​Легкий и экономный способ утепления стен

Самый простой способ теплоизоляции заключается в том, что на стену, которую предполагается утеплять, устанавливается обрешётка. В нее укладывается минеральная вата или плиты пеноплекса.

Сверху скрепками крепится пароизоляционная плёнка или мембрана. Однако этот шаг можно пропустить, если в последующем использовать гипсокартон с утеплителем.