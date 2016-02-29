Какие цвета выбирать для легкой очистки?

Обустраивая собственное жилище, мы пытаемся сделать его ярким и выразительным. Самый простой способ достигнуть этого – наполнить интерьер разнообразными цветами. Но задумывались ли вы, сколько времени придется тратить на то, чтобы содержать их в чистом виде?
Всем известно, что самый требовательный к себе в плане чистоты – белый цвет. Любые загрязнения и пыль становятся на нем моментально заметными. Так что любители белоснежных интерьеров должны проводить регулярные уборки и тщательно следить за чистотой в доме.
Что касается других цветов, то среди них есть и те, уход за которыми наиболее простой. Мы сориентируем вас в этом вопросе, чтобы уборка помещения не превращалась в ежедневную каторгу, а доставляла удовольствие своей легкостью и эффективностью.
Планируя цветовую гамму для интерьера своего дома, подбирайте спокойные, приглушенные оттенки. Кроме того, что они украшают интерьер, делая его домашним и стильным, названная палитра не требует слишком частой уборки.
Проще всего содержать в чистоте изделия серого цвета, всех оттенков коричневого, темно-синего и бордового. Они хорошо сочетаются как между собой, так и с базовыми тонами в интерьере – черным и белым. Чтобы пространство не выглядело слишком уныло в данной гамме, разбавляйте его яркими акцентами и интересными световыми решениями.
Интерьер на фото наглядно демонстрирует удачный подход к созданию цветовой палитры помещения.
Если говорить о материалах, за которыми легко ухаживать, то пальму первенства в этом вопросе можно смело отдать пластику. Этот искусственный материал может иметь различные типы поверхности, каждый из которых поддается сухой и влажной уборке, а так же не боится химических чистящих средств. Кроме того, пластиковые предметы не впитывают загрязнения, в отличии от материалов природного происхождения, пористая поверхность которых склонна к таким процессам.
Если знать небольшие хитрости, то уход за керамической плиткой также не доставит вам лишних хлопот. С помощью щеток и лимонного сока ее поверхность можно сделать чистой и блестящей довольно быстро, а загрязнения легко очищать влажной тряпкой.
Красочный интерьер – это красиво и празднично. В ярких стенах улучшается настроение и силы находятся на подъеме.
Подбирая цветовую палитру, отдавайте предпочтение тем цветам, за которыми легко ухаживать. Это все оттенки коричневой гаммы, серые, бежевые и голубые тона, цвет дерева и камня. Рекомендуем также пестрые расцветки, на которых не так заметны пятна и загрязнения.
Сочетая в интерьере природные оттенки с яркими, можно достигнуть ошеломляющего результата. Пример тому – дизайн гостиной комнаты на фото.
Сложно найти человека, который любит мыть пол. Но без этого никак нельзя обойтись. Поэтому предлагаем выбирать покрытия, которые легко поддаются очистке и не требуют дополнительных средств по уходу.
К таким относится керамогранит, а также керамическая плитка. Эти материалы прекрасно моются, они не прикапливают загрязнения и пыль на своей поверхности. Также прост в уходе линолеум, но его эстетические параметры по нраву не всем.
Что касается напольных покрытий из дерева, рекомендуем выбирать паркет или ламинат. Такие полы очень красиво смотрятся и преображают даже самые скромные интерьеры. Если выбрать образцы с влагостойким покрытием, то проблем с уборкой у вас не возникнет.
Представить квартиру без текстильных компонентов невозможно. Ткани окружают каждого из нас повсеместно: это гардины, постельное белье, скатерти, покрывала, полотенца и многое другое.
Выбирая оттенки для предметов из текстиля, нужно учитывать общую цветовую схему помещения. В рамках допустимой палитры рекомендуем останавливаться на тех расцветках, которые проще всего содержать в чистоте. Это не только упростит уход за ними, по и позволит сэкономить на покупке новых аксессуаров, если загрязнились имеющиеся.
Яркие разноцветные композиции – правильный выбор. На таких тканях маленькие пятна не бросаются в глаза, теряясь среди геометрических линий и многослойных цветов.
Если же вам по нраву однотонные варианты, то лучше отдавать предпочтение темным тканям. Черные, серые, глубокие синие, темно-вишневые и коричневые оттенки подойдут больше всего.
Талантливые дизайнеры интерьера точно знают, что грамотное освещение может в корне изменить восприятие того или иного цвета. Наполняя пространство приглушенными или направленными лучами искусственного света, можно создать уютную и аккуратную атмосферу в комнате.
Особенно чувствительными являются пастельные и светлые тона. Бежевая обивка мебели, гардины и ковер на полу в хорошо освещенной гостиной кажутся более чистыми и сияющими. Замшевые и плюшевые поверхности выглядят значительно красивее, к ним так и хочется прикоснуться.
Используйте комбинацию различных осветительных приборов – потолочных, напольных и настенных, чтобы сделать интерьер презентабельным и по-настоящему домашним.