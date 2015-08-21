При всех достоинствах столешницы из гранита имеют некоторые недостатки, которые следует принять во внимание, прежде чем сделать окончательный выбор:

- Хотя сам по себе гранит очень износостойкий, для сохранения его красоты нужны особые меры по уходу. Поверхность гранитной столешницы следует регулярно покрывать герметиком, чтобы защитить камень от пятен и воды.

- Гранит – натуральный камень, так что каждый его кусочек уникален и не похож на другие. Если часть гранитной столешницы повреждена и требует замены, вам трудно будет подобрать другой кусок камня такого же оттенка и текстуры.

- Если вы будете резать продукты прямо на столешнице, вы не причините ей вред, так как гранит хорошо выдерживает повреждения. Но вот ножи со временем затупятся. Именно потому, что гранит такой прочный и твёрдый камень. Поэтому рекомендуется резать продукты на разделочной доске.

- Гранит – один из самых тяжёлых натуральных камней, используемых в строительных проектах. Хотя этот материал очень прочный, столешница из него получится тяжелее, чем из других материалов. Если вы попробуете накрыть столешницей из цельной глыбы гранита мебель, не рассчитанную на такую тяжесть, это может привести к повреждению мебели.

- Если сравнивать с другими традиционными материалами для столешниц, гранит окажется одним из самых дорогих вариантов. Поэтому если ваш бюджет ограничен или вы просто не хотите вкладывать слишком много денег в столешницу, есть смысл рассмотреть альтернативные варианты.