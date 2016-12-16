Придайте своему интерьеру пикантности с помощью грифельной краски

Оставить послание родным, не забыть про важные покупки в продуктовом, не дать ускользнуть гениальной идее, реализовать творческий порыв — перечислять те вещи, в которых могут вам помочь грифельные краски (поверхности) можно почти бесконечно. Почему бы не завести одну маленькую? Или, может, целую стену?
Сделать такую стену в обычной квартире очень легко. Сейчас в продаже имеется специальная грифельная краска, которая создает матовую поверхность для рисования мелом.
По своей сути — это специальная краска, на которой можно рисовать мелками. Она ложится на любую поверхность: от холодильников до целых стен в комнате. Сейчас эту краску изготавливают практически все известные производители красок. Она легко наносится и почти не выделяет запаха при нанесении.
После нанесения грифельных покрытий и высыхания получается твердое матовое покрытие с высокой износостойкостью, идеально подходящее для рисования и письма мелом. Могут быть использованы в сочетании с магнитными красками-грунтами для создания магнитно-грифельного покрытия.
Грифельная краска продаётся в любых строительных магазинах, где есть обычная краска. Её цена варьируется от 1 000 рублей за банку чёрной краски (0,9 л) и от 1 300 рублей за колеруемую.
Стоимость маркерной краски начинается от 2 000 рублей за литровую банку.
Магнитный грунт не теряет свойств даже под краской и стоит от 1 800 рублей за банку.
Подготовка поверхности: накройте окружающие предметы для защиты от попадания на них краски. Удалите старую отслаивающуюся краску и ржавчину при помощи металлической щетки или шкурки. Слегка матируйте глянцевые поверхности наждачной бумагой. Вымойте с мылом и водой и дайте высохнуть. Для наилучшего результата применяйте акриловую или акрило-латексную грунтовку, соответствующую материалу поверхности, которую собираетесь окрасить. Она снизит пористость материала и улучшит сцепление слоев, что в свою очередь продлит срок службы финишного покрытия.
Нанесение: перед использованием тщательно перемешайте грифельную краску. Разбавьте при необходимости краску водой до 10% состава. Нанесите при помощи валика с коротким ворсом, кисти или распылителя в 1-2 слоя с интервалом в 1 час. После использования промойте инструменты водой.
Cамая популярная комната для грифельной поверхности — детская, где часто под неё отводят целую стену, от пола до потолка, и покупают ребёнку набор цветных мелков.
Конечно, детской комнатой дело не ограничивается. Обилие интерьеров, в которых сегодня применяют грифельную доску, показывает, что её используют во всех помещениях: спальня, кухня, прихожая, офис. Наверняка эта тенденция сложилась ещё и потому, что такая доска не просто минимизирует «потери» от детских рисунков, но и выступает прекрасным элементом декора, а заодно «напоминалкой».
Отличной альтернативой грифельной стене станет маркерная стена — это аналог знакомой всем маркерной доски, на которой легко рисовать и стирать, только неограниченного размера. Маркерная стена подойдёт семьям, в которых дети страдают аллергией или заболеваниями дыхательных путей (например, астмой), так как подобное покрытие вообще не собирает на себе пыль.
Маркерной краской можно покрывать гипсокартон, штукатурку, металл, несомненный плюс её в том, что она бывает прозрачной и её можно наносить даже на дерево.
Избегать применения моющих средств и сильной очистки свежеокрашенной поверхности, так как свежее покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение недели после окраски. В случае необходимости очистки покрытия в данный период можно использовать влажную мягкую ткань. Примерно через неделю после окраски готовое покрытие можно очищать нейтральными (ph 6—8) моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки.
Особенно грязные поверхности можно очищать слабыми щелочными моющими средствами (ph 8—10). После очистки поверхность необходимо вымыть тщательно чистой водой.
Обновление краски можно выполнять прямо поверх грифельного покрытия.
При намокании поверхности возможно незначительное изменение оттенка краски, которое полностью исчезает после высыхания.
Чтобы пыльная крошка от мела не разносилась по всей квартире, покупайте специальный мягкий мел с пониженным выделением пыли. Отмывается такая доска без проблем и некрасивые разводы на ней не остаются.