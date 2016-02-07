Как легко и правильно выбрать балконные двери

Балконный блок является неотъемлемой частью уютной квартиры или дома, на котором необходимо сделать особый акцент, ведь обустроив его, вы обеспечите себя дополнительным местом отдыха или хранения вещей. Балконные двери являются одной из самых главных составляющих данного блока, так как именно от выбора двери зависит, как плотно будет отграничено помещение, будет ли обеспечена звуко- и теплоизоляция, в каком стиле и дизайне будет выполнен балконный блок, как долго прослужит вам выбранная дверь.
Рассмотрим же основные характеристики балконных дверей, дабы остановить свой выбор на подходящей именно вам, гармонично сочетающейся с интерьером конструкции.
В зависимости от особенностей ремонта в помещении, особого расположения балконного блока, его масштаба, интерьера и так далее существует несколько разновидностей конструкции балконных дверей:
Классические распашные (поворотные) двери. Данный вид является наиболее привычным для нас, так как это стандарт для всех межкомнатных, входных и других дверей. При такой конструкции двери открываются внутрь или наружу балкона.
Двойные двери – двери, которые имеют не одну створку, а две, называются двойными. Такие двери подразделяются на конструкции с одной движимой створкой и сразу двумя. В первом случае вторая недвижимая половина устанавливается в качестве дополнительного окна, а вторая створка отвечает за функцию стандартной двери. Во втором случае обе створки являются рабочими и, как правило, посередине разделяются специальной перекладиной – импостом.
Штульповые балконные двери. Штульповая конструкция, как и во втором случае с двойными дверьми, имеет две рабочие створки, но которые не разделяются посередине импостом. Закрытие двери происходит, благодаря наличию штульпа, обеспечивающему надежную фиксацию створок в центральной части их соединения.
Двери-купе. Данный вид дверей позволяет максимально экономить пространство, так как движимые створки уезжают в предварительно подготовленное отверстие в стене.
Двери-гармошка. Такая конструкция предполагает собой наличие нескольких движимых соединенных между собой створок, которые перемещаются по принципу складывания книги или гармошки.
Французские двери. Французские двери отличаются наличием небольшого количества стеклянных вставок, разграниченных деревянными перегородками и перекладинами. В классическом варианте используется белый цвет створок. Такая конструкция характеризуется особым индивидуальным дизайнерским стилем и неординарным подходом к оформлению двери.
Существует всего несколько вариантов по способу открытия балконной двери – поворотная, поворотная с откидыванием и раздвижная. Классические поворотные двери открываются двумя способами – внутрь или наружу. Если судить с точки зрения человека, находящегося на балконе, то открывание дверей внутрь обеспечит экономию места в следующей комнате. Но как правило, балконные блоки – небольшие сами по себе помещения с ограниченным пространством, где и так сложно развернуться. Именно поэтому наружный вариант открывания дверей является более практичным и удобным, так как вы сможете использовать территорию радиуса размаха двери, установленной внутрь, для размещения необходимых вещей и объектов на балконе. Поворотные балконные двери следует устанавливать по наружному принципу открывания, так как это одновременно экономит пространство в и так небольшом помещении и является более удобным, например, в режиме проветривания.
Раздвижные двери являются наиболее эффективным средством в экономии пространства, так как не задевают площадь ни самого балкона, ни последующего помещения. Такие двери открываются и перемещаются внутрь стены, где уже предварительно для этого было сделано специальное отверстие. Таким образом, дверь просто заезжает в стену, экономя пространство и упрощая пользование.
Частичка Скандинавии
В зависимости от климата и средней температуры пояса на балконной двери устанавливаются стеклопакеты двух видов – одно- и двухкамерные. Однокамерные стеклопакеты отличаются дешевизной и легкостью, но в то же время плохо изолируют помещение от звука и недостаточно сохраняют тепло. Такой вариант подойдет для теплого климата с небольшим количеством осадков и благоприятным внешним окружением. В случае нестабильной погоды, резких перепадов температуры и непредвиденных сильных осадков следует перестраховаться и установить более надежный, но и более дорогой двухкамерный стеклопакет.
Также существует несколько видов стекла в стеклопакетах – стандартное, тонированное, а также сберегающее энергии. Тонированные стекла используются для ограничения и затемнения прямых солнечных лучей, энергосберегающие – для сохранения текущей температуры внутри помещения.
Немаловажную роль играют такие характеристики стеклопакета, как толщина стекла (обеспечивающая более надежную и прочную конструкцию), герметичность (гарантирующая тепло- и звукоизоляцию), расстояние между стеклами (увеличение уровня изоляции в зависимости от расстояния).
Французский штрихКвартира 68 кв.м, МО
Существует несколько разновидностей материалов для изготовления балконных дверей. Рассмотрим наиболее распространенные варианты.
Металлопластиковые двери. Наиболее распространенный и популярный вид дверей, благодаря особой надежности, износостойкости и универсальности. Металлопластик не поддается влиянию внешних раздражителей, максимально изолирует помещение от посторонних звуков и перепадов температур, можно ламинировать и менять расцветку дверей по желанию.
Деревянные двери. Современные деревянные двери изготавливаются из специальной древесины, которая не набухает от влаги, не портиться при внешнем воздействии. Они отличаются особой натуральностью и экологичностью, создают в комнате уютную и комфортную атмосферу.
Алюминиевые двери. Данный вид материала отличается особой легкостью, экологичностью, износостойкостью, безопасностью и дешевизной, но при этом алюминий – недостаточно изолирующий материал, к тому же подвержен появлению царапин.
Стеклянные двери. Данный вид дверей состоит из сплошных стекол и их креплений. Такая конструкция обеспечивает максимальное проникновения света в помещение, визуально увеличивает масштабы комнаты, но является хрупкой, непрактичной и дорогостоящей задумкой.
Выбор цвета балконной двери в первую очередь зависит от используемого материала, его цветовых вариаций, возможности покраски дверей, а потом уже от общего интерьера и дизайна помещения. Например, алюминиевые двери всегда будут иметь серый металлический оттенок, под который уже придется подстраиваться, выбирая интерьер для комнаты.
Стеклянные двери не имеют цвета, они полностью прозрачны, но и именно данный вид конструкции подойдет немногим интерьерам, ввиду своей особенности, неординарности и характерному внешнему виду. А вот деревянные классические двери свободно поддаются покраске. Такая возможность позволяет выбрать желаемый оттенок двери в соответствии с окружающим интерьером. Теперь можно подбирать дверь под дизайн комнаты, а не делать наоборот. Также при ремонте и изменении интерьера помещения всегда есть возможность поменять цвет двери на желаемый оттенок, что говорит о максимальной практичности и универсальности данного материала.
Размер балконной двери в первую очередь зависит от размера дверного проема, соединяющего балконный блок с предыдущей комнатой. Чем больше ширина проема, тем больше вероятность того, что дверь будет шире.
Также широкий дверной проем позволяет устанавливать не только стандартные одностворчатые двери, но и объемные двойные распашные, двери-купе и «гармошку». Но не следует забывать, что площадь балкона, как правило, не отличается большим масштабом, поэтому намеренно и целенаправленно увеличивать дверной проем на балкон не стоит, так как это является неэкономным, непрактичным решением. Пусть проход на балкон будет более узким, но зато вы получите больше свободного пространства на самом балконе и в предыдущей комнате, которое можно использовать для собственных нужд.