Делаем проект перепланировки самостоятельно

Перепланировка – это всегда долго, трудно и ответственно. И зачастую специалисты рекомендуют прежде, чем покупать квартиру, заранее рассчитывая делать в ней перепланировку, составить черновой бюджет работ: быть может, дешевле и целесообразнее окажется купить квартиру именно такой планировки, какая вам нужна?
Однако, совсем не редки случаи перепланировки старого жилья. Квартира, доставшаяся по наследству, например, может совсем не подходить под нужды новой семьи. В таком случае капитальные работы бывают неизбежны. Но как возможно хотя бы немного сократить стоимость это болезненной процедуры? Ведь перепланировка – это не простой косметический ремонт, тут не обойдёшься одной консультацией декоратора.
Сегодня совсем не редки случаи, когда хозяева предпочитают самостоятельно составлять проект перепланировки, чтобы избежать дополнительных трат с одной стороны, а с другой – по максимуму учесть все те мелочи, которые характеризуют их индивидуальный стиль жизни.
Прежде, чем задумываться о самостоятельной перепланировке, стоит всё же рассмотреть все возможные трудности и особенности этой работы. Так, например, первым делом следует ознакомиться с необходимой процедурой утверждения проекта и связанными с нею нормативами проведения ремонтных работ. Положим, в многоэтажном доме может оказаться невозможным сооружать дверные проёмы или как-то внедряться в несущие стены, в особенности, если ваша квартира находится на нижних этажах. Эти специальные требования могут существенно повлиять на конечный результат перепланировки.
Для того, чтобы ваш проект можно было осуществить и он не был забракован на стадии утверждения, а так же и для того, чтобы в будущем избежать неприятностей со штрафами или даже с целостью вашего дома, следует провести некоторого рода исследование: раздобыть оригинальный проект здания, промерить помещения, толщину и свойства стен и перекрытий, соотнести ожидания эстетического порядка с реальной необходимостью и тому подобное. Начнём по порядку.
Более чем полезным может оказаться оригинальный план дома и квартиры. Отсюда вы узнаете и точные измерения помещений, и расположение несущих стен, коммуникаций и вентиляционных шахт в доме. Этот документ может вам предоставить компания-застройщик или архитектор, а также службы эксплуатации здания, вроде ЖЭКа. Если же возможности получить оригинальный проект по той или иной причине нет, придётся собственными силами провести замеры и установить местонахождение конструктивных элементов дома.
Первым делом следует определиться с тем, в чём будет заключаться перепланировка квартиры. От объёма и свойств планируемых изменений будет зависеть путь согласования перепланировки.
Сегодня существует три варианта такого согласования: в уведомительном порядке, по проекту перепланировки и по проекту перепланировки и техническому заключению. Вариант перепланировки в уведомительном порядке может быть приемлемым в том случае, если не затрагиваются несущие конструкции дома, конструкции полов, а также инженерные коммуникации. При таком варианте от вас не потребуют документов, и не придётся ожидать разрешения перед началом работ. Необходимо будет только исполнить эскиз перепланировки на копии поэтажного плана квартиры после того как ремонт будет окончен и подать его вместе с заявлением в местную жилинспекцию.
Оба прочих варианта: перепланировку с разработкой проекта и перепланировку с разработкой проекта и технического заключения от автора проекта дома – возможно разрабатывать исключительно специальным проектным организациям с допуском СРО. Они предусмотрены для тех случаев, если планируется изменение конструкций полов и инженерных коммуникаций или затрагиваются несущие конструкции здания. В этих случаях ваш проект может оказаться существенно скорректирован специальными организациями.
Shandan
Обычно, перепланировка заключается в несущественном с конструктивной точки зрения, но сподручном изменении углов простенков и перегородок, некотором расширении жилой зоны или увеличением количества комнат. Здесь существуют несколько важных принципов, в основном связанных с обязательным расположением коммуникаций.
Так, например, “мокрые” зоны кухни или ванной могут быть расширены за счет нежилых помещений: коридоров, кладовок,- а также могут быть и полностью перенесены на их площадь. Важно здесь, чтобы плита, мойка или санузел не оказались над жилой площадью квартиры под вами. В кухне обязательно должно быть предусмотрено окно, освещающее рабочую зону, и это необходимо учитывать при её перепланировке. Кроме того, из кухни нельзя планировать вход в санузел, да, и из жилой комнаты он возможен только если в квартире есть еще одна уборная или ванная со входом из коридора.
В однокомнатной квартире нельзя объединять жилую комнату с кухней в том случае, если установлена газовая плита. При этом, в многокомнатной квартире вполне возможно перенести кухню с плитой на нежилую площадь и объединить их с одной из комнат. Главное, чтобы газовые трубы шли по нежилым помещениям.
Жилая площадь не может быть увеличена за счет кухни или санузла. Помимо того, нельзя полностью присоединить к комнате лоджию или балкон, так как это изменяет тепловой контур дома. Здесь обязательно должна быть предусмотрена разделяющая стена с дверью.Плюс, вам практически наверняка забракуют проект сноса подоконного блока балкона. Он составляет часть несущей конструкции и его отсутствие может привести к обрушению балкона.
Ясно, что несущие стены нельзя не только сносить, но и как-либо укорачивать. Возможно, да и то не в любом случае, сделать проем шириной около 90 см с обязательным укреплением. Для этого обязательно придётся заказывать инженерный расчет у разработчиков дома или проектной организации. Да, и стоит такая процедура не дёшево. Чтобы избежать ненужных трат (например, если проект откажутся утвердить), можно сперва оценить шансы на положительное решение. Так, если квартира находится внизу дома или в квартирах над или под вами уже сделан проем в этой стене, то проем делать скорее всего нельзя.
Одним из малозатратных и эффективных способов перепланировки квартиры является переорганизация помещений. Например, балкон или лоджия после утепления могут стать полноценным кабинетом, а кладовка – рабочей комнатой.
Однако, нужно помнить, что из требований к зонам санузла и кухни проистекают некоторые ограничения свободы реорганизации пространств. А именно: зоны эти не могут поменяться местами. Так, кухня, например, не может быть расположена под чужим санузлом.
И всё же существуют небольшие исключения. К примеру, если ваша квартира расположена на первом этаже, ванную здесь можно расположить где угодно, а кухню – везде кроме ванной. А если вы живете под крышей, то тут и кухню можно поместить в ванной, однако ванную на кухне – нет.
Если и заниматься “переквалификацией” комнат, то первое, с чего нужно начать – поделить квартиру на две принципиально различные зоны: “общественную” или “шумную” (кухня, гостиная и прихожая) и “приватную” или “тихую” (спальни, детская и рабочий кабинет).
Естественно, тихая зона должна несколько отстоять от гостиной, быть максимально удалённой от входа в квартиру. Хорошо, если проход к “тихим” комнатам осуществляется через отдельный коридорчик. Так же желательно, чтобы не вдалеке от этих комнат находилась и ванная. При условии существования в проекте квартиры возможности для оборудования двух санузлов, можно предусмотреть вход в один из них из спальни.
Что касается “шумной” зоны, то тут стоит предусмотреть достаточно места для хранения: шкаф для одежды, место для обуви, чистой и грязной. Если в семье есть маленький ребёнок, полезно выделить площадь для хранения коляски. Прихожую желательно делать не проходной, чтобы избежать грязи в квартире. Помимо этого, удобно организовать прямой проход на кухню от входа в квартиру: так вам не придётся нести пакеты с покупками и мусорные мешки через всю квартиру.
Нужно понимать, что проект перепланировки, который в состоянии составить и утвердить сам хозяин квартиры, предполагает минимальное изменение геометрии квартиры. Если же вы замыслили радикально перекроить свой дом, так и так придётся обращаться к специалисту. И здесь есть существенное преимущество: профессионал сможет заранее предостеречь вас от неудобных или не функциональных решений, а так же учесть вместе с вашими пожеланиями еще и конструктивные особенности вашего дома, в результате чего значительно проще будет составить устраивающий вас и осуществимый на практике проект.