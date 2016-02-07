Как легко и правильно выбрать балконные двери

В зависимости от особенностей ремонта в помещении, особого расположения балконного блока, его масштаба, интерьера и так далее существует несколько разновидностей конструкции балконных дверей:

Классические распашные (поворотные) двери. Данный вид является наиболее привычным для нас, так как это стандарт для всех межкомнатных, входных и других дверей. При такой конструкции двери открываются внутрь или наружу балкона.

Двойные двери – двери, которые имеют не одну створку, а две, называются двойными. Такие двери подразделяются на конструкции с одной движимой створкой и сразу двумя. В первом случае вторая недвижимая половина устанавливается в качестве дополнительного окна, а вторая створка отвечает за функцию стандартной двери. Во втором случае обе створки являются рабочими и, как правило, посередине разделяются специальной перекладиной – импостом.

Штульповые балконные двери. Штульповая конструкция, как и во втором случае с двойными дверьми, имеет две рабочие створки, но которые не разделяются посередине импостом. Закрытие двери происходит, благодаря наличию штульпа, обеспечивающему надежную фиксацию створок в центральной части их соединения.

Двери-купе. Данный вид дверей позволяет максимально экономить пространство, так как движимые створки уезжают в предварительно подготовленное отверстие в стене.

Двери-гармошка. Такая конструкция предполагает собой наличие нескольких движимых соединенных между собой створок, которые перемещаются по принципу складывания книги или гармошки.

Французские двери. Французские двери отличаются наличием небольшого количества стеклянных вставок, разграниченных деревянными перегородками и перекладинами. В классическом варианте используется белый цвет створок. Такая конструкция характеризуется особым индивидуальным дизайнерским стилем и неординарным подходом к оформлению двери.