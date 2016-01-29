Пассивный дом, получивший много наград

Внутреннее убранство дома состоит из простых элементов. Так, к примеру, мы видим, что стены облицованы OSB плитами (ориентированно-стружечные плиты) – это продукт, который имеет древесное происхождение и образуется путем прессования плоских щепов в условиях высокого давления и температуры. В качестве склейки используется обычная водостойкая смола. У этого материала масса достоинств, среди которых прочность, однородность, стабильность поддержания формы, устойчивость к погодным условиям, долговечность и, конечно же, экологичность. OSB плиты обеспечивают дому хорошую звукоизоляцию и не могут подвергнуться атаке насекомых. Мы видим, что такое оформление интерьера, действительно, имеет приятный эстетический вид и подходит для комфортного проживания как взрослых, так и детей.