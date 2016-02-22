Простой проект загородного дома

Прямые линии и формы и интересные бонусные идеи в этом загородном коттедже понравятся любителям простых проектов! Сам дом выглядит стильно и современно, но при этом состоит из простейших деталей, которые не сложно повторить в собственном строительстве.
Авторы данного проекта – архитекторы из фирмы SCHAMP & SCHMALÖER – гордятся этим домом, он особенно хорошо отражает желание современной семьи жить с комфортом и удобством уровня 21-ого века.
Приватный парадный вход, наоборот, поразит вас своей утонченностью – лишь два цвета использованы в дизайне фасадов и дорожки, а окна подобраны специального формата, для сохранения приватности.
Простой белый объем дома дополнен красивой террасой и даже водоемом, а также многоуровневыми террасами с озеленением газонной травой. Строгая геометрия, прослеживаемая в этом проекте, очень подходит к этому дому в стиле модерн.
Внутри мы найдем солнечную двусветную гостиную, из которой открывается завораживающий вид на собственный сад. Те самые многоуровневые газонные площадки отсюда выглядят, как сад при французском шато, ведь их масштаб достаточно внушителен для загородного дома.
В дизайне интерьера были использованы традиционные приемы стиля модерн – черные рамы для окон, белые стены и потолки со встроенной подсветкой, а также паркетная доска высшего класса. По всему дому устроен «теплый пол», который является главной системой отопления, а мебель и декор подобраны с примесью легкой модной эклектики.
Минималистичная кухня этого проекта выглядит скромно, но очень позитивно. Заполненная солнечными лучами она является прекрасным местом для готовки! Высокое окно позволяет удобно расположить модуль кухонного острова, а также сохранить приватность – ведь это именно то окно, что находится у парадного входа.
Нестандартный скос потолка, разная его высота в смежных помещениях и даже вид снизу на каркас лестницы на второй этаж – все это создает в коридоре интересную геометричную игру строгих линий.
С этого ракурса мы видим слева парадный вход в дом, который позволяет попасть в прихожую, а из нее – в гостевую туалетную комнату, гардеробную, на лестницу и на кухню. Выбрав вариант подняться наверх, вы обнаружите себя в самом необычном месте проекта – внутреннем балконе на втором этаже.
Стандартный проходной и исключительно практичный балкон второго уровня был дополнен специальным выступом, здесь можно установить мягкую мебель или рабочий стол.
Данная конфигурация из гостиной, прихожей за ней, столовой и кухни, а также балкона выглядит очень современно и позволяет сделать главную общественную зону в доме максимально просторной, функциональной и залитой естественным светом.
Издалека этот коттедж кажется настоящей сказкой – оазисом умиротворения и теплоты домашнего очага. Панорамное остекление играет вовсе не последнюю роль в создании образа идеальной жизни в пригороде, ведь именно оно открывает нам мир за окном, не позволяя жизни разворачиваться «в четырех стенах». Выбор отопления в виде системы подогрева пола дает возможность реализовать идею панорамного остекления без эстетических неудобств, и сам дом от этого становится еще более современным на вид.
Данный проект был реализован в пригороде Дортмунда, Германия, что находится почти на границе с Нидерландами. Несмотря на то, что зимы здесь достаточно мягкие, холодные месяцы доставляют существенные неудобства сильным ветром и влажностью, и никак нельзя сказать, что соответствуют теплому климату.
Интересные материалы для вас на homify:
— Эко-дом в современном стиле;