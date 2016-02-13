Алиса в Стране Чудес: добавим сюрреализма интерьеру кухни

Мы так много времени и внимания уделяем построению функционального интерьера на кухне, что порой практичностью подменяем и уют, и оригинальность, для которых просто не остается места среди ровных рядов шкафчиков и рабочих поверхностей. Но практичный, не значит скучный, а строгость классического стиля с легкостью может быть разбавлена сюрреалистичными нотками в дизайне – в духе знаменитых зарисовок Льиса Кэрролла и его бесподобной волшебной сказки о приключениях Алисы в Стране Чудес, Чеширских котов и Белых Кроликов.
Загадочная улыбка Чеширского кота может послужить вдохновением для креативного интерьера – зеркала и прозрачные стулья, зеленый сад на стене и яркие пятна оранжевых абажуров. Все немного другое, чем кажется и тонко переплетается в замысловатый рисунок – как знаменитая ухмылка философского проказника. Что самое главное по мнению Чеширского кота:
Нормальных не бывает. Ведь все такие разные и непохожие. И это, по-моему, нормально.
Роскошный стол с изящными чашками, блюдцами, фарфоровым сервизом и резными подстаканниками – уже не столько элемент кухонной мебели, как яркий декоративный островок интерьера. Мы часто попадаем в плен суеты повседневности: перекусы на бегу, чашка кофе вместо завтрака, бутерброд на скорую руку. Попробуйте окунуться в атмосферу викторианской эпохи, чопорной традиционности со смесью тонкой самоиронии и отдалится от упрощенной практичности кухонных интерьеров.
Привычный интерьер кухни порой слишком уж продуман до мелочей – шкафчики плотной каймой по периметру, каждому предмету свое место и функция. Разбавьте эту монотонность яркой подборкой разноформатных стульев:
- начать можно с самого простого, пошейте разноцветные чехлы, выполните их в совершенно разных стилях от домашнего пэчворка до вычурного гобелена,
- подберите комплект мебели одинаковой формы, но с обивкой из разных стилевых коллекций,
- для самых смелых экспериментов просто купите несколько абсолютно разных по формату стульев.
Превратите обычный ужин в летний пикник на солнечной полянке с помощью пушистого ковра сочных оттенков травы. Свежесть и яркость зеленого цвета оживит любой интерьер – от классических деревянных фасадов мебели до лаконичности глянца. На фоне ковра-лужайки даже самый простой интерьер кухни приобретает контрастность и глубину: оттеняется чистота белого, подчеркивается отточенность линий кухонной техники и уют домашних безделушек. И даже, если белый кролик с карманными часами не будет бегать по этой лужайке в поисках своей волшебной норы, настроение такого интерьера бодрое, легкое и нетривиальное.
Интерьер кухни обычно очень плотно наполнен функциональностью – много техники, модулей для хранения, рабочих поверхностей. Но даже в таком пространстве можно найти место для смелых декоративных аксессуаров, подойдет любая пустая часть стены. Не оставляйте без внимая, например, стену рядом с обеденным столом, превратив ее в площадку для реализации наименее практичных идей: вертикальный зеленый сад, оригинальные часы в сочетании с настенной росписью, дизайнерское панно в стиле поп-арт.
Если помните, одной из самых ярких сцен приключений Алисы в Стране Чудес стало сюрреалистичное чаепитие в атмосфере загадок и тонкой иронии автора над чопорными английскими традициями. Такое сплетение классицизма и легкости может быть повторено и в интерьере кухни, например, в виде небольшого чайного уголка с круглым столиком у окна и изящными стульями.
Непринужденная атмосфера на кухне создается не только с помощью каких-то особых предметов или приемов декорирования. Достаточно просто привнести в упорядоченную планировку несколько свежих идей, нетривиальных способов расстановки обычных предметов, комбинирования стилей. Микс ретро и современности, глянца и классики, цветов и фактур – именно это придаст интерьеру кухни нотку ироничной иррациональности и воздушности.