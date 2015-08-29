​Легкий и экономный способ утепления стен

Проблема сохранения тепла в доме встает особенно остро перед живущими круглогодично за городом семьями, когда наступают зимние холода. Что поделать, дома стареют или при их строительстве могли быть технические ошибки. Приходится использовать обогреватели, активно топить печь. Прежде чем решиться на утепление уже готового дома, стоит первоначально выявить самые слабые и «худые» места, обычно это внешние углы, пространство у окон. Утепление рекомендуется начинать со стен и потолков с использованием плотного слоя в 20-25 см опилок и извести или 15-20 см каменной ваты.
Современный рынок строительных материалов предлагает большое количество высокотехнологичных утеплителей. Большинство из них имеют в своём составе только натуральные компоненты, они не горят, не подвержены гниению и другим вредным воздействиям. Экологичность в стенах дома -- это не просто тренд, а, в первую очередь, здоровье и долголетие вашей семьи. Но главным является то, что утеплять стены с их помощью легко и для этого не требуются особые навыки и дорогостоящее оборудование. Давайте рассмотрим виды существующих утеплителей и выберем наиболее простой.
Теплоизоляция укладывается между стенами в процессе строительства «с нуля». Этот способ дает прекрасные результаты, но не подходит, кода проблема сохранения тепла встает уже при готовом отстроенном объекте недвижимости.
«Мокрый» способ подходит для стен частных домов. Утеплитель крепится к стене, армируется сеткой, изготовленной из стекловолокна и штукатурится. Такой способ востребован не только в странах Европы, но и в России. Его можно по праву считать самым экономным.
Самый простой способ теплоизоляции заключается в том, что на стену, которую предполагается утеплять, устанавливается обрешётка. В нее укладывается минеральная вата или плиты пеноплекса.
Сверху скрепками крепится пароизоляционная плёнка или мембрана. Однако этот шаг можно пропустить, если в последующем использовать гипсокартон с утеплителем.
Еще одним из наиболее простых считается способ утепления гипсокартоном с утеплителем. Он наклеивается на штукатурку специальным клеем, который прилагается к изделию. Однако стоит обратить внимание на меры предосторожности, о них написано чуть ниже.
Утепление пеной, в застывшем состоянии напоминающей пенопласт, осуществляется очень просто, хотя для начала нужно облачиться в плотный защитный костюм – оттереть утеплитель будет трудно даже с помощью слабых кислот.
Что касается строительства деревянного дома, то к утеплению стен надо относиться крайне осторожно. Утеплитель, закреплённый непосредственно к дереву, может способствовать разрушению древесины в результате возникновения конденсата. Именно поэтому строители избегают способ наружного утепления в случае работы с деревянной постройкой. Утепляя дом изнутри, также существует опасность смещения точки росы. Важно уделить внимание пароизоляции и побеспокоиться об устройстве вентиляции. Желательно сделать воздушный зазор между стеной и утеплителем. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом, прежде чем приступить к работе.