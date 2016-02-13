Алиса в Стране Чудес: добавим сюрреализма интерьеру кухни

Привычный интерьер кухни порой слишком уж продуман до мелочей – шкафчики плотной каймой по периметру, каждому предмету свое место и функция. Разбавьте эту монотонность яркой подборкой разноформатных стульев:

- начать можно с самого простого, пошейте разноцветные чехлы, выполните их в совершенно разных стилях от домашнего пэчворка до вычурного гобелена,

- подберите комплект мебели одинаковой формы, но с обивкой из разных стилевых коллекций,

- для самых смелых экспериментов просто купите несколько абсолютно разных по формату стульев.