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Правильное кресло для вашего офиса

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МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ, NICE CATCH NICE CATCH Рабочий кабинет Стулья
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Работа в офисе для огромного количества людей давно превратилась в перманентное состояние: формально нормированный рабочий день на самом деле размывается, растягивается за счёт сверхурочной занятости. Таким образом, усугубляется и вполне очевидный вред, приносимый сидячим образом жизни. Общеизвестно, что нехватка подвижности, сопутствующая офисной работе, занимает сегодня одно из первых мест среди  причин возникновения заболеваний опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы.

Главное правило для сохранения здоровья при таком образе жизни – находить возможность двигаться как можно больше и форсированно сменять задачи, предполагающие различные режимы работы. Однако, совершенно очевидно, что именно офисное кресло, в котором мы проводим так много времени, может существеннейшим образом повлиять на ситуацию. Сегодня рынок переполнен как компаниями-производителями офисной мебели, так и разнообразными вариантами эргономичных кресел. Чтобы сделать верный выбор, необходимо научиться понимать, какие характеристики кресла могут существенно повлиять на качество его эксплуатации.

Дизайн

OUTONO E INVERNO, Entre Led e Design Entre Led e Design Рабочий кабинет Стулья Кожа Красный
Entre Led e Design

Entre Led e Design
Entre Led e Design
Entre Led e Design

Последним, о далеко не маловажным критерием выбора офисного кресла являются эстетические предпочтения. Важно понимать, что как предмет мебели, непосредственно сопутствующий любой коммуникации в стенах фирмы, кресло “разделяет ответственность” за  впечатление наравне с решением стен, фирменным стилем и прочими рекламными выдумками. Особенно это актуально при выборе кресел для переговорных комнат и прочих “публичных” помещений.

При выборе офисного кресла прежде всего необходимо обратить внимание на его эргономические характеристики. Удобство, надежность и привлекательность офисных кресел в значительной степени влияют и на производительность, и на состояние здоровья тех, кто ими пользуется. А это в свою очередь сказывается на общей атмосфере непринуждённости и заинтересованности среди сотрудников компании.

Офисное кресло

ЖК Карасьеозерский, TrioDesign TrioDesign Рабочий кабинет в стиле минимализм Серый
TrioDesign

ЖК Карасьеозерский

TrioDesign
TrioDesign
TrioDesign

Современное офисное кресло оказалось значительно менее очевидным предметом мебели, чем его старший собрат. Сегодня оно представляет собой сложную конструкцию причудливой формы, зачастую ещё и оснащённую множеством автоматических опций и регулировок, что делает его и удобным, и безопасным для здоровья. Создаются такие кресла большими командами высококлассных специалистов из разных областей, от дизайнеров до врачей. Таким образом достигаются предельно высокие показатели комфорта и физиологичности .

Несколько простых советов

Стул NICE CATCH Рабочий кабинет Стулья
NICE CATCH

Стул

NICE CATCH
NICE CATCH
NICE CATCH

Для того, чтобы не растеряться в обилии вариантов офисных кресел, которые сегодня предлагает нам рынок, следует сперва разобраться с тем, соблюдение каких критериев гарантирует вам комфорт.

Рабочее окружение

homify Рабочий кабинет в стиле кантри Бежевый
homify

homify
homify
homify

Сперва присмотримся к тому, что окружает нас на рабочем месте. Правильная организация пространства может оказать значительное влияние на ваше состояние и  производительность труда: поможет сэкономить время, предупредить усталость. Именно окружение задаёт те рамки, в которых мы будем искать подходящее кресло. 

Положим, ролики на офисном кресле будут кстати только в том случае, если вам постоянно приходится перемещаться вдоль стола на относительно продолжительное время. Если же ваша работа заключается в монотонном сидении и может не предусматривать даже стационарного стола для ноутбука, значительно важнее окажется возможность с одной стороны установить компьютер на мобильный столик, водружённый на конструкцию кресла, а с другой – менять положение во время работы в кресле, для чего пригодится и удобный подголовник и регулятор наклона спинки и сиденья.

Правильная высота

Квартира на ул. Менделеева в Уфе, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home Рабочий кабинет в классическом стиле
Студия авторского дизайна ASHE Home

Квартира на ул. Менделеева в Уфе

Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home

Есть несколько универсальных правил, гарантирующих комфорт во время работы – по крайней мере в протяжении достаточно долгого времени. Так, важно, чтобы стопы стояли на полу, колени были согнуты под прямым углом, и между сгибом колен и сиденьем кресла мог поместиться кулак. Это положение достигается при помощи регулировки сиденья по высоте. Такая регулировка различается по способу управления (ножная, ручная или автоматическая) и по конструкции (винтовая, гидравлическая, пневматическая и т.д.)

Спинка

Pie of pears.Kitchen.Workplace, Shevchenko_Nikolay Shevchenko_Nikolay Рабочий кабинет в эклектичном стиле
Shevchenko_Nikolay

Pie of pears.Kitchen.Workplace

Shevchenko_Nikolay
Shevchenko_Nikolay
Shevchenko_Nikolay

От возможностей регулировки положения спинки во многом зависит качество кресла. Выбирая его, необходимо проверить некоторые основные функции.

Во-первых, следует выяснить, имеется ли в кресле синхронизирующий механизм. При его наличии сиденье и спинка будут синхронно повторять ваши движения вперед, назад и вбок. Благодаря этому механизму, вы сможете находится как бы движении, при этом покоясь на спинке кресла, что помогает избежать постоянной угнетающей нагрузки на позвоночник. Во-вторых, изучите, достаточно ли хорошо и свободно регулируется высота спинки. Собственно, важна регулировка высоты поясничной опоры, а не всей спинки. Это обеспечивает оптимальную физиологичную поддержку спины. Недопустимо, когда поясничная опора находится где-то еще, кроме максимального изгиба позвоночника. Чем плотнее касание спины и спинки кресла, тем меньше нагрузка.

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Подлокотники и подголовник

Загородный дом "Natürliche", Artichok Design Artichok Design Рабочий кабинет в стиле минимализм Дерево Эффект древесины
Artichok Design

Загородный дом Natürliche

Artichok Design
Artichok Design
Artichok Design

Ни в коем случае не стоит пренебрегать наличием у кресла подлокотников. Выставленные на один уровень со столешницей, они обеспечивают физиологичную поддержку предплечья, благодаря чему руки всё время остаются не напряжены. Важно, что отсутствие подлокотников в перспективе приводит к тому, что страдают далеко не одни только руки. В таком случае через некоторое время человек начинает автоматически, неосознанно включать дополнительные мышцы для того, чтобы как-то снять нагрузку с рук. При этом постепенно приподнимаются и плечи, что в результате приводит к сутулости и болезненному напряжению в плечевом поясе. Главной опцией качественных подлокотников является возможность регулировки их высоты и ширины.

Подголовник же, напротив, – совершенно бесполезная деталь. Нужен он скорее для того, чтобы свидетельствовать о неком статусе человека, чем для удобства.

Жёсткость

homify Рабочий кабинет в скандинавском стиле Белый
homify

homify
homify
homify

Жёсткость хорошего кресла – вопрос не очевидный. Точнее, совсем не так всё просто. Важно, например, обеспечить достаточную поддержку спины. С этой целью, полезно будет предусмотреть наличие функции регулировки сопротивления спинки. Это поможет вам подобрать подходящий режим “взаимодействия” с креслом. Не плохо, если конструкция кресла предполагает специальную сетку из гибкого материала на сиденье, способную “сохранять” форму человека. Так, вам не придётся заботиться о правильной циркуляции воздуха.

Передний же край сиденья должен быть закруглён и выполнен из более мягкого материала, чтобы минимизировать давление в подколенной области и не препятствовать свободной циркуляции крови в ногах .

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Возможно, по вашему мнению, следует обратить внимание прежде на другие характеристики офисного кресла? Поделитесь своими соображениями с нами

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