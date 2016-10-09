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SMART: интегрируйте смартфон и планшет в пространство дома

Перла Вереника Перла Вереника
Умный дом в сердце столицы, Art-In Art-In Гостиная в стиле модерн
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Каждое новое устройство порой не только добавляет комфорта нашей жизни, но и приносит много вопросов и проблем – как настроить, подзарядить, связать всю технику воедино. При этом производители, предвидя такие сложности, вкладывают в современные электронные устройства широкие возможности для взаимодополнения и совместной работы. Даже самый рядовой смартфон в доме может стать и многофункциональным пультом дистанционного управления, и центром музыки, и просто – удобным аксессуаром.

Док-станция в интерьере

AeroBull, Jarre Technologies Jarre Technologies Домашнее хозяйство Аксессуары и декор
Jarre Technologies

Jarre Technologies
Jarre Technologies
Jarre Technologies

Docking station, или стыковочная станция – таким сложным термином называют специалисты ставшую уже столь привычной док-станцию для смартфонов и планшетов. Но, привычный – не значит, не способен удивлять. Дизайнерские штучки самого разнообразного вида используются для придания этому маленькому элементу hi-tech более значимого веса в интерьере. Компактные устройства для размещения на рабочем столе и прикроватной тумбочке, яркие аксессуары в виде изящных и оригинальных предметов, пеньки и коряги, бетон и винтажные вещицы – и все это для беспроблемной подзарядки гаджетов.

Музыка всегда рядом

の音PRO 竹, ARUPaPa株式会社 ARUPaPa株式会社 Домашнее хозяйство Мелкая бытовая техника
ARUPaPa株式会社

ARUPaPa株式会社
ARUPaPa株式会社
ARUPaPa株式会社

Не хотите расставаться дома с любимым плей-листом? И не нужно – подключайте домашнюю аудио-систему к смартфону или планшету, и да будет звук-surround. Это поднимет планку качества звучания и позволит вам свободно перемещаться по дому, общаться и слушать выбранные мелодии. Современные аудио-системы подключаются к мобильным устройствам через Wi-Fi, что позволяет управлять списком мелодий и режимом прослушивания из любого уголка дома.

Пункт зарядки

Electree mini, Vivien Muller Vivien Muller Домашнее хозяйство Мелкая бытовая техника
Vivien Muller

Electree mini

Vivien Muller
Vivien Muller
Vivien Muller

Подолгу ищете вечером свободную розетку в доме, чтобы поставить свой смартфон на подзарядку, а потом – еще и свободный шнур? Мобильные и многофункциональные пункты для подзарядки смартфонов, планшетов и различных гаджетов помогут всегда быть во всеоружии. Например, пункт зарядки на солнечных батареях – вообще не нужно подключать к станционарному электропитанию, а достаточно как обычное растение – выставить на окошко подзарядиться. 

Удобный держатель

Подставка для кулинарной книги CookBook™ складная зеленая Enjoyme КухняАксессуары и текстиль Пластик Зеленый
Enjoyme

Подставка для кулинарной книги CookBook™ складная зеленая

Enjoyme
Enjoyme
Enjoyme

Удобно, когда планшет и смартфон всегда под рукой. Но вот если эти руки заняты, а экран планшета все равно нужен поблизости, на помощь прийдут разного рода подставки и держатели. Такое надежное устройство поможет почитать утренние новости за чашкой кофе, проверить электронную почту во время пробежки на тренажере, приготовить на кухне новое блюдо по рецепту из интернета. 

Смартфон как пульт для домашней техники

Средиземноморская гостиная pashchak design Гостиная в средиземноморском стиле
pashchak design

Средиземноморская гостиная

pashchak design
pashchak design
pashchak design

Смарт-телевизоры и интеллектуальные пылесосы, кондиционеры и сплит-системы, стиральные машины и кухонные мойки с множеством режимов работы и, как водится, с весьма замысловатым управлением.  И каждое такое устройство – дополнено своим пультом, похожим на другие такие же как братья-близнецы. Все это существенно осложняет использование бытовой электроники, хотя казалось бы, должно было облегчить этот процесс. Остается взять все под свой контроль, а именно- сосредоточить управление техникой в одном центре, например – в своем смартфоне. Для этого достаточно лишь выбрать наиболее понятное и симпатичное вам мобильное приложение и настроить смартфон или планшет как дистанционный пульт сразу для всех устройств в доме. 

Соединим воедино смартфон, планшет, компьютер, ТВ

Умный дом в сердце столицы Art-In Гостиная в стиле модерн
Art-In

Умный дом в сердце столицы

Art-In
Art-In
Art-In

Наивысшей точкой использования функций смарфона и планшета в доме будет полное соединение всех электронных устройств в единую систему. Такой умный дом уже не будет носить приставку SMART как дань моде, а действительно станет гибкой и целостной средой, настроенной на ваши индивидуальные пожелания и потребности. Смартфон, планшет, домашний компьютер, ТВ и медиа-система, кондиционер и вентиляция, кофемашина и электронный будильник, система сигнализации – все эти электронные устройства могут быть соединены в стройную и централизованную конструкцию, не создавать лишних проблем с их постоянной настройкой, а самостоятельно поддерживать комфорт вашей жизни согласно заданным параметрам.

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