Пристройка к дому для барбекю

Пришла пора барбекю! Но что, если у вас все еще негде проводить эти потрясающие дружеские вечеринки? Самое время задуматься о пристройке к вашему коттеджу или даче или же об организации мульти-функциональных террас! В этой статье мы покажем вам один из таких проектов от фирмы FAMILY HOUSES, в котором мечта одной семьи о соседских вечеринках с барбекю стала реальностью!
Пристройка – это всегда очень ответственный этап редизайна в вашем доме. Соединить два здания с разной историей – задача, достойная настоящих профессионалов. А если при этом вы хотите подключить новые комнаты к общим системам отопления и водоснабжения, задача усложняется. Но иногда именно пристройка может сделать облик вашего коттеджа стильным и современным наименее радикальным образом – добавить традиционности, футуристичного шарма или капельку минимализма классике она может всегда!
Проект пристройки всегда стоит начинать с обсуждения материалов строительства и фундамента. Затем стоит перейти к вопросу о подведении коммуникаций и утеплении. Затем планировка пристройки, ее функциональные зоны и ваши ожидания должны быть четко озвучены архитектору. Не забудьте, что внешний вид и дизайн интерьеров пристройки очень важны, ведь именно они будут ответственны за общее впечатление от нового строения – гармоничное или дисгармоничное. Именно архитектор поможет вам связать два здания и сделать так, чтобы они «подружились» между собой, не затеяли вражды на почве фундамента или эстетики.
Пристройка для барбекю – особенное дело. Такой пристройке не нужно много места, но она является очень важной функциональной зоной для летнего досуга. В конце лета вам покажется, что именно здесь вы и проживаете свою жизнь, а вовсе не в своей спальне или гостиной.
Пристройка для барбекю может быть создана на основе террасы или быть полноценной – полностью закрытой или наполовину закрытой. Такой пристройке не нужно утепление стен и кровли и отопление, ведь она будет использоваться только в теплый период. Но вот коммуникации – подвод горячей и холодной воды, электропроводку и слив придется устанавливать и не экономить на качестве коммуникационных материалов. При многих зонах барбекю владельцы решают также устроить гостевую туалетную комнату, что очень удобно, а это значит, что вам нужно будет провести воду и слив и в это дополнительное помещение.
Кроме того, вам нужна еще одна очень важная вещь – мангал для барбекю. Самый простой вариант – это купить готовый мангал на ножках (с колесиками) и установить его в нужном месте. Но если вы уже решились на пристройку, возможно, вы захотите нанять настоящего мастера по мангалам или купить дизайнерскую переносную печь от именитого бренда.
Мебель в пристройке к дому для барбекю должна быть специфической, чтобы не создать ощущение маленькой кухни стоит отказаться от верхних ящиков совсем или заменить их открытыми полками. Не жалейте средств на антисептик и антикоррозийное покрытия для древесины и не покупайте мебель из ДВП или ДСП для места, открытого капризам погоды (дождю и снегу, а также перепадам температур).
Самым лучшим вариантом в выборе мебели на открытом воздухе станет специально обустроенный модуль на основе кирпича и древесины или же мебель из нержавеющей стали. Очень удобны каменные и мраморные столешницы, обеспечивающий высокий уровень комфорта на такой кухне благодаря своей практичности.
Кроме всего прочего, в такой пристройке вам нужен минимум 1 квадратный метр рабочего пространства столешницы для резки и 1 – для сервировки + печь и раковина. Мы также советуем вам не отказываться при закрытом варианте такой пристройки от бытовой техники – вам не помешает здесь и микроволновая печь, и миксер для молочных коктейлей и смузи для детей летом.
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