Коттедж из шотландского дома 18-ого века

«Белый дом», как называют его авторы и владельцы проекта, расположен на острове Колл, Шотландия. Это неофициальное название происходит от типичных светлых камней, которые не редкость в данной местности, и из которых частично построено старое здание. Оно, как повествует нам история, было сложено вручную его первыми владельцами, что не испугались промозглых ветров, суровой зимы и бедной почвы этого района и решили именно здесь вырастить своих детей.
Сейчас, около 3-х веков спустя, сложно поверить, что у кого-то было столько силы и желания, чтобы возвести в этом малолюдном месте настоящую крепость. Ранее она служила домом более, чем для 8-ми поколений и теперь перешла в руки другой семьи, которая с помощью реставрации отчасти возродила былое величие этого места.
Теперь особняк предстает перед нами в обновленном виде – благодаря архитекторам из студии WT ARCHITECTURE дом получил современное второе крыло и стал гораздо роскошнее оригинальной версии. Если вы когда-нибудь смотрели традиционные английские фильмы о сельской местности, то вас не удивят эти потрясающие ландшафты, напоминающие о брутальности окружающей нас природы.
Для старого здания архитектор предусмотрел частично новые наружные стены и кровлю, но оставил рабочими дымоходы после реконструкции. Второе здание, справа, построено заново и является главным жилым модулем. Между ними – стеклянный переход с изысканной подсветкой, он соединяет оба дома, как вехи в истории этого места.
У каждого острова есть своя легенда, как и у каждого дома – своя история. В данном случае архитекторы решили поддержать ее и отреставрировали все части дома, какие возможно. Там, где большая трещина проломила несущую стену, здание оставили нетронутым в его заброшенном состоянии, а часть дома за ней стала вновь жилой!
Сейчас в этом доме живет молодая семья с детьми. Они используют это жилье как основное и очень высоко оценивают как проделанную архитекторами работу, так и окружающую атмосферу.
Именно стеклянный переход стал частично центром всего дома, здесь расположилась гостиная с камином и прекрасным видом на залив и собственный скалистый пляж, а также главная столовая. На просвет отсюда виден и подъездной путь, потому всегда можно увидеть, кто приехал в гости.
Со стороны нового здания на первом этаже есть еще одно интересное место – детская игровая для сына-школьника, который обустроил этот уголок гостиной под собственные нужды вместе с дизайнером.
Поднявшись наверх, в этой же зоне мы найдем и детскую библиотеку, где есть потрясающее место с подоконником у окна, на котором можно с удовольствием углубиться в чтение.
Немного грустные, но оттого не менее захватывающие пейзажи, которые открываются с проселочной дороги выше по холму от дома, особенно хороши на закате. Каменный забор, типичный для данной местности, был построен заново, хотя выглядит как настоящий. Частично его основой служат насыпи камней, которые были сложены вручную еще несколько веков назад!
После того, как старое здание было построено, в мире дизайна интерьера и архитектуры случились сразу несколько революций. Пропуская веху с обожанием пластмассы, этот дом сразу погрузился в пост-индустриальную эклектику с обилием стекла, металла, «теплыми полами» (главная система отопления в доме) и любовью к контрастам.
Справа на плане вы можете видеть толстые светло-серые стены, которые являются оригинальными стенами основного дома, построенного в 18-ом веке. В их периметре на первом этаже была организована кухня, а помещение, обозначенное цифрой 7, не подлежало реконструкции в жилое здание и оставлено нетронутым. Сейчас оно используется как открытый внутренний дворик для чаепитий и званых обедов.
На втором этаже в старом здании мы найдем мастер-сьют, состоящий из просторной спальни, кабинета, дополнительного будуара и душевой. В новом здании есть еще три спальни и две ванные комнаты, а также холл-библиотека, интерьер которого мы уже видели ранее.
Так, шотландский особняк стал современным домом для семьи, которая выбрала необычный способ жизни, наедине с одинокими ландшафтами и друг другом.
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