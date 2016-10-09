SMART: интегрируйте смартфон и планшет в пространство дома

Смарт-телевизоры и интеллектуальные пылесосы, кондиционеры и сплит-системы, стиральные машины и кухонные мойки с множеством режимов работы и, как водится, с весьма замысловатым управлением. И каждое такое устройство – дополнено своим пультом, похожим на другие такие же как братья-близнецы. Все это существенно осложняет использование бытовой электроники, хотя казалось бы, должно было облегчить этот процесс. Остается взять все под свой контроль, а именно- сосредоточить управление техникой в одном центре, например – в своем смартфоне. Для этого достаточно лишь выбрать наиболее понятное и симпатичное вам мобильное приложение и настроить смартфон или планшет как дистанционный пульт сразу для всех устройств в доме.