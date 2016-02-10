Дом с большими сюрпризами

Этот прекрасный проект загородного дома реализован студией HUGA ARQUITECTOS в Испании – стране, которая славится множеством талантливых архитекторов и дизайнеров. Солнечный край, который для многих служит прототипом рая, еще и богат на красивые и шикарные виллы, некоторые из них созданы для аренды туристами, а другие, что еще более волшебно, являются местом постоянного проживания.

Именно из второй группы наш сегодняшний проект, полный пряных красок и позитивного настроения. Дизайнерские приемы, использованные в его оформлении, наверняка понравятся тем, кто ищет идеи для собственного коттеджа. У этих авторов действительно есть, чему поучиться!