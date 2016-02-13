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Алиса в Стране Чудес: добавим сюрреализма интерьеру кухни

Перла Вереника Перла Вереника
Rossellarama, 3D_DESIGNER_ALLA 3D_DESIGNER_ALLA Столовая комнатаСтулья и скамьи
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Мы так много времени и внимания уделяем построению функционального интерьера на кухне, что порой практичностью подменяем и уют, и оригинальность, для которых просто не остается места среди ровных рядов шкафчиков и рабочих поверхностей. Но практичный, не значит скучный, а строгость классического стиля с легкостью может быть разбавлена сюрреалистичными нотками в дизайне – в духе знаменитых зарисовок Льиса Кэрролла и его бесподобной волшебной сказки о приключениях Алисы в Стране Чудес, Чеширских котов и Белых Кроликов.

Оптические иллюзии

Дизайн-проект квартиры для молодой целеустремленной девушки., Катя Волкова Катя Волкова Гостиная в стиле модерн
Катя Волкова

Дизайн-проект квартиры для молодой целеустремленной девушки.

Катя Волкова
Катя Волкова
Катя Волкова

Загадочная улыбка Чеширского кота может послужить вдохновением для креативного интерьера – зеркала и прозрачные стулья, зеленый сад на стене и яркие пятна оранжевых абажуров. Все немного другое, чем кажется и тонко переплетается в замысловатый рисунок –   как знаменитая ухмылка философского проказника. Что самое главное по мнению Чеширского кота: Нормальных не бывает. Ведь все такие разные и непохожие. И это, по-моему, нормально.

Большой стол для всей компании

homify Кухня в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Роскошный стол с изящными чашками, блюдцами, фарфоровым сервизом и резными подстаканниками – уже не столько элемент кухонной мебели, как яркий декоративный островок интерьера. Мы часто попадаем в плен суеты повседневности: перекусы на бегу,  чашка кофе вместо завтрака, бутерброд на скорую руку. Попробуйте окунуться в атмосферу викторианской эпохи, чопорной традиционности со смесью тонкой самоиронии и отдалится от упрощенной практичности  кухонных интерьеров.  

Разнообразие в стульях

LE_COMARI 3D_DESIGNER_ALLA Столовая комнатаСтулья и скамьи
3D_DESIGNER_ALLA

LE_COMARI

3D_DESIGNER_ALLA
3D_DESIGNER_ALLA
3D_DESIGNER_ALLA

Привычный интерьер кухни порой слишком уж продуман до мелочей – шкафчики плотной каймой по периметру, каждому предмету свое место и функция. Разбавьте эту монотонность яркой подборкой разноформатных стульев:

- начать можно с самого простого, пошейте разноцветные чехлы, выполните их в совершенно разных стилях от домашнего пэчворка до вычурного гобелена,

- подберите комплект мебели одинаковой формы, но с обивкой из разных стилевых коллекций,

- для самых смелых экспериментов просто купите несколько абсолютно разных по формату стульев.

Ковер как зеленая трава на лужайке

Tapis metaluni, Leone edition Leone edition Стены и полКовры и ковровые покрытия Шерсть Зеленый
Leone edition

Leone edition
Leone edition
Leone edition

Превратите обычный ужин в летний пикник на солнечной полянке с помощью пушистого ковра сочных оттенков травы. Свежесть и яркость зеленого цвета оживит любой интерьер – от классических деревянных фасадов мебели до лаконичности глянца. На фоне ковра-лужайки даже самый простой интерьер кухни приобретает контрастность и глубину: оттеняется чистота белого, подчеркивается отточенность линий кухонной техники и уют домашних безделушек. И даже, если белый кролик с карманными часами  не будет бегать по этой лужайке в поисках своей волшебной норы, настроение такого интерьера бодрое, легкое и нетривиальное.

Акцент на оригинальные часы и прочий неформальный декор стен

КАФЕ ДЕ ПАРИ Tony House Interior Design & Decoration Кухня в средиземноморском стиле Бирюзовый
Tony House Interior Design &amp; Decoration

КАФЕ ДЕ ПАРИ

Tony House Interior Design & Decoration
Tony House Interior Design &amp; Decoration
Tony House Interior Design & Decoration

Интерьер кухни обычно очень плотно наполнен функциональностью – много техники, модулей для хранения, рабочих поверхностей. Но даже в таком пространстве можно найти место для смелых декоративных аксессуаров, подойдет любая пустая часть стены. Не оставляйте без внимая, например, стену рядом с обеденным столом, превратив ее в площадку для  реализации  наименее практичных идей: вертикальный зеленый сад, оригинальные часы в сочетании с настенной росписью,  дизайнерское панно в стиле поп-арт.

Уголок для чаепития

Просторная квартира на ул. Дыбенко, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко Кухня в стиле минимализм
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Просторная квартира на ул. Дыбенко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Если помните, одной из самых ярких сцен приключений Алисы в Стране Чудес стало сюрреалистичное чаепитие в атмосфере загадок и тонкой иронии автора над чопорными английскими традициями. Такое сплетение классицизма и легкости может быть повторено и в интерьере кухни, например, в виде небольшого чайного уголка с круглым столиком у окна и изящными стульями. 

Откажитесь от условностей в планировке

Дизайн проект кухни-гостиной для молодой увлеченной танцами пары., Катя Волкова Катя Волкова Кухни в эклектичном стиле
Катя Волкова

Дизайн проект кухни-гостиной для молодой увлеченной танцами пары.

Катя Волкова
Катя Волкова
Катя Волкова

Непринужденная атмосфера на кухне создается не только с помощью каких-то особых предметов или приемов декорирования. Достаточно просто привнести в упорядоченную планировку несколько свежих идей, нетривиальных способов расстановки обычных предметов, комбинирования стилей. Микс ретро и современности, глянца и классики, цветов и фактур – именно это придаст интерьеру кухни нотку ироничной иррациональности и воздушности. 

Африканский стиль в дизайне интерьера
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