​Терраса с бассейном: модернизированный дизайн природы

Как приятно выйдя из дома оказаться на террасе, сесть за уютный столик, выпить любимый напиток, сбросить накопившуюся усталость любуясь окружающим видом. Особенно приятно, если эта терраса с бассейном.
Многие думают, как облагородить свое загородное жилище. Цветы и сады, конечно, все это замечательно и может значительно приукрасить любое имение. Однако, всегда хочется иметь нечто то особенное, что будет некой изюминкой в доме. К тому же и сад можно оформить по-разному. К примеру, самый известный сад, ставший чудом света, – сад Семирамиды. Его уникальность в том, что выполнен он был террасами.
Слово «терраса» происходит от латинского «терра» – земля. То есть терраса – земельный участок. В природе он встречается в виде длинного выступа над морем или как часть горы с обрывом. Такое естественное образование всегда радовало человеческий глаз, тянуло расположиться на бивак. Архитектурная мысль скоро взяла на вооружение идею природы, и террасы стали появляться вокруг коттеджей, а также на приусадебных участках. При этом существует несколько разновидностей подобных решений, посмотреть их можно в нашей фото-галерее.
Как здорово проснуться, выпить свежевыжатого сока и окунуться в бассейн на собственной террасе. Бассейн на свежем воздухе, что может быть лучше в жаркий летний день! Хозяин такого дома, в котором есть терраса с бассейном может одновременно пребывать в двух местах: дома и на улице. Ведь получается, с одной стороны, он на территории своего жилья, где ему никто не мешает и не отвлекает от отдыха. А с другой, он находится на свежем воздухе и имеет возможность любоваться пейзажами природы.
Казалось бы, такой простой элемент убранства террасы как бассейн делает ее еще более любимой и востребованной. А одним из самых удачных вариантов считается расположение бассейна на краю террасы, особенно если она стоит на возвышенности. Тогда из бассейна открывается максимальный обзор, который позволяет пребывая в водоеме любоваться видом окружающих красот. Но самое главное – что расслабляясь в таком бассейне, ничто не помешает отдыху – ни громкие звуки, ни нежелательные картины. Спокойствие, гармония и настоящая благодать…
Белые тона в дизайне всегда будут популярными. Они придают интерьеру легкость и одновременно шик, при этом удачно подчеркивают уникальность строения. В минимализме часто используют комбинацию белого цвета с полутонами серого или даже черного колора. Меньше лишних предметов дает возможность ощутить свободу пространства, соединенную в террасе с бассейном и плавно уходящую в облака.
Терраса с бассейном в колониальном стиле приблизит не только к природе, но и к культуре разных стран. Как таковой, колониальный дизайн сложился в эпоху географических открытий, в частности, Нового Света. Европейские страны основывали колонии в Южной Америке, Африке, Азии. А европейцы много путешествовали благодаря новым морским путям, привозя сувениры из Греции и Индии. Все это выразилось в новом дизайнерском стиле.
На террасе колониального стиля «восток встречается с западом». Здесь уживутся индейский парик из перьев и индийское сари, а ковбойская шляпа с маской шамана африканского племени. Терраса обставлена плетеной мебелью из бамбука, предпочтительнее если это будет ротанг. Антураж, при желании, можно дополнять бамбуковыми вазами, терракотовыми фигурками, плетеными сундуками. Озеленение создают пальмы, кактусы, экзотические цветы, которые превосходно добавят изысканности и романтизма. Пол может быть паркетный и керамический, с азиатскими узорами. Дополнить его можно восточными коврами и плетеными циновками. А при помощи колоннадного портика можно заглянуть в прошлое, к греческим храмам. Да и форма бассейна не является геометрически правильной, как бы подчеркивая этим этнический колорит востока. Для колониального стиля противопоказаны искусственные материалы отделки. К тому же будет уместно и наличие бамбуковых стен или невысоких оград.
В волшебный мир «Тысячи и одной ночи» окунет гостей терраса с бассейном, выполненная в среднеазиатском стиле. Не нужно объяснять, что здесь «правит бал» текстильный декор. Пол устлан коврами с восточными узорами, стулья покрыты богато расшитыми тканями. Впрочем, этот предмет мебели может и отсутствовать, его с легкостью заменят большие вышитые подушки. Отсюда следует, что столы стандартного размера будут неуместны. А в качестве резервуара подойдет емкость, напоминающая восточную купальню.
Классический стиль никогда не выходил из моды. Характерные признаки – симметрия во всем, дороговизна материалов, отсутствие кричащих, контрастирующих расцветок.
Терраса с бассейном на фото оснащена пляжным зонтом и шезлонгами. Резервуар правильной прямоугольной формы, оборудован дополнительной подсветкой. Пол отделан мраморной плиткой. Мебель изящной современной формы из дорогих пород дерева. Белый цвет всегда считался классическим. Может применяться бежевый, а также более темные тона.
Резервуар маленький, квадратный, стенки резервуара внутри отделаны плиткой голубых и темно-синих тонов, создающих иллюзию морской воды. Не забыт эффект озеленения. Пальмы для создания тропической атмосферы или низкорослые деревья соседствуют с декоративным газоном.
Не всегда чистота воды в водоемах прельщает своей первозданностью. С виду красивая водная кладь может скрывать под собой ил, грязь и невероятное количество «подводных камней». Но что делать, если страх зайти в воду велик, а желание искупаться никак не проходит?
На помощь придет терраса с бассейном. Ни один человек не сможет устоять перед чистыми, прозрачными водами бассейна, да еще и если он находится прямо на собственной террасе. Здесь уж точно стоит оставить все страхи позади и быстрее окунуться в приятную прохладу. К тому же, современные технологии позволяют сегодня сделать террасу в любом стиле и на любой вкус. Например, террасу можно выполнить в римском стиле – с огромными белыми колоннами и мраморным полом.
Едва ли можно говорить о террасе с выходом к бассейну, не упомянув о стиле «кантри», который максимально приближает нас к природе. В идеале это стиль Дикого Запада или викторианской Англии, ибо само слово английское и переводится как «деревня».
Тем не менее, стиль распространился по Европе, и стал означать воссоздание деревенского интерьера любой европейской страны. Терраса с бассейном от дизайнерской студии LONDON SWIMMING POOL COMPANY ассоциироваться с прудом в английском парке или озером в Колорадо. На фото представлено имение, похоже на загородный домик Шерлока Холмса в Эссексе. В этом стиле оформление террасы следует делать деревянным и в темных тонах, с резьбой правильных геометрических форм. Текстильные элементы подбираются с клетчатым узором, как привет из ближней Шотландии. Украшением террасы станет шотландская волынка, антикварные предметы, латунная посуда на деревянных столах.
Еще один вариант дизайна, который можно предложить для террасы с бассейном – рустикальный.
Он максимально приближает к флоре и фауне. Понятие это пришло с латыни и означало, по сути «грубую естественность». Второе название стиля «грубое кантри». То есть пастораль, максимально приближенная к встречающимся в природе элементам. Полом послужат неотесанные бревна или природный булыжник, стульями – пеньки. Нелишним станет стол сбитый из досок по деревенскому принципу.
Рустикальность достигается отсутствием лакировки дерева. В таком дизайне и потолок должен иметь открытые брусья-перекрытия, потолочные балки, а крышу крайне желательно сделать соломенной или из деревянной дранки. Полированный металл для дополнения интерьера использовать крайне нелогично, потому, лучше использовать оловянные, медные изделия, со «ржавым» декором. Растения же в кадках только приветствуются, они будут тонко дополнять данный стиль. Однако кадки из полированного дерева лучше заменить керамическими горшками без лака, или емкостями из стволов деревьев с сохранившейся корой и естественной фактурой древесины, берестяные емкости. Подробнее узнать о рустикальном стиле можно в этой статье.