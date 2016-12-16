Придайте своему интерьеру пикантности с помощью грифельной краски

Оставить послание родным, не забыть про важные покупки в продуктовом, не дать ускользнуть гениальной идее, реализовать творческий порыв — перечислять те вещи, в которых могут вам помочь грифельные краски (поверхности) можно почти бесконечно. Почему бы не завести одну маленькую? Или, может, целую стену?

Сделать такую стену в обычной квартире очень легко. Сейчас в продаже имеется специальная грифельная краска, которая создает матовую поверхность для рисования мелом.