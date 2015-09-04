Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

​Терраса с бассейном: модернизированный дизайн природы

Shunny_Star Shunny_Star
Outdoor Pool, London Swimming Pool Company London Swimming Pool Company Бассейн в стиле кантри
Loading admin actions …

Как приятно выйдя из дома оказаться на террасе, сесть за уютный столик, выпить любимый напиток, сбросить накопившуюся усталость любуясь окружающим видом. Особенно приятно, если эта терраса с бассейном

Многие думают, как облагородить свое загородное жилище. Цветы и сады, конечно, все это замечательно и может значительно приукрасить любое имение. Однако, всегда хочется иметь нечто то особенное, что будет некой изюминкой в доме. К тому же и сад можно оформить по-разному. К примеру, самый известный сад, ставший чудом света, – сад Семирамиды. Его уникальность в том, что выполнен он был террасами. 

Слово «терраса» происходит от латинского «терра» – земля. То есть терраса – земельный участок. В природе он встречается в виде длинного выступа над морем или как часть горы с обрывом. Такое естественное образование всегда радовало человеческий глаз, тянуло расположиться на бивак. Архитектурная мысль скоро взяла на вооружение идею природы, и террасы стали появляться вокруг коттеджей, а также на приусадебных участках. При этом существует несколько разновидностей подобных решений, посмотреть их можно в нашей фото-галерее.

Частица рая у себя дома

Дом в Сагаро, Испания. Бассейн. IND Archdesign. IND Archdesign Бассейн в средиземноморском стиле
IND Archdesign

Дом в Сагаро, Испания. Бассейн. IND Archdesign.

IND Archdesign
IND Archdesign
IND Archdesign

Как здорово проснуться, выпить свежевыжатого сока и окунуться в бассейн на собственной террасе. Бассейн на свежем воздухе, что может быть лучше в жаркий летний день! Хозяин такого дома, в котором есть терраса с бассейном может одновременно пребывать в двух местах: дома и на улице. Ведь получается, с одной стороны, он на территории своего жилья, где ему никто не мешает и не отвлекает от отдыха. А с другой, он находится на свежем воздухе и имеет возможность любоваться пейзажами природы.

Казалось бы, такой простой элемент убранства террасы как бассейн делает ее еще более любимой и востребованной. А одним из самых удачных вариантов считается расположение бассейна на краю террасы, особенно если она стоит на возвышенности. Тогда из бассейна открывается максимальный обзор, который позволяет пребывая в водоеме любоваться видом окружающих красот. Но самое главное – что расслабляясь в таком бассейне, ничто не помешает отдыху – ни громкие звуки, ни нежелательные картины. Спокойствие, гармония и настоящая благодать…

Минимализм в каждой детали

001 Aksenova&Gorodkov project Бассейн в стиле минимализм
Aksenova&amp;Gorodkov project

001

Aksenova&Gorodkov project
Aksenova&amp;Gorodkov project
Aksenova&Gorodkov project

Белые тона в дизайне всегда будут популярными. Они придают интерьеру легкость и одновременно шик, при этом удачно подчеркивают уникальность строения. В минимализме часто используют комбинацию белого цвета с полутонами серого или даже черного колора. Меньше лишних предметов дает возможность ощутить свободу пространства, соединенную в террасе с бассейном и плавно уходящую в облака. 

Немного экзотики

Дом в Южной Африке, Елена Вэлхли Елена Вэлхли Бассейн в колониальном стиле
Елена Вэлхли

Дом в Южной Африке

Елена Вэлхли
Елена Вэлхли
Елена Вэлхли

Терраса с бассейном в колониальном стиле приблизит не только к природе, но и к культуре разных стран. Как таковой, колониальный дизайн сложился в эпоху географических открытий, в частности, Нового Света. Европейские страны основывали колонии в Южной Америке, Африке, Азии. А европейцы много путешествовали благодаря новым морским путям, привозя сувениры из Греции и Индии. Все это выразилось в новом дизайнерском стиле.

На террасе колониального стиля «восток встречается с западом». Здесь уживутся индейский парик из перьев и индийское сари, а ковбойская шляпа с маской шамана африканского племени. Терраса обставлена плетеной мебелью из бамбука, предпочтительнее если это будет ротанг. Антураж, при желании, можно дополнять бамбуковыми вазами, терракотовыми фигурками, плетеными сундуками. Озеленение создают пальмы, кактусы, экзотические цветы, которые превосходно добавят изысканности и романтизма. Пол может быть паркетный и керамический, с азиатскими узорами. Дополнить его можно восточными коврами и плетеными циновками. А при помощи колоннадного портика можно заглянуть в прошлое, к греческим храмам. Да и форма бассейна не является геометрически правильной, как бы подчеркивая этим этнический колорит востока. Для колониального стиля противопоказаны искусственные материалы отделки. К тому же будет уместно и наличие бамбуковых стен или невысоких оград.

Белоснежная идилия

SABAUDIA SUL MARE, Stefano Dorata Stefano Dorata Бассейн в средиземноморском стиле
Stefano Dorata

Stefano Dorata
Stefano Dorata
Stefano Dorata

В волшебный мир «Тысячи и одной ночи» окунет гостей терраса с бассейном, выполненная в среднеазиатском стиле. Не нужно объяснять, что здесь «правит бал» текстильный декор. Пол устлан коврами с восточными узорами, стулья покрыты богато расшитыми тканями. Впрочем, этот предмет мебели может и отсутствовать, его с легкостью заменят большие вышитые подушки. Отсюда следует, что столы стандартного размера будут неуместны. А в качестве резервуара подойдет емкость, напоминающая восточную купальню.

Не обойтись и без классики

Condomínio São Roque, Lodo Barana Arquitetura e Interiores Lodo Barana Arquitetura e Interiores Бассейн в классическом стиле
Lodo Barana Arquitetura e Interiores

Lodo Barana Arquitetura e Interiores
Lodo Barana Arquitetura e Interiores
Lodo Barana Arquitetura e Interiores

Классический стиль никогда не выходил из моды. Характерные признаки – симметрия во всем, дороговизна материалов, отсутствие кричащих, контрастирующих расцветок.
Терраса с бассейном на фото оснащена пляжным зонтом и шезлонгами. Резервуар правильной прямоугольной формы, оборудован дополнительной подсветкой. Пол отделан мраморной плиткой. Мебель изящной современной формы из дорогих пород дерева. Белый цвет всегда считался классическим. Может применяться бежевый, а также более темные тона.

Классика в миниатюре

homify Бассейн в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Резервуар маленький, квадратный, стенки резервуара внутри отделаны плиткой голубых и темно-синих тонов, создающих иллюзию морской воды. Не забыт эффект озеленения. Пальмы для создания тропической атмосферы или низкорослые деревья соседствуют с декоративным газоном.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Римский стиль в интерьере

homify Бассейн в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Не всегда чистота воды в водоемах прельщает своей первозданностью. С виду красивая водная кладь может скрывать под собой ил, грязь и невероятное количество «подводных камней». Но что делать, если страх зайти в воду велик, а желание искупаться никак не проходит?
На помощь придет терраса с бассейном. Ни один человек не сможет устоять перед чистыми, прозрачными водами бассейна, да еще и если он находится прямо на собственной террасе. Здесь уж точно стоит оставить все страхи позади и быстрее окунуться в приятную прохладу. К тому же, современные технологии позволяют сегодня сделать террасу в любом стиле и на любой вкус. Например, террасу можно выполнить в римском стиле – с огромными белыми колоннами и мраморным полом.

Оформление терассы с бассейном в стиле кантри

Outdoor Pool, London Swimming Pool Company London Swimming Pool Company Бассейн в стиле кантри
London Swimming Pool Company

Outdoor Pool

London Swimming Pool Company
London Swimming Pool Company
London Swimming Pool Company

Едва ли можно говорить о террасе с выходом к бассейну, не упомянув о стиле «кантри», который максимально приближает нас к природе. В идеале это стиль Дикого Запада или викторианской Англии, ибо само слово английское и переводится как «деревня».
Тем не менее, стиль распространился по Европе, и стал означать воссоздание деревенского интерьера любой европейской страны. Терраса с бассейном от дизайнерской студии LONDON SWIMMING POOL COMPANY  ассоциироваться с прудом в английском парке или озером в Колорадо. На фото представлено имение, похоже на загородный домик Шерлока Холмса в Эссексе. В этом стиле оформление террасы следует делать деревянным и в темных тонах, с резьбой правильных геометрических форм. Текстильные элементы подбираются с клетчатым узором, как привет из ближней Шотландии. Украшением террасы станет шотландская волынка, антикварные предметы, латунная посуда на деревянных столах.

На шаг ближе к природе

giardini mediterranei, italiagiardini italiagiardini Бассейн в рустикальном стиле
italiagiardini

italiagiardini
italiagiardini
italiagiardini

Еще один вариант дизайна, который можно предложить для террасы с бассейном – рустикальный.

Он максимально приближает к флоре и фауне. Понятие это пришло с латыни и означало, по сути «грубую естественность». Второе название стиля «грубое кантри». То есть пастораль, максимально приближенная к встречающимся в природе элементам. Полом послужат неотесанные бревна или природный булыжник, стульями – пеньки. Нелишним станет стол сбитый из досок по деревенскому принципу. 

Особенности рустикального стиля

PROJETO ARQUITETÔNICO DA RESIDÊNCIA PRUNER, ArchDesign STUDIO ArchDesign STUDIO Бассейн в рустикальном стиле
ArchDesign STUDIO

ArchDesign STUDIO
ArchDesign STUDIO
ArchDesign STUDIO

Рустикальность достигается отсутствием лакировки дерева. В таком дизайне и потолок должен иметь открытые брусья-перекрытия, потолочные балки, а крышу крайне желательно сделать соломенной или из деревянной дранки. Полированный металл для дополнения интерьера использовать крайне нелогично, потому, лучше использовать оловянные, медные изделия, со «ржавым» декором. Растения же в кадках только приветствуются, они будут тонко дополнять данный стиль. Однако кадки из полированного дерева лучше заменить керамическими горшками без лака, или емкостями из стволов деревьев с сохранившейся корой и естественной фактурой древесины, берестяные емкости. Подробнее узнать о рустикальном стиле можно в этой статье.

Инновационная землянка
А какая терраса с бассейном подойдет именно вам?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо