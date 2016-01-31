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Большая переделка: венская классика 70-х годов

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​vorher / nachher Haus F, Studio Berner.Stolz Architekten ZT-OG Studio Berner.Stolz Architekten ZT-OG
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К северу от прекрасной Вены расположен удивительный дом. На протяжении 40 лет его облик оставался сдержанным, неприметным и немного угрюмым. Длилось это до тех пор, пока хозяева не решили внести кардинальные изменения в свою жизнь. Пришла пора большой переделки. Начался этап тщательного планирования бюджета и согласования нового проекта. Все сложные работы взяли на себя специалисты студии STUDIOBERNER.STOLZ ARCHITEKTEN ZT-OG. Итак, давайте посмотрим, что из этого получилось.

От старого к новому

​vorher / nachher Haus F, Studio Berner.Stolz Architekten ZT-OG Studio Berner.Stolz Architekten ZT-OG
Studio Berner.Stolz Architekten ZT-OG

Studio Berner.Stolz Architekten ZT-OG
Studio Berner.Stolz Architekten ZT-OG
Studio Berner.Stolz Architekten ZT-OG

От одного вида старого фасада хозяева впадали в уныние, но дом, который предстояло переделать, оставался самым родным и душевным местом. На фоне соседских свежеремонтированных домов и облагороженных садов эта постройка смотрелась вычурно, старомодно и абсолютно непредставительно. Увы, но время, действительно, оставило свой отпечаток даже на прилегающей к зданию территории.

Право на жизнь

​vorher / nachher Haus F, Studio Berner.Stolz Architekten ZT-OG Studio Berner.Stolz Architekten ZT-OG
Studio Berner.Stolz Architekten ZT-OG

Studio Berner.Stolz Architekten ZT-OG
Studio Berner.Stolz Architekten ZT-OG
Studio Berner.Stolz Architekten ZT-OG

В рамках реконструкции было внесено немало изменений. В первую очередь, была приведена в порядок территория участка. В глаза бросается облагороженный цокольный этаж и серьезные перемены, которым подвергнулся фасад. Прежняя терраса объединилась с жилым пространством – здесь теперь красуется стильное панорамное окно. Справа над цокольным этажом появился навес, служащий в настоящее время «козырьком» над входом на цокольный этаж (там находятся прачечная, мастерская и прочие подсобные помещения). Второй вход расположился с левой стороны дома: открытая лестница в стиле хай-тек ведет нас в прямиком столовую…

Ремонт на кухне

​vorher / nachher Haus F, Studio Berner.Stolz Architekten ZT-OG Studio Berner.Stolz Architekten ZT-OG
Studio Berner.Stolz Architekten ZT-OG

Studio Berner.Stolz Architekten ZT-OG
Studio Berner.Stolz Architekten ZT-OG
Studio Berner.Stolz Architekten ZT-OG

Прежде чем двигаться дальше к ремонту на кухне, предлагаем на секундочку остановить свой взгляд на старом интерьере .  В первую очередь, мы видим идеальную чистоту, милый тканевый абажур на светильнике, милую сердцу клеенчатую скатерть на столе, деревянные карнизы (список можно долго продолжать) – все это говорит о том, что с момента постройки в доме всегда царила теплая и уютная атмосфера, а также любовь. Но давайте отойдем от старомодной романтики и посмотрим, как преобразилось это помещение.

Современное решение

​vorher / nachher Haus F, Studio Berner.Stolz Architekten ZT-OG Studio Berner.Stolz Architekten ZT-OG
Studio Berner.Stolz Architekten ZT-OG

Studio Berner.Stolz Architekten ZT-OG
Studio Berner.Stolz Architekten ZT-OG
Studio Berner.Stolz Architekten ZT-OG

Совместная работа профессиональных архитекторов и дизайнеров интерьера позволила создать абсолютно новое пространство, в котором нет ни малейшего намека на роскошь прошлого столетия. От пола до потолка интерьер сияет белизной – этот цвет делает его нежным, воздушным и «дышащим». Новое пространство эргономично, в нем легко передвигаться и приятно находиться длительное время. Кухонный остров выполняет функцию зонирования, также он может использоваться как барная стойка. Такое решение очень удобно для ранних завтраков в будние дни. К слову, сама кухня оборудована по последнему слову техники и будет радовать всех, кто займется на ней кулинарными экспериментами.

Новый взгляд

​vorher / nachher Haus F, Studio Berner.Stolz Architekten ZT-OG Studio Berner.Stolz Architekten ZT-OG
Studio Berner.Stolz Architekten ZT-OG

Studio Berner.Stolz Architekten ZT-OG
Studio Berner.Stolz Architekten ZT-OG
Studio Berner.Stolz Architekten ZT-OG

С этого ракурса перед нами открывается вид на столовую зону. Она окружена со всех сторон панорамными окнами, поэтому в этом пространстве всегда много солнечного света. В центре находится главный предмет мебели – большой обеденный стол на шесть-восемь персон. В особые дни семья может проводить время на открытом воздухе, установив, к примеру, переносной гриль на террасе возле входа.

Лестница на второй этаж

​vorher / nachher Haus F, Studio Berner.Stolz Architekten ZT-OG Studio Berner.Stolz Architekten ZT-OG
Studio Berner.Stolz Architekten ZT-OG

Studio Berner.Stolz Architekten ZT-OG
Studio Berner.Stolz Architekten ZT-OG
Studio Berner.Stolz Architekten ZT-OG

Стеклянные блоки, круглые абажуры светильников и однотонная напольная плитка открывает перед нами изящество дизайна интерьера 70-х годов. Точно такие деревянные балясины в стиле кантри мы видели и на фасаде здания. Согласитесь, этому пространству нахватало пространственной свободы.

Свежесть раннего утра

​vorher / nachher Haus F, Studio Berner.Stolz Architekten ZT-OG Studio Berner.Stolz Architekten ZT-OG
Studio Berner.Stolz Architekten ZT-OG

Studio Berner.Stolz Architekten ZT-OG
Studio Berner.Stolz Architekten ZT-OG
Studio Berner.Stolz Architekten ZT-OG

После ремонта кажется, что по дому пролетел свежий ветер и придал всему и вся изрядную толику свежести, изящества и современной сдержанности. Новое окно позволило «впустить» в приватное пространство свет. Паркетная доска придала пространству нотки домашней теплоты и уюта, а балясины и вовсе оказались невостребованными.

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