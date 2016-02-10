Дом с большими сюрпризами

Этот прекрасный проект загородного дома реализован студией HUGA ARQUITECTOS в Испании – стране, которая славится множеством талантливых архитекторов и дизайнеров. Солнечный край, который для многих служит прототипом рая, еще и богат на красивые и шикарные виллы, некоторые из них созданы для аренды туристами, а другие, что еще более волшебно, являются местом постоянного проживания.
Именно из второй группы наш сегодняшний проект, полный пряных красок и позитивного настроения. Дизайнерские приемы, использованные в его оформлении, наверняка понравятся тем, кто ищет идеи для собственного коттеджа. У этих авторов действительно есть, чему поучиться!
Необычная планировка дома подразумевает цокольный этаж с гаражом, подъезд к которому вы видите на фотографии выше. Над въездом мы найдем террасу в виде балкона – очень интересную конструкцию, украшающую парадный фасад.
Современность и культурные традиции, смешиваясь в новых проектах, очень часто застают нас врасплох. Кажется, что сочетание минимализма, стекла и брутального камня никогда не перестанет удивлять! Тем не менее, именно в этом проекте такая комбинация достигла особенной точки кипения – вмести они создали не просто эффектный, но и очень гармоничный проект для семейной жизни за городом!
Современный, гораздо более минималистичный, чем ранее, стиль рустик выглядит с этого ракурса особенно волшебно – на этой веранде явно можно провести не один великолепный обед в компании друзей и своей семьи!
В лучших проектах мы видим, что культурные традиции копируются в тех сферах ответственности, где они не могут не повлиять на функциональность или практичность определенного элемента. Например, современная оборудованная кухня – обязательное условие для любого дома, не важно в каком стиле он оформлен, даже если речь идет о рустике.
Панорамное остекление также относится к ряду вещей, которые все равно будут присутствовать в проекте, даже если он декорирован в нарочито брутальном стиле. Ведь дело здесь уже вовсе не в эстетике и стилизации, а практичности и уровне комфорта для нас и наших детей.
Испанские проекты не просто очаровательны, но и особенно колоритны. И дело не только в арабских завоеваниях, которые добавили пламенных красок и особенных декоративных приемов в испанскую культуру. Жаркий средиземноморский климат сам вносит определенные коррективы. Например, спасая владельцев виллы от солнца, дизайнеры предусмотрели здесь специальные деревянные реечные экраны, позволяющие затенять определенную часть комнаты, а сам камень, из которого построено здание, помогает держать микроклимат в доме в прохладном, умеренном цикле.
Собственные виноградники за окном и подвесной камин – малая толика роскошных акцентов в этом изумительном проекте! Внутри, в интерьерах, он выглядит даже еще более интригующе и интересно, чем снаружи!
Красивая терраса с зоной патио и столовой выглядит очень современно и уютно. Подсветка прямо в полу террасы вечером позволяет создать романтичную атмосферу, а теплые краски экстерьера и интерьера добавляют семейного очарования в эту привлекательную зону.
Теплые краски гостиной напоминают горные французские шале или итальянские виллы и заставляют мечтать о жизни именно в таком доме! Панорамное остекление в этой комнате еще больше усиливает потрясающий эффект, созданный слиянием внутреннего и внешнего пространств в этом доме.
Ультра-модная кухня с отдельным винным холодильником и шикарной столешницей из натурального камня смотрится почти идиллически! Именно так выглядит современная сказка хозяйки, мечтающей об идеальной кухне!
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