То, чем может стать старое заброшенное здание на одной из узких улочек центра, находится прямо перед вами! Французский дом чудес, созданный фирмой MAYELLE ARCHITECTURE INTÉRIEUR DESIGN, выглядит настолько же сюрреалистично, насколько красиво.
Созданный на основе старого краснокирпичного здания с узким фасадом он смотрится очень современно. Кажется, что в него перенеслись дизайнерские тренды из 2022 года и прекрасно разместились в комнатах дома постройки позапрошлого века.
Такой необычный подход к дизайну – специально созданная эстетическая конфронтация между старым и новым – все более и более популярен в наши дни. И дело не только в сохранение исторически значимых домов – памятников архитектуры, но и в большом влиянии эклектики – различные трендовые комбинации сейчас ценятся лишь слегка меньше, чем идеальная стилизация под определенный стиль.
Дизайнерская мебель от именитых фирм выглядит здесь потрясающе. И дело не просто в эстетике, а скорее в большой насыщенности и контрастности каждого предмета. Несмотря на белоснежную цветовую гамму, каждая зона выглядит самостоятельной и особенно оригинальной, а нестандартная планировка позволяет думать, что этот дом полон самых настоящих загадок.
Домом чудес этот проект назвать очень просто – белоснежный, сияющий, солнечный и очень необычный, он смотрится как декорации из фантастического фильма. Находясь на небольшой улочке, он будто одним своим боком все еще в 19-ом веке, а другим – стремится вперед в футуристику.
Старая лестница в этом доме была настолько мала, что сейчас показалась бы довольно неприглядным местом. Новый лестничный холл имеет прекрасное освещение за счет окон в кровле и так же оформлен в белых тонах под стать всему интерьеру.
Очень минималистичная кухня смотрится в этом доме прелестно. Имеющая необычную форму комнаты и окна в пол с перилами, она прекрасно подходит для любителей кулинарных изысков и фуд-арта.
Огромный пласт работ, проведенный строителями, отделочниками и дизайнерами, заслуживает особого уважения. На этой фотографии мы видим, что часть заднего фасада стала не внешней стеной, а внутренней, так как для организации лестницы столовой наверху понадобилась пристройка.
Особенно уютно смотрится спальня. Не умаляя ее современности, можно сказать, что она по-традиционному привлекательная и смотрится просто прекрасно.
Необычное дизайнерское решение для отделки ванной комнаты – модульная мебель с повторяющими ее формы зеркалами над тумбами – выглядит очень смелым шагом для и без того минималистичной отделки. А классическая ванная на ножках придает интерьеру немного традиционного обаяния, тогда как брутальная открытая кирпичная кладка возвращает нас к эклектической моде.
На мансардном этаже мы найдем детскую – светлую, оформленную в стиле скандинавский минимализм и являющуюся маленьким раем для дочки владельцев. На полу – натуральная паркетная доска, а высота потолков здесь выше стандартного за счет редизайна всей мансарды, который был проведен в процессе реконструкции.
Так, жизнь в историческом центре приобретает новые краски – здесь все сложнее найти темные оттенки, маленькие комнаты и заброшенные здания. Многие из них реконструированы в последние годы, другие будут в ближайшие десять, но то, что исторические центры по всему миру возрождаются – это факт, и помогают им в этом обычные люди, покупающие старые здания и заказывающие реконструкцию у местных фирм.
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