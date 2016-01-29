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Пассивный дом, получивший много наград

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Einfamilienhaus, Dorfen am Brühl, ArchitekturWerkstatt Vallentin GmbH ArchitekturWerkstatt Vallentin GmbH Дома в скандинавском стиле
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В этой книге идей читатели homify познакомятся с необычным проектом дома, который получил множество наград за свою функциональность, малобюджетность и соблюдение всех критериев пассивного стандарта возведения. Ответственным за строительство является архитектурное бюро ARCHITEKTURWERKSTATTVALLENTIN GMBH, которое и представило на наш суд свою работу. Деятельность компании осуществляется не только на территории Германии, но и за её пределами.

Архитектурный антураж

Einfamilienhaus, Dorfen am Brühl, ArchitekturWerkstatt Vallentin GmbH ArchitekturWerkstatt Vallentin GmbH Дома в скандинавском стиле
ArchitekturWerkstatt Vallentin GmbH

ArchitekturWerkstatt Vallentin GmbH
ArchitekturWerkstatt Vallentin GmbH
ArchitekturWerkstatt Vallentin GmbH

Архитектурная концепция этого дома базируется на принципах компактности, качественного и эффективного утепления, отсутствия мостиков холода в материалах и узлах примыканий, правильной геометрии здания, зонировании, ориентации по сторонам света. Особенностью этой энергосберегающей или пассивной постройки является отсутствие необходимости отопления и малое энергопотребление.

Энергосберегающая конструкция

Einfamilienhaus, Dorfen am Brühl, ArchitekturWerkstatt Vallentin GmbH ArchitekturWerkstatt Vallentin GmbH Дома в скандинавском стиле
ArchitekturWerkstatt Vallentin GmbH

ArchitekturWerkstatt Vallentin GmbH
ArchitekturWerkstatt Vallentin GmbH
ArchitekturWerkstatt Vallentin GmbH

Отопление происходит благодаря теплу, выделяемому живущими в нём людьми и бытовыми приборами. Также в процессе задействованы альтернативные источники энергии, так, например, горячее водоснабжение осуществляется за счет установок возобновляемой энергии. В целом, постройка представляет из себя независимую энергосистему, которая практически не требует расходов на поддержание температуры, комфортной для нахождения внутри.

Стильный образ

Einfamilienhaus, Dorfen am Brühl, ArchitekturWerkstatt Vallentin GmbH ArchitekturWerkstatt Vallentin GmbH Дома в скандинавском стиле
ArchitekturWerkstatt Vallentin GmbH

ArchitekturWerkstatt Vallentin GmbH
ArchitekturWerkstatt Vallentin GmbH
ArchitekturWerkstatt Vallentin GmbH

Фундамент представляет из себя монолитную железобетонную плиту. В самой конструкции дома использовано преимущественно дерево и другие натуральные материалы. С внешней стороны фасад напоминает трапецию. Перед входом в дом архитекторы спроектировали террасу с навесом, которая позволяет его жителям проводить время на улице даже в пасмурную погоду. Скатная крыша сводит к минимуму площадь атаки ветра, и она становится значительно выносливее к его порывам. Форма окон создает стильный трехмерный эффект.

Экология в сердце дома

Einfamilienhaus, Dorfen am Brühl, ArchitekturWerkstatt Vallentin GmbH ArchitekturWerkstatt Vallentin GmbH Столовая комната в скандинавском стиле
ArchitekturWerkstatt Vallentin GmbH

ArchitekturWerkstatt Vallentin GmbH
ArchitekturWerkstatt Vallentin GmbH
ArchitekturWerkstatt Vallentin GmbH

Внутреннее убранство дома состоит из простых элементов. Так, к примеру, мы видим, что стены облицованы OSB плитами (ориентированно-стружечные плиты) – это продукт, который имеет древесное происхождение и образуется путем прессования плоских щепов в условиях высокого давления и температуры. В качестве склейки используется обычная водостойкая смола. У этого материала масса достоинств, среди которых прочность, однородность, стабильность поддержания формы, устойчивость к погодным условиям, долговечность и, конечно же, экологичность. OSB плиты обеспечивают дому хорошую звукоизоляцию и не могут подвергнуться атаке насекомых. Мы видим, что такое оформление интерьера, действительно, имеет приятный эстетический вид и подходит для комфортного проживания как взрослых, так и детей.

Тонкости планировки

Einfamilienhaus, Dorfen am Brühl, ArchitekturWerkstatt Vallentin GmbH ArchitekturWerkstatt Vallentin GmbH Гостиная в скандинавском стиле
ArchitekturWerkstatt Vallentin GmbH

ArchitekturWerkstatt Vallentin GmbH
ArchitekturWerkstatt Vallentin GmbH
ArchitekturWerkstatt Vallentin GmbH

В доме всего два этажа. На первом расположена кухня, столовая, гостиная и санузел. Второй, по традиции, является приватным пространством, где находятся спальные и второй санузел. Форма крыши имеет нетрадиционный контур, что подчеркивает ощущение простора. Стеклянная дверь ведет на террасу второго этажа.

Лаконичность в деталях

Einfamilienhaus, Dorfen am Brühl, ArchitekturWerkstatt Vallentin GmbH ArchitekturWerkstatt Vallentin GmbH Гостиная в скандинавском стиле
ArchitekturWerkstatt Vallentin GmbH

ArchitekturWerkstatt Vallentin GmbH
ArchitekturWerkstatt Vallentin GmbH
ArchitekturWerkstatt Vallentin GmbH

Мягкая мебель на втором этаже имеет кожаную и натуральную текстильную обивку. Пока что здесь отсутствуют какие-либо предметы декора, однако, этот спокойный и сдержанный интерьер в будущем позволит хозяевам украсить его по собственному вкусу. Напольный светильник в техно-стилистике имеет пропорциональную форму и является ярким представителем минимализма и современной лаконичности. Высокие трехногие тонкие ножки по желанию меняют высоту светильника. Хитроумный прожектор оснащен системой вращения и металлическими крыльями, которые позволяют изменять силу освещения. Стильный интерьер и экстерьер, эргономика, продуманная система энергосбережения, экологичность – этот дом соответствует всем перечисленным критериям и может по праву считаться эталоном недорогого современного строительства.

Как создать праздничное настроение в доме
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