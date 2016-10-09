SMART: интегрируйте смартфон и планшет в пространство дома

Каждое новое устройство порой не только добавляет комфорта нашей жизни, но и приносит много вопросов и проблем – как настроить, подзарядить, связать всю технику воедино. При этом производители, предвидя такие сложности, вкладывают в современные электронные устройства широкие возможности для взаимодополнения и совместной работы. Даже самый рядовой смартфон в доме может стать и многофункциональным пультом дистанционного управления, и центром музыки, и просто – удобным аксессуаром.
Docking station, или стыковочная станция – таким сложным термином называют специалисты ставшую уже столь привычной док-станцию для смартфонов и планшетов. Но, привычный – не значит, не способен удивлять. Дизайнерские штучки самого разнообразного вида используются для придания этому маленькому элементу hi-tech более значимого веса в интерьере. Компактные устройства для размещения на рабочем столе и прикроватной тумбочке, яркие аксессуары в виде изящных и оригинальных предметов, пеньки и коряги, бетон и винтажные вещицы – и все это для беспроблемной подзарядки гаджетов.
Не хотите расставаться дома с любимым плей-листом? И не нужно – подключайте домашнюю аудио-систему к смартфону или планшету, и да будет звук-surround. Это поднимет планку качества звучания и позволит вам свободно перемещаться по дому, общаться и слушать выбранные мелодии. Современные аудио-системы подключаются к мобильным устройствам через Wi-Fi, что позволяет управлять списком мелодий и режимом прослушивания из любого уголка дома.
Подолгу ищете вечером свободную розетку в доме, чтобы поставить свой смартфон на подзарядку, а потом – еще и свободный шнур? Мобильные и многофункциональные пункты для подзарядки смартфонов, планшетов и различных гаджетов помогут всегда быть во всеоружии. Например, пункт зарядки на солнечных батареях – вообще не нужно подключать к станционарному электропитанию, а достаточно как обычное растение – выставить на окошко подзарядиться.
Удобно, когда планшет и смартфон всегда под рукой. Но вот если эти руки заняты, а экран планшета все равно нужен поблизости, на помощь прийдут разного рода подставки и держатели. Такое надежное устройство поможет почитать утренние новости за чашкой кофе, проверить электронную почту во время пробежки на тренажере, приготовить на кухне новое блюдо по рецепту из интернета.
Смарт-телевизоры и интеллектуальные пылесосы, кондиционеры и сплит-системы, стиральные машины и кухонные мойки с множеством режимов работы и, как водится, с весьма замысловатым управлением. И каждое такое устройство – дополнено своим пультом, похожим на другие такие же как братья-близнецы. Все это существенно осложняет использование бытовой электроники, хотя казалось бы, должно было облегчить этот процесс. Остается взять все под свой контроль, а именно- сосредоточить управление техникой в одном центре, например – в своем смартфоне. Для этого достаточно лишь выбрать наиболее понятное и симпатичное вам мобильное приложение и настроить смартфон или планшет как дистанционный пульт сразу для всех устройств в доме.
Наивысшей точкой использования функций смарфона и планшета в доме будет полное соединение всех электронных устройств в единую систему. Такой
умный дом уже не будет носить приставку SMART как дань моде, а действительно станет гибкой и целостной средой, настроенной на ваши индивидуальные пожелания и потребности. Смартфон, планшет, домашний компьютер, ТВ и медиа-система, кондиционер и вентиляция, кофемашина и электронный будильник, система сигнализации – все эти электронные устройства могут быть соединены в стройную и централизованную конструкцию, не создавать лишних проблем с их постоянной настройкой, а самостоятельно поддерживать комфорт вашей жизни согласно заданным параметрам.