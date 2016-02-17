Пристройка к дому для барбекю

Пристройка для барбекю – особенное дело. Такой пристройке не нужно много места, но она является очень важной функциональной зоной для летнего досуга. В конце лета вам покажется, что именно здесь вы и проживаете свою жизнь, а вовсе не в своей спальне или гостиной.

Пристройка для барбекю может быть создана на основе террасы или быть полноценной – полностью закрытой или наполовину закрытой. Такой пристройке не нужно утепление стен и кровли и отопление, ведь она будет использоваться только в теплый период. Но вот коммуникации – подвод горячей и холодной воды, электропроводку и слив придется устанавливать и не экономить на качестве коммуникационных материалов. При многих зонах барбекю владельцы решают также устроить гостевую туалетную комнату, что очень удобно, а это значит, что вам нужно будет провести воду и слив и в это дополнительное помещение.

Кроме того, вам нужна еще одна очень важная вещь – мангал для барбекю. Самый простой вариант – это купить готовый мангал на ножках (с колесиками) и установить его в нужном месте. Но если вы уже решились на пристройку, возможно, вы захотите нанять настоящего мастера по мангалам или купить дизайнерскую переносную печь от именитого бренда.