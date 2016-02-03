Как спрятать мусорные баки так, чтобы они не портили вид дома?

Живя в обычной городской квартире, мы редко задумываемся над вопросом утилизации бытовых отходов: каждый раз уходя на работу с утра захватить с собой пакет мусора – автоматическое действие едва ли ни всякого горожанина. И если вы не прониклись раздельным сбором или иной “зелёной модой” последних лет, то по-настоящему взволновать вас эта проблема может только в том случае, если вы решите перебраться за город. Хранение бытовых отходов в условиях загородного дома – не простое предприятие. Ведь, как правило, спецтехника выбирается сюда в лучшем случае раз в неделю. И мало того, что копящийся в течение недели мусор начинает приобретать сходство с полиэтиленовым монументом на заднем дворе, к тому же остатки пищи имеют свойство пренеприятно разлагаться и источать при этом известный аромат.
Таким образом, животрепещущим становится вопрос устройства достаточно вместительных мусорных контейнеров. Однако, и последние – не самое эстетичное решение. Ни интерьер, ни сад, мягко говоря, не выигрывают от внедрения такого “предмета меблировки”. Посмотрим,как можно устроить место для хранения бытовых отходов так, чтобы сохранить внешний вид своего дома и участка в порядке.
Вариант хранения под землёй, пожалуй, наиболее успешно справляется с задачей сохранения внешнего вида участка. Собственно, в таком случае сад вообще остаётся как будто не тронутым.
Заглублённый в землю контейнер устроен довольно не сложно: капсула, герметичная крышка, крепежная рама для мусорного мешка и сам мешок. В крышке предусматривается люк диаметром около полуметра, через который ,собственно, и сбрасывается мусор. Мешок из прочного пластика служит около года, а капсула и крышка, изготовленные из пенополистерола высокого давления, вообще – “вечные”. Такой контейнер вмещает до 5 кубометров мусора, что равняется вместительности приблизительно шести обычных мусорных контейнеров, а герметичная крышка капсулы надёжно блокирует внутри контейнера все запахи.
Правда, такой способ хранения потребует от вас приобретения специального оборудования и проведения монтажных работ. Кроме того, при эксплуатации известным неудобством может оказаться необходимость заказывать машину, опорожняющую это хранилище.
Каким бы образом вы не решили замаскировать место, где помещается на вашем участке контейнер для мусора, важно устроить это место таким образом, чтобы в процессе эксплуатации не возникло неожиданных трудностей. Это, в свою очередь, обеспечит сохранность привлекательного вида сада.
Как правило, мусорные контейнеры для частного использования представляют собой пластиковый бак высотой от метра до полутора и около метра в ширину. Такого контейнера вполне достаточно для хранения любых бытовых отходов в течение недели. По форме уличные мусорные контейнеры преимущественно варьируются от прямоугольной призмы до цилиндра, хотя встречаются и не стандартные варианты. Всё это в большой степени влияет на вместительность и удобство при эксплуатации баков, а так же и на то, какой способ размещения бака окажется наиболее рациональным.
Нужно принять во внимание, что укрывание мусорного контейнера помимо эстетической выполняет и чисто прикладную функцию: не редко оставленный на улице мусор привлекает диких зверей, разносящих содержимое баков по участку. Кроме того, спрятав контейнер, вы значительно надёжнее обережёте свой дом от скверного запаха и прочих сопутствующих мусору неприятностей.
Важно понимать так же и то, что при оборудовании такого места хранения необходимо соблюдать общие правила зонирования участка. В противном случае любая декоративная находка всё же будет смотреться бельмом в глазу.
Самым простым, но далеко не худшим решением следует признать помещение мусорного контейнера в сарай или гараж. Правда, такой вариант целесообразен лишь в том случае, если подобная постройка уже возведена на участке: всё же гараж – слишком основательное сооружение для того, чтобы строить его исключительно ради хранения мусора. Но если же у вас на территории уже имеется достаточно вместительное подсобное строение, совсем не трудно будет отвести в нём небольшой изолированный угол для помещения здесь мусорного бака. Правда, придётся предусмотреть и отдельный вход в этот угол сарая, и дорожку, ведущую с участка наружу, чтобы впоследствии удобно было вывозить контейнер к погрузчику.
Место, где размещён бак, можно преобразить с помощью растительных декораций — лиан, кустарников или живой изгороди и высоких растений в ящиках или кадках. Для такого “зелёного уголка” необходимо соорудить вокруг бака специальную плетёную или трельяжную панель. Зелёная стена формируется путём высаживания растений по обеим сторонам решётчатой шпалеры. Здесь же можно высадить сильно пахнущие розы и жасмин, или однолетний душистый горошек. Такой способ, разумеется, оставит заметный след на участке, но при деликатном и профессиональном подходе даже украсит,например, часть территории у внешней стены.
Ограждение может состоять и из самих панелей: плетёных или дощатых. На опоры такой ограды можно водрузить кашпо с вьющимися растениями. Однако, это решение меньше всех прочих поможет вам справится с возможным дурным запахом от контейнера.
Неплохим вариантом, сочетающим заглубление контейнера в землю и “озеленение” бака, может оказаться способ “маскировки” на две трети закопанного в землю и на треть остающегося на поверхности контейнера при помощи горшечных растений. Растения должны быть легкими, чтобы быстро освободить люк в случае необходимости.
Кроме этого из контейнера можно сделать приподнятую клумбу. С этой целью можно использовать деревянный ящик, водружённый на крышку контейнера. По сторонам его на высоте около 2 см от основания нужно просверлить сточные отверстия. Дно такого ящика выстелается прочной пленкой – например, для садовых водоемов,- а после засыпается не толстым слоем гальки, поверх которой выкладывают флизелин и насыпают грунтовую смесь. Здесь можно высадить неприхотливые и дикие растения, которые со временем совершенно скроют контейнер от взглядов.
Для возведения декоративной стенки вокруг контейнера используют не только лёгкие панели и растительность. Не плохим, как декоративно, так и функционально, решением будет каменное ограждение: блоки из естественного камня, облицовочный и декоративный кирпич или монолитный бетон прекрасно справятся с этой задачей. Декоративные стенки давят на землю с меньшей силой, чем подпорные, поэтому фундамент для них можно делать из бетонных стаканов примерно 45×45 см.
В таком сооружении необходимо предусмотреть отдушины, обеспечить удобный доступ к контейнеру и рассчитать высоту, чтобы без труда открывать крышку. На крыше такого амбарчика можно устроить второй ярус озеленения. Несмотря на заметное преимущество в виде изоляции запахов, такой способ может быть приемлемым только в том случае, если и сам дом построен из камня или бетона, или облицован ими: основательное сооружение в саду испортит дизайн участка, если будет выделяться среди прочих.
Если устроить специальное место для того, чтобы прятать мусорный бак, не представляется возможным, можно попытаться превратить сам бак в декорацию. С этой целью можно использовать крупные стикеры с изображениями растительности или узнаваемых материалов. А чтобы такие наклейки не отвалились от воздействия влаги и ветра, их следует покрыть прозрачным лаком. Кроме того, в ход можно пустить и обычные эмалевые краски.
Конечно, скрыть мусорный контейнер – это только способ “навести тень на плетень”. Сегодня всё активнее развиваются и внедряются средства самостоятельной утилизации горючих и не токсичных бытовых отходов, благодаря чему экономятся как деньги на оплату вывозящей мусор спецтехники, так и время, а иногда и топливо: так, существуют приспособления для сжигания некоторых типов мусора, в результате чего производится тепло, для частичного обогрева дома. Стало быть, не стоит расценивать необходимость самостоятельно заботиться о сохранении собственных отходов как несчастье: возможно, это станет вашим первым шагом на пути к экологически чистой жизни.