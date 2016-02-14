Дом-загадка в стиле люкс

Нестандартные проекты домов заставляют нас выходить за рамки собственного воображения. Конечно, часть из новомодных тенденций и оригинальных решений не станет достоянием массовой архитектуры, но другая – обязательно продвинет общий облик домов по всему миру в сторону инноваций.
Нестандартным проектам не всем чужда современная эффектность и стиль, но иногда они по-настоящему нас удивляют! Например, в этом доме есть предельно открытые и закрытые фасады со стороны дворика и улицы.
Данный проект загадочного дома был выполнен архитектурной студией GUEDES CRUZ ARQUITECTOS и является для нас прекрасным примером того, как дома могут выглядеть, если архитектор будет создавать оригинальный проект без каких-либо ограничений. Конечно же, клиенты поставили ряд условий, связанных с размером дома и его функциями, но дизайн и архитектурные решения были полностью отданы во власть профессионала.
Дом-загадка, прогуливаясь по холлам которого, вы наверняка подумаете о том, что находитесь в совершенно необычном месте, удивляет еще издалека. Его необычный дизайн экстерьера с декоративными конструкциями выглядит так, будто пришел к нам из 22-ого века и пытается рассказать о новейших разработках и функциях, которые мы упускаем сейчас.
Кроме того, этот дом выполнен в люксовой манере. Бюджет на строительство и дизайн был весьма нескромным, и все средства пошли на то, чтобы реализовать оригинальный проект и сделать его единственным в своем роде – необычным примером того, как и в окружении какого дизайна можно жить в современное время.
Необычные проекты имеют особенное влияние на нас. Если традиционные коттеджи заставляют вспомнить о тепле родного дома, футуристичные – переносят в будущее, то оригинальные иногда захватывают нас полностью и раскрывают новые пути решений архитектурных и дизайнерских проблем. Кажется, что и весь наш образ жизни по сути подчинен архитектуре и дизайну интерьера, ведь именно они говорят нам, как готовить еду, как ее есть, как спать и как сидеть, как отдыхать и как работать. Поэтому нестандартные проекты с новыми решениями чрезвычайно важны в нашей культуре для того, чтобы она развивалась и не стояла на месте. Быть может, именно в этом проекте таится разгадка того, как весь мир хотел бы проводить свою жизнь в новом, более технологичном или комфортабельном, ключе.
В любом случае, необычные проекты призваны расширить наши границы. То, как они иногда ловко или лучше сказать просто гениально и нестандартно решают самые банальные проблемы, выглядит вдохновляюще. И еще одна важная часть таких домов – это их необычное настроение. Бывает, мы тянемся за каким-то определенным чувством и хотим, чтобы наш дом был его точным воплощением и поддерживал в нас определенное настроение. Но кто сказал, что уже изобретен тот стиль, который сделает вас счастливым? Может быть, он лишь на пороге открытия или только начинает свое победное шествие по миру с новыми оригинальными решениями и идеями!
Так, загадочные, иногда абсолютно непостижимые, иногда слишком эпатажные дома могут стать прототипами наших домов мечты будущего. Интересно, что именно сейчас зарождаются стили, которые будут безумно популярны во времена наших детей и станут самыми модными для частного строительства. Какими они будут, решаем в том числе и мы с вами, голосуя и отдавая свое время и внимание определенным проектам и составляя свое собственное мнение о деталях.
Возвращаясь к теме нашей сегодняшней статьи, подумайте, чем именно задел ваше сердце и разум этот проект. Иногда что-то новое автоматически не принимается нами из-за того, что привыкание к нему займет слишком много времени и сил, но вдруг в этом и есть ответ на ваши поиски идеального дома и вам просто нужно выйти за пределы своей зоны комфорта?
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