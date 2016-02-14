Дом-загадка в стиле люкс

Возвращаясь к теме нашей сегодняшней статьи, подумайте, чем именно задел ваше сердце и разум этот проект. Иногда что-то новое автоматически не принимается нами из-за того, что привыкание к нему займет слишком много времени и сил, но вдруг в этом и есть ответ на ваши поиски идеального дома и вам просто нужно выйти за пределы своей зоны комфорта?

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