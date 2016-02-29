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Какие цвета выбирать для легкой очистки?

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Intriguing Ikats, TUNI Interiors Pvt. Ltd. TUNI Interiors Pvt. Ltd. Спальная комната Текстиль
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Обустраивая собственное жилище, мы пытаемся сделать его ярким и выразительным. Самый простой способ достигнуть этого – наполнить интерьер разнообразными цветами. Но задумывались ли вы, сколько времени придется тратить на то, чтобы содержать их в чистом виде? 

Всем известно, что самый требовательный к себе в плане чистоты – белый цвет. Любые загрязнения и пыль становятся на нем моментально заметными. Так что любители белоснежных интерьеров должны проводить регулярные уборки и тщательно следить за чистотой в доме.

Что касается других цветов, то среди них есть и те, уход за которыми наиболее простой. Мы сориентируем вас в этом вопросе, чтобы уборка помещения не превращалась в ежедневную каторгу, а доставляла удовольствие своей легкостью и эффективностью. 

Цвета, которые проще всего содержать в чистоте

homify Гостиная в стиле лофт Бетон Серый
homify

homify
homify
homify

Планируя цветовую гамму для интерьера своего дома, подбирайте спокойные, приглушенные оттенки. Кроме того, что они украшают интерьер, делая его домашним и стильным, названная палитра не требует слишком частой уборки. 

Проще всего содержать в чистоте изделия серого цвета, всех оттенков коричневого, темно-синего и бордового. Они хорошо сочетаются как между собой, так и с базовыми тонами в интерьере – черным и белым. Чтобы пространство не выглядело слишком уныло в данной гамме, разбавляйте его яркими акцентами и интересными световыми решениями. 

Интерьер на фото наглядно демонстрирует удачный подход к созданию цветовой палитры помещения.

Материалы, которые легче всего очистить

The Original British Standard Kitchen British Standard by Plain English Кухня в стиле кантри Дерево Черный
British Standard by Plain English

The Original British Standard Kitchen

British Standard by Plain English
British Standard by Plain English
British Standard by Plain English

Если говорить о материалах, за которыми легко ухаживать, то пальму первенства в этом вопросе можно смело отдать пластику. Этот искусственный материал может иметь различные типы поверхности, каждый из которых поддается сухой и влажной уборке, а так же не боится химических чистящих средств. Кроме того, пластиковые предметы не впитывают загрязнения, в отличии от материалов природного происхождения, пористая поверхность которых склонна к таким процессам. 

Если знать небольшие хитрости, то уход за керамической плиткой также не доставит вам лишних хлопот. С помощью щеток и лимонного сока ее поверхность можно сделать чистой и блестящей довольно быстро, а загрязнения легко очищать влажной тряпкой.

Цвета в интерьере, за которыми легко ухаживать

Квартира в Москве 106 кв. м., MM-STUDIO MM-STUDIO Гостиные в эклектичном стиле Бирюзовый
MM-STUDIO

Квартира в Москве 106 кв. м.

MM-STUDIO
MM-STUDIO
MM-STUDIO

Красочный интерьер – это красиво и празднично. В ярких стенах улучшается настроение и силы находятся на подъеме. 

Подбирая цветовую палитру, отдавайте предпочтение тем цветам, за которыми легко ухаживать. Это все оттенки коричневой гаммы, серые, бежевые и голубые тона, цвет дерева и камня. Рекомендуем также пестрые расцветки, на которых не так заметны пятна и загрязнения. 

Сочетая в интерьере природные оттенки с яркими, можно достигнуть ошеломляющего результата. Пример тому – дизайн гостиной комнаты на фото. 

Напольное покрытие, которое легко чистить

homify Гостиная в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Сложно найти человека, который любит мыть пол. Но без этого никак нельзя обойтись. Поэтому предлагаем выбирать покрытия, которые легко поддаются очистке и не требуют дополнительных средств по уходу.

К таким относится керамогранит, а также керамическая плитка. Эти материалы прекрасно моются, они не прикапливают загрязнения и пыль на своей поверхности. Также прост в уходе линолеум, но его эстетические параметры по нраву не всем. 

Что касается напольных покрытий из дерева, рекомендуем выбирать паркет или ламинат. Такие полы очень красиво смотрятся и преображают даже самые скромные интерьеры. Если выбрать образцы с влагостойким покрытием, то проблем с уборкой у вас не возникнет. 

Оттенки тканей, которые проще всего содержать в чистоте

Intriguing Ikats TUNI Interiors Pvt. Ltd. Спальная комната Текстиль
TUNI Interiors Pvt. Ltd.

Intriguing Ikats

TUNI Interiors Pvt. Ltd.
TUNI Interiors Pvt. Ltd.
TUNI Interiors Pvt. Ltd.

Представить квартиру без текстильных компонентов невозможно. Ткани окружают каждого из нас повсеместно: это гардины, постельное белье, скатерти, покрывала, полотенца и многое другое.

Выбирая оттенки для предметов из текстиля, нужно учитывать общую цветовую схему помещения. В рамках допустимой палитры рекомендуем останавливаться на тех расцветках, которые проще всего содержать в чистоте. Это не только упростит уход за ними, по и позволит сэкономить на покупке новых аксессуаров, если загрязнились имеющиеся.

Яркие разноцветные композиции – правильный выбор. На таких тканях маленькие пятна не бросаются в глаза, теряясь среди геометрических линий и многослойных цветов. 

Если же вам по нраву однотонные варианты, то лучше отдавать предпочтение темным тканям. Черные, серые, глубокие синие, темно-вишневые и коричневые оттенки подойдут больше всего. 

Игра со светом сделает их вид чище

Londres . Interdesign, Interdesign Interiores Interdesign Interiores ГостинаяАксессуары и декорации
Interdesign Interiores

Interdesign Interiores
Interdesign Interiores
Interdesign Interiores

Талантливые дизайнеры интерьера точно знают, что грамотное освещение может в корне изменить восприятие того или иного цвета. Наполняя пространство приглушенными или направленными лучами искусственного света, можно создать уютную и аккуратную атмосферу в комнате. 

Особенно чувствительными являются пастельные и светлые тона. Бежевая обивка мебели, гардины и ковер на полу в хорошо освещенной гостиной кажутся более чистыми и сияющими. Замшевые и плюшевые поверхности выглядят значительно красивее, к ним так и хочется прикоснуться. 

Используйте комбинацию различных осветительных приборов – потолочных, напольных и настенных, чтобы сделать интерьер презентабельным и по-настоящему домашним. 

Как объединить кухню и столовую в одной комнате
Какие вы порекомендуете выбирать цвета для легкой очистки?

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