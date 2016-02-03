Правильное кресло для вашего офиса

Работа в офисе для огромного количества людей давно превратилась в перманентное состояние: формально нормированный рабочий день на самом деле размывается, растягивается за счёт сверхурочной занятости. Таким образом, усугубляется и вполне очевидный вред, приносимый сидячим образом жизни. Общеизвестно, что нехватка подвижности, сопутствующая офисной работе, занимает сегодня одно из первых мест среди причин возникновения заболеваний опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы.

Главное правило для сохранения здоровья при таком образе жизни – находить возможность двигаться как можно больше и форсированно сменять задачи, предполагающие различные режимы работы. Однако, совершенно очевидно, что именно офисное кресло, в котором мы проводим так много времени, может существеннейшим образом повлиять на ситуацию. Сегодня рынок переполнен как компаниями-производителями офисной мебели, так и разнообразными вариантами эргономичных кресел. Чтобы сделать верный выбор, необходимо научиться понимать, какие характеристики кресла могут существенно повлиять на качество его эксплуатации.