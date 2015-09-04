​Терраса с бассейном: модернизированный дизайн природы

Как приятно выйдя из дома оказаться на террасе, сесть за уютный столик, выпить любимый напиток, сбросить накопившуюся усталость любуясь окружающим видом. Особенно приятно, если эта терраса с бассейном.

Многие думают, как облагородить свое загородное жилище. Цветы и сады, конечно, все это замечательно и может значительно приукрасить любое имение. Однако, всегда хочется иметь нечто то особенное, что будет некой изюминкой в доме. К тому же и сад можно оформить по-разному. К примеру, самый известный сад, ставший чудом света, – сад Семирамиды. Его уникальность в том, что выполнен он был террасами.

Слово «терраса» происходит от латинского «терра» – земля. То есть терраса – земельный участок. В природе он встречается в виде длинного выступа над морем или как часть горы с обрывом. Такое естественное образование всегда радовало человеческий глаз, тянуло расположиться на бивак. Архитектурная мысль скоро взяла на вооружение идею природы, и террасы стали появляться вокруг коттеджей, а также на приусадебных участках. При этом существует несколько разновидностей подобных решений, посмотреть их можно в нашей фото-галерее.