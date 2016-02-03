Правильное кресло для вашего офиса

Работа в офисе для огромного количества людей давно превратилась в перманентное состояние: формально нормированный рабочий день на самом деле размывается, растягивается за счёт сверхурочной занятости. Таким образом, усугубляется и вполне очевидный вред, приносимый сидячим образом жизни. Общеизвестно, что нехватка подвижности, сопутствующая офисной работе, занимает сегодня одно из первых мест среди причин возникновения заболеваний опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы.
Главное правило для сохранения здоровья при таком образе жизни – находить возможность двигаться как можно больше и форсированно сменять задачи, предполагающие различные режимы работы. Однако, совершенно очевидно, что именно офисное кресло, в котором мы проводим так много времени, может существеннейшим образом повлиять на ситуацию. Сегодня рынок переполнен как компаниями-производителями офисной мебели, так и разнообразными вариантами эргономичных кресел. Чтобы сделать верный выбор, необходимо научиться понимать, какие характеристики кресла могут существенно повлиять на качество его эксплуатации.
Последним, о далеко не маловажным критерием выбора офисного кресла являются эстетические предпочтения. Важно понимать, что как предмет мебели, непосредственно сопутствующий любой коммуникации в стенах фирмы, кресло “разделяет ответственность” за впечатление наравне с решением стен, фирменным стилем и прочими рекламными выдумками. Особенно это актуально при выборе кресел для переговорных комнат и прочих “публичных” помещений.
При выборе офисного кресла прежде всего необходимо обратить внимание на его эргономические характеристики. Удобство, надежность и привлекательность офисных кресел в значительной степени влияют и на производительность, и на состояние здоровья тех, кто ими пользуется. А это в свою очередь сказывается на общей атмосфере непринуждённости и заинтересованности среди сотрудников компании.
Современное офисное кресло оказалось значительно менее очевидным предметом мебели, чем его старший собрат. Сегодня оно представляет собой сложную конструкцию причудливой формы, зачастую ещё и оснащённую множеством автоматических опций и регулировок, что делает его и удобным, и безопасным для здоровья. Создаются такие кресла большими командами высококлассных специалистов из разных областей, от дизайнеров до врачей. Таким образом достигаются предельно высокие показатели комфорта и физиологичности .
Для того, чтобы не растеряться в обилии вариантов офисных кресел, которые сегодня предлагает нам рынок, следует сперва разобраться с тем, соблюдение каких критериев гарантирует вам комфорт.
Сперва присмотримся к тому, что окружает нас на рабочем месте. Правильная организация пространства может оказать значительное влияние на ваше состояние и производительность труда: поможет сэкономить время, предупредить усталость. Именно окружение задаёт те рамки, в которых мы будем искать подходящее кресло.
Положим, ролики на офисном кресле будут кстати только в том случае, если вам постоянно приходится перемещаться вдоль стола на относительно продолжительное время. Если же ваша работа заключается в монотонном сидении и может не предусматривать даже стационарного стола для ноутбука, значительно важнее окажется возможность с одной стороны установить компьютер на мобильный столик, водружённый на конструкцию кресла, а с другой – менять положение во время работы в кресле, для чего пригодится и удобный подголовник и регулятор наклона спинки и сиденья.
Есть несколько универсальных правил, гарантирующих комфорт во время работы – по крайней мере в протяжении достаточно долгого времени. Так, важно, чтобы стопы стояли на полу, колени были согнуты под прямым углом, и между сгибом колен и сиденьем кресла мог поместиться кулак. Это положение достигается при помощи регулировки сиденья по высоте. Такая регулировка различается по способу управления (ножная, ручная или автоматическая) и по конструкции (винтовая, гидравлическая, пневматическая и т.д.)
От возможностей регулировки положения спинки во многом зависит качество кресла. Выбирая его, необходимо проверить некоторые основные функции.
Во-первых, следует выяснить, имеется ли в кресле синхронизирующий механизм. При его наличии сиденье и спинка будут синхронно повторять ваши движения вперед, назад и вбок. Благодаря этому механизму, вы сможете находится как бы движении, при этом покоясь на спинке кресла, что помогает избежать постоянной угнетающей нагрузки на позвоночник. Во-вторых, изучите, достаточно ли хорошо и свободно регулируется высота спинки. Собственно, важна регулировка высоты поясничной опоры, а не всей спинки. Это обеспечивает оптимальную физиологичную поддержку спины. Недопустимо, когда поясничная опора находится где-то еще, кроме максимального изгиба позвоночника. Чем плотнее касание спины и спинки кресла, тем меньше нагрузка.
Natürliche
Ни в коем случае не стоит пренебрегать наличием у кресла подлокотников. Выставленные на один уровень со столешницей, они обеспечивают физиологичную поддержку предплечья, благодаря чему руки всё время остаются не напряжены. Важно, что отсутствие подлокотников в перспективе приводит к тому, что страдают далеко не одни только руки. В таком случае через некоторое время человек начинает автоматически, неосознанно включать дополнительные мышцы для того, чтобы как-то снять нагрузку с рук. При этом постепенно приподнимаются и плечи, что в результате приводит к сутулости и болезненному напряжению в плечевом поясе. Главной опцией качественных подлокотников является возможность регулировки их высоты и ширины.
Подголовник же, напротив, – совершенно бесполезная деталь. Нужен он скорее для того, чтобы свидетельствовать о неком статусе человека, чем для удобства.
Жёсткость хорошего кресла – вопрос не очевидный. Точнее, совсем не так всё просто. Важно, например, обеспечить достаточную поддержку спины. С этой целью, полезно будет предусмотреть наличие функции регулировки сопротивления спинки. Это поможет вам подобрать подходящий режим “взаимодействия” с креслом. Не плохо, если конструкция кресла предполагает специальную сетку из гибкого материала на сиденье, способную “сохранять” форму человека. Так, вам не придётся заботиться о правильной циркуляции воздуха.
Передний же край сиденья должен быть закруглён и выполнен из более мягкого материала, чтобы минимизировать давление в подколенной области и не препятствовать свободной циркуляции крови в ногах .