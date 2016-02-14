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Дом-загадка в стиле люкс

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Lifting House, guedes cruz arquitectos guedes cruz arquitectos Вилла
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Нестандартные проекты домов заставляют нас выходить за рамки собственного воображения. Конечно, часть из новомодных тенденций и оригинальных решений не станет достоянием массовой архитектуры, но другая – обязательно продвинет общий облик домов по всему миру в сторону инноваций.

Шик и блеск

Lifting House, guedes cruz arquitectos guedes cruz arquitectos Вилла
guedes cruz arquitectos

guedes cruz arquitectos
guedes cruz arquitectos
guedes cruz arquitectos

Нестандартным проектам не всем чужда современная эффектность и стиль, но иногда они по-настоящему нас удивляют! Например, в этом доме есть предельно открытые и закрытые фасады со стороны дворика и улицы.

Творчество за рамками сценария

Lifting House, guedes cruz arquitectos guedes cruz arquitectos Вилла
guedes cruz arquitectos

guedes cruz arquitectos
guedes cruz arquitectos
guedes cruz arquitectos

Данный проект загадочного дома был выполнен архитектурной студией GUEDES CRUZ ARQUITECTOS и является для нас прекрасным примером того, как дома могут выглядеть, если архитектор будет создавать оригинальный проект без каких-либо ограничений. Конечно же, клиенты поставили ряд условий, связанных с размером дома и его функциями, но дизайн и архитектурные решения были полностью отданы во власть профессионала.

Уникальный дизайн

Lifting House, guedes cruz arquitectos guedes cruz arquitectos Ванная комната в стиле минимализм
guedes cruz arquitectos

guedes cruz arquitectos
guedes cruz arquitectos
guedes cruz arquitectos

Дом-загадка, прогуливаясь по холлам которого, вы наверняка подумаете о том, что находитесь в совершенно необычном месте, удивляет еще издалека. Его необычный дизайн экстерьера с декоративными конструкциями выглядит так, будто пришел к нам из 22-ого века и пытается рассказать о новейших разработках и функциях, которые мы упускаем сейчас.

Люксовый шик

Lifting House, guedes cruz arquitectos guedes cruz arquitectos Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
guedes cruz arquitectos

guedes cruz arquitectos
guedes cruz arquitectos
guedes cruz arquitectos

Кроме того, этот дом выполнен в люксовой манере. Бюджет на строительство и дизайн был весьма нескромным, и все средства пошли на то, чтобы реализовать оригинальный проект и сделать его единственным в своем роде – необычным примером того, как и в окружении какого дизайна можно жить в современное время.

Влияние на человека оригинального дизайна

Lifting House, guedes cruz arquitectos guedes cruz arquitectos Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
guedes cruz arquitectos

guedes cruz arquitectos
guedes cruz arquitectos
guedes cruz arquitectos

Необычные проекты имеют особенное влияние на нас. Если традиционные коттеджи заставляют вспомнить о тепле родного дома, футуристичные – переносят в будущее, то оригинальные иногда захватывают нас полностью и раскрывают новые пути решений архитектурных и дизайнерских проблем. Кажется, что и весь наш образ жизни по сути подчинен архитектуре и дизайну интерьера, ведь именно они говорят нам, как готовить еду, как ее есть, как спать и как сидеть, как отдыхать и как работать. Поэтому нестандартные проекты с новыми решениями чрезвычайно важны в нашей культуре для того, чтобы она развивалась и не стояла на месте. Быть может, именно в этом проекте таится разгадка того, как весь мир хотел бы проводить свою жизнь в новом, более технологичном или комфортабельном, ключе.

Расширяем свои границы

Lifting House, guedes cruz arquitectos guedes cruz arquitectos Столовая комната в стиле минимализм
guedes cruz arquitectos

guedes cruz arquitectos
guedes cruz arquitectos
guedes cruz arquitectos

В любом случае, необычные проекты призваны расширить наши границы. То, как они иногда ловко или лучше сказать просто гениально и нестандартно решают самые банальные проблемы, выглядит вдохновляюще.  И еще одна важная часть таких домов – это их необычное настроение. Бывает, мы тянемся за каким-то определенным чувством и хотим, чтобы наш дом был его точным воплощением и поддерживал в нас определенное настроение. Но кто сказал, что уже изобретен тот стиль, который сделает вас счастливым? Может быть, он лишь на пороге открытия или только начинает свое победное шествие по миру с новыми оригинальными решениями и идеями!

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Загадочная эстетика

Lifting House, guedes cruz arquitectos guedes cruz arquitectos Садовые бассейны
guedes cruz arquitectos

guedes cruz arquitectos
guedes cruz arquitectos
guedes cruz arquitectos

Так, загадочные, иногда абсолютно непостижимые, иногда слишком эпатажные дома могут стать прототипами наших домов мечты будущего. Интересно, что именно сейчас зарождаются стили, которые будут безумно популярны во времена наших детей и станут самыми модными для частного строительства. Какими они будут, решаем в том числе и мы с вами, голосуя и отдавая свое время и внимание определенным проектам и составляя свое собственное мнение о деталях.

Интересный сад

Lifting House, guedes cruz arquitectos guedes cruz arquitectos Сад в стиле минимализм
guedes cruz arquitectos

guedes cruz arquitectos
guedes cruz arquitectos
guedes cruz arquitectos

Возвращаясь к теме нашей сегодняшней статьи, подумайте, чем именно задел ваше сердце и разум этот проект. Иногда что-то новое автоматически не принимается нами из-за того, что привыкание к нему займет слишком много времени и сил, но вдруг в этом и есть ответ на ваши поиски идеального дома и вам просто нужно выйти за пределы своей зоны комфорта?

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А вам что понравилось в этом проекте?

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