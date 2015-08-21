Столешницы из гранита в последние годы набирают все большую популярность в качестве атрибута мебели для разных помещений. Это вполне объяснимо, так как натуральные материалы были популярными во все времена.
Кроме того, изделия из благородного камня отличаются не только уникальным рисунком поверхности и красотой, но и практичностью, которая является важнейшим качеством для столешниц. Эти элементы мебели не боятся большой влажности, химических веществ, высоких температур и механического воздействия. Такие характеристики делают гранитные столешницы отличным выбором для журнальных, обеденных и кухонных столов, рабочих поверхностей для приготовления пищи, ванных комнат и зоны барбекю, а так же в качестве барных стоек.
Столешницы из гранита, помимо своей практической ценности, несут в себе и ценность эстетическую. Эти поверхности станут неповторимым украшением для любых помещений, хорошо дополнив различные стили в дизайне. Такой универсальности способствует большое количество цветов и фактур, которыми обладает гранит, добытый в разных месторождениях. Поэтому, подобрать подходящий оттенок и желаемый рисунок его поверхности будет совсем не сложно.
Черный гранит остается одним из самых популярных цветов натурального камня, и много людей хотят, чтобы их кухонные столешницы и другие поверхности были из гранита этого цвета. Главное, что черный гранит легко доступен и предлагается многими компаниями. Черный цвет прекрасно подойдет для кухонных столешниц, поскольку он отлично сочетается и гармонирует со всеми типами оттенков, используемых в кухонных шкафах, мойках, холодильниках и других приборах, использующихся на кухне.
На кухне стол с гранитной столешницей позволит объединить внешние признаки столовой с многофункциональностью кухонного пространства. В этом случае нужен стол, на котором было бы удобно готовить, и за которым было бы удобно обедать. Именно такой вариант выбрали дизайнеры из студии CO:interior.
При всех достоинствах столешницы из гранита имеют некоторые недостатки, которые следует принять во внимание, прежде чем сделать окончательный выбор:
- Хотя сам по себе гранит очень износостойкий, для сохранения его красоты нужны особые меры по уходу. Поверхность гранитной столешницы следует регулярно покрывать герметиком, чтобы защитить камень от пятен и воды.
- Гранит – натуральный камень, так что каждый его кусочек уникален и не похож на другие. Если часть гранитной столешницы повреждена и требует замены, вам трудно будет подобрать другой кусок камня такого же оттенка и текстуры.
- Если вы будете резать продукты прямо на столешнице, вы не причините ей вред, так как гранит хорошо выдерживает повреждения. Но вот ножи со временем затупятся. Именно потому, что гранит такой прочный и твёрдый камень. Поэтому рекомендуется резать продукты на разделочной доске.
- Гранит – один из самых тяжёлых натуральных камней, используемых в строительных проектах. Хотя этот материал очень прочный, столешница из него получится тяжелее, чем из других материалов. Если вы попробуете накрыть столешницей из цельной глыбы гранита мебель, не рассчитанную на такую тяжесть, это может привести к повреждению мебели.
- Если сравнивать с другими традиционными материалами для столешниц, гранит окажется одним из самых дорогих вариантов. Поэтому если ваш бюджет ограничен или вы просто не хотите вкладывать слишком много денег в столешницу, есть смысл рассмотреть альтернативные варианты.
Так, например, для столешницы в ванной подойдет искусственный камень под гранит. Искусственный камень – это композитный материал, который производится из крошки натурального камня и синтетических связующих ее смол, которые чаще всего бывают акриловыми. Также в эту смесь добавлен красящий пигмент, именно он придает всей поверхности цвет.
Низкая гигроскопичность искусственного камня играет немаловажную роль для помещений с высокой влажностью. Синтетическая составляющая не дает ни малейшего шанса проникновению воды в структуру столешницы из камня для ванной. Акриловый камень – это абсолютно гладкая поверхность, у нее нет пор, в которые может попадать пыль или грязь. Что тоже немаловажно для гигиеничности.
Возвращаясь к столешницам из натурального гранита хочется отметить, что они могут быть разнообразных форм и сочетаться с различными материалами. Так, например, эксклюзивным можно считать дизайн обеденного стола с гранитной столешницей в сочетании с металлическими или коваными ножками и деталями. Такой стол не только прослужит дольше, но и сделает интерьер изысканным и роскошным.
Когда есть желание использовать в интерьере гранитную столешницу, но не хочется терять тёплые ощущения, даримые традиционными деревянными элементами, то идеально подойдёт вариант, когда столешница выполнена из гранита, а края и стойка отделаны деревом.
Не обязательно выбирать однотонную гранитную столешницу. Например, поверхность стола может быть выполнена в одном цвете, который расходится по краям цветом на несколько тонов темнее, что создает интересный образ, который избавит интерьер от монотонности.
Пластиковые столешницы для кухни – это ДСП с пластиковым покрытием HPL (пластик приклеивается под давлением к основанию). Получается сложная композитная система с необходимыми характеристиками прочности и влагостойкости. Столешница из пластика – это, в первую очередь, практичность. Такое изделие совершенно не впитывает жидкости, обладает высокой химической устойчивостью, не боится механических повреждений и является абсолютно безопасной при контакте с пищевыми продуктами.
Неоспоримое преимущество столешницы из пластика – дизайнерская вариативность, ведь существует множество оригинальных цветовых решений, декоров и фактур
под гранит. Кроме того, эти кухонные поверхности отличаются низкой ценой, вследствие чего и получили столь широкое распространение.
Еще одна сфера, где применяются гранитные столешницы — зоны барбекю. Это практически кухня под открытым небом, поэтому, как и кухонные, каменные столешницы для зон барбекю делают и гранита, который не выцветает на солнце и с легкостью переносит суточные и сезонные перепады температур. В этой сфере гранитным столешницам нет равных.