было столько силы и желания, чтобы возвести в этом малолюдном месте настоящую крепость. Ранее она служила домом более, чем для 8-ми поколений и теперь перешла в руки другой семьи, которая с помощью реставрации отчасти возродила былое величие этого места.

Теперь особняк предстает перед нами в обновленном виде – благодаря архитекторам из студии WT ARCHITECTURE дом получил современное второе крыло и стал гораздо роскошнее оригинальной версии. Если вы когда-нибудь смотрели традиционные английские фильмы о сельской местности, то вас не удивят эти потрясающие ландшафты, напоминающие о брутальности окружающей нас природы.