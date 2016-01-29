Пассивный дом, получивший много наград

В этой книге идей читатели homify познакомятся с необычным проектом дома, который получил множество наград за свою функциональность, малобюджетность и соблюдение всех критериев пассивного стандарта возведения. Ответственным за строительство является архитектурное бюро ARCHITEKTURWERKSTATTVALLENTIN GMBH, которое и представило на наш суд свою работу. Деятельность компании осуществляется не только на территории Германии, но и за её пределами.
Архитектурная концепция этого дома базируется на принципах компактности, качественного и эффективного утепления, отсутствия мостиков холода в материалах и узлах примыканий, правильной геометрии здания, зонировании, ориентации по сторонам света. Особенностью этой энергосберегающей или пассивной постройки является отсутствие необходимости отопления и малое энергопотребление.
Отопление происходит благодаря теплу, выделяемому живущими в нём людьми и бытовыми приборами. Также в процессе задействованы альтернативные источники энергии, так, например, горячее водоснабжение осуществляется за счет установок возобновляемой энергии. В целом, постройка представляет из себя независимую энергосистему, которая практически не требует расходов на поддержание температуры, комфортной для нахождения внутри.
Фундамент представляет из себя монолитную железобетонную плиту. В самой конструкции дома использовано преимущественно дерево и другие натуральные материалы. С внешней стороны фасад напоминает трапецию. Перед входом в дом архитекторы спроектировали террасу с навесом, которая позволяет его жителям проводить время на улице даже в пасмурную погоду. Скатная крыша сводит к минимуму площадь атаки ветра, и она становится значительно выносливее к его порывам. Форма окон создает стильный трехмерный эффект.
Внутреннее убранство дома состоит из простых элементов. Так, к примеру, мы видим, что стены облицованы OSB плитами (ориентированно-стружечные плиты) – это продукт, который имеет древесное происхождение и образуется путем прессования плоских щепов в условиях высокого давления и температуры. В качестве склейки используется обычная водостойкая смола. У этого материала масса достоинств, среди которых прочность, однородность, стабильность поддержания формы, устойчивость к погодным условиям, долговечность и, конечно же, экологичность. OSB плиты обеспечивают дому хорошую звукоизоляцию и не могут подвергнуться атаке насекомых. Мы видим, что такое оформление интерьера, действительно, имеет приятный эстетический вид и подходит для комфортного проживания как взрослых, так и детей.
В доме всего два этажа. На первом расположена кухня, столовая, гостиная и санузел. Второй, по традиции, является приватным пространством, где находятся спальные и второй санузел. Форма крыши имеет нетрадиционный контур, что подчеркивает ощущение простора. Стеклянная дверь ведет на террасу второго этажа.
Мягкая мебель на втором этаже имеет кожаную и натуральную текстильную обивку. Пока что здесь отсутствуют какие-либо предметы декора, однако, этот спокойный и сдержанный интерьер в будущем позволит хозяевам украсить его по собственному вкусу. Напольный светильник в техно-стилистике имеет пропорциональную форму и является ярким представителем минимализма и современной лаконичности. Высокие трехногие тонкие ножки по желанию меняют высоту светильника. Хитроумный прожектор оснащен системой вращения и металлическими крыльями, которые позволяют изменять силу освещения. Стильный интерьер и экстерьер, эргономика, продуманная система энергосбережения, экологичность – этот дом соответствует всем перечисленным критериям и может по праву считаться эталоном недорогого современного строительства.