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Простой проект загородного дома

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Дома в стиле модерн Белый
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Прямые линии и формы и интересные бонусные идеи в этом загородном коттедже понравятся любителям простых проектов! Сам дом выглядит стильно и современно, но при этом состоит из простейших деталей, которые не сложно повторить в собственном строительстве.

Авторы данного проекта – архитекторы из фирмы SCHAMP & SCHMALÖER – гордятся этим домом, он особенно хорошо отражает желание современной семьи жить с комфортом и удобством уровня 21-ого века.

​Парадный вход

homify Дома в стиле модерн Белый
homify

homify
homify
homify

Приватный парадный вход, наоборот, поразит вас своей утонченностью – лишь два цвета использованы в дизайне фасадов и дорожки, а окна подобраны специального формата, для сохранения приватности.

​Задний дворик

homify Сад в стиле минимализм Белый
homify

homify
homify
homify

Простой белый объем дома дополнен красивой террасой и даже водоемом, а также многоуровневыми террасами с озеленением газонной травой. Строгая геометрия, прослеживаемая в этом проекте, очень подходит к этому дому в стиле модерн.

​Гостиная

homify Гостиная в стиле модерн Белый
homify

homify
homify
homify

Внутри мы найдем солнечную двусветную гостиную, из которой открывается завораживающий вид на собственный сад. Те самые многоуровневые газонные площадки отсюда выглядят, как сад при французском шато, ведь их масштаб достаточно внушителен для загородного дома.

В дизайне интерьера были использованы традиционные приемы стиля модерн – черные рамы для окон, белые стены и потолки со встроенной подсветкой, а также паркетная доска высшего класса. По всему дому устроен «теплый пол», который является главной системой отопления, а мебель и декор подобраны с примесью легкой модной эклектики.

​Кухня

homify КухняШкафы и полки Белый
homify

homify
homify
homify

Минималистичная кухня этого проекта выглядит скромно, но очень позитивно. Заполненная солнечными лучами она является прекрасным местом для готовки! Высокое окно позволяет удобно расположить модуль кухонного острова, а также сохранить приватность – ведь это именно то окно, что находится у парадного входа.

​Геометрические игры

homify Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле Белый
homify

homify
homify
homify

Нестандартный скос потолка, разная его высота в смежных помещениях и даже вид снизу на каркас лестницы на второй этаж – все это создает в коридоре интересную геометричную игру строгих линий.

​Лестница

homify Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле Черный
homify

homify
homify
homify

С этого ракурса мы видим слева парадный вход в дом, который позволяет попасть в прихожую, а из нее – в гостевую туалетную комнату, гардеробную, на лестницу и на кухню. Выбрав вариант подняться наверх, вы обнаружите себя в самом необычном месте проекта – внутреннем балконе на втором этаже.

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​Внутренний балкон

homify Гостиная в стиле модерн Белый
homify

homify
homify
homify

Стандартный проходной и исключительно практичный балкон второго уровня был дополнен специальным выступом, здесь можно установить мягкую мебель или рабочий стол.

Данная конфигурация из гостиной, прихожей за ней, столовой и кухни, а также балкона выглядит очень современно и позволяет сделать главную общественную зону в доме максимально просторной, функциональной и залитой естественным светом.

​Вечерний вид

homify Дома в стиле модерн Белый
homify

homify
homify
homify

Издалека этот коттедж кажется настоящей сказкой – оазисом умиротворения и теплоты домашнего очага. Панорамное остекление играет вовсе не последнюю роль в создании образа идеальной жизни в пригороде, ведь именно оно открывает нам мир за окном, не позволяя жизни разворачиваться «в четырех стенах». Выбор отопления в виде системы подогрева пола дает возможность реализовать идею панорамного остекления без эстетических неудобств, и сам дом от этого становится еще более современным на вид.

Данный проект был реализован в пригороде Дортмунда, Германия, что находится почти на границе с Нидерландами. Несмотря на то, что зимы здесь достаточно мягкие, холодные месяцы доставляют существенные неудобства сильным ветром и влажностью, и никак нельзя сказать, что соответствуют теплому климату.

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