То, чем может стать старое заброшенное здание на одной из узких улочек центра, находится прямо перед вами! Французский дом чудес, созданный фирмой MAYELLE ARCHITECTURE INTÉRIEUR DESIGN, выглядит настолько же сюрреалистично, насколько красиво.

Созданный на основе старого краснокирпичного здания с узким фасадом он смотрится очень современно. Кажется, что в него перенеслись дизайнерские тренды из 2022 года и прекрасно разместились в комнатах дома постройки позапрошлого века.

Такой необычный подход к дизайну – специально созданная эстетическая конфронтация между старым и новым – все более и более популярен в наши дни. И дело не только в сохранение исторически значимых домов – памятников архитектуры, но и в большом влиянии эклектики – различные трендовые комбинации сейчас ценятся лишь слегка меньше, чем идеальная стилизация под определенный стиль.