Большая переделка: венская классика 70-х годов

Совместная работа профессиональных архитекторов и дизайнеров интерьера позволила создать абсолютно новое пространство, в котором нет ни малейшего намека на роскошь прошлого столетия. От пола до потолка интерьер сияет белизной – этот цвет делает его нежным, воздушным и «дышащим». Новое пространство эргономично, в нем легко передвигаться и приятно находиться длительное время. Кухонный остров выполняет функцию зонирования, также он может использоваться как барная стойка. Такое решение очень удобно для ранних завтраков в будние дни. К слову, сама кухня оборудована по последнему слову техники и будет радовать всех, кто займется на ней кулинарными экспериментами.