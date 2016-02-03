Как спрятать мусорные баки так, чтобы они не портили вид дома?

Живя в обычной городской квартире, мы редко задумываемся над вопросом утилизации бытовых отходов: каждый раз уходя на работу с утра захватить с собой пакет мусора – автоматическое действие едва ли ни всякого горожанина. И если вы не прониклись раздельным сбором или иной “зелёной модой” последних лет, то по-настоящему взволновать вас эта проблема может только в том случае, если вы решите перебраться за город. Хранение бытовых отходов в условиях загородного дома – не простое предприятие. Ведь, как правило, спецтехника выбирается сюда в лучшем случае раз в неделю. И мало того, что копящийся в течение недели мусор начинает приобретать сходство с полиэтиленовым монументом на заднем дворе, к тому же остатки пищи имеют свойство пренеприятно разлагаться и источать при этом известный аромат.

Таким образом, животрепещущим становится вопрос устройства достаточно вместительных мусорных контейнеров. Однако, и последние – не самое эстетичное решение. Ни интерьер, ни сад, мягко говоря, не выигрывают от внедрения такого “предмета меблировки”. Посмотрим,как можно устроить место для хранения бытовых отходов так, чтобы сохранить внешний вид своего дома и участка в порядке.