Простой проект загородного дома

Прямые линии и формы и интересные бонусные идеи в этом загородном коттедже понравятся любителям простых проектов! Сам дом выглядит стильно и современно, но при этом состоит из простейших деталей, которые не сложно повторить в собственном строительстве.

Авторы данного проекта – архитекторы из фирмы SCHAMP & SCHMALÖER – гордятся этим домом, он особенно хорошо отражает желание современной семьи жить с комфортом и удобством уровня 21-ого века.