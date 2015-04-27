9 способов сэкономить на постройке дачного дома

Еще до начала строительства загородного домика многие задаются вопросом, как можно сэкономить, чтобы в последствии не чувствовать себя скупым, который платит дважды. Однозначно ответить на этот вопрос сложно, так как способ экономии во многом зависит от личных предпочтений и целей: например, будет ли дом предназначен для летнего или зимнего проживания. В этой книге идей мы поделимся с вами некоторыми ноу-хау наших специалистов и, надеемся, поможем не выйти за рамки спланированного бюджета.
Фундамент – это основание дома и, как известно, одна из самых дорогостоящих частей бюджета. Единственный разумный способ сэкономить – воспользоваться технологией, позволяющей использовать меньшее количество строительного материала. Одной из них является возведение литого ленточного фундамента, не требующего высокой квалификации рабочих и специализированной тяжелой техники. Дом на таком фундаменте может быть весьма внушительных размеров. Фундамент на монолитной плите обойдется значительно дороже, чем свайно-ростверковый.
Специалисты рекомендуют закладывать фундамент в теплое время года, так как зимой смета на работы будет намного выше. Также стоит учесть, что при минусовых температурах технология становится более дорогостоящей.
Прекрасным примером оформления интерьера и экстерьера является дом из бруса, который не нуждается в специальной отделке. Природная текстура не теряет своей популярности и лишь положительным образом сказывается на создании уютной атмосферы. Стоит учесть, что клееный брус стоит дороже, чем обычный. Поэтому если перед вами стоит задача выбрать материал, то мы рекомендуем ознакомиться со статьей о достоинствах клееного бруса. Также при отделке можно использовать тонировочную пропитку, чтобы сделать оттенок пола, стен и потолка более насыщенным.
Дома из него возводятся за рекордно короткие сроки, отделочные и инженерные работы в только что воздвигнутых постройках можно проводить практически сразу, не дожидаясь усадки дома. К слову, не стоит забывать и по другие материалы, из которых возводятся стены. Обычно газосиликатные блоки стоят дороже, чем блоки из пенобетона. Не вдаваясь в детали технологий создания, которые и создают эту разницу в стоимости, особенных функциональных различий у них нет. Кирпич считается одним из самых дорогих строительных материалов.
Перед началом работ проектирования стоит знать, что чем проще проект, тем дешевле он обойдется. Сложная архитектура, решения по объединению помещений, наличие нескольких санузлов – все это делает стоимость расчетов дороже. Если в доме предполагается проживание небольшой семьи, то не стоит делать слишком много спальных комнат.
Прованс
Мансардный этаж – это еще одно пространство, которое можно использовать практически по любому назначению (в одной из книг идей мы уже писали о необычном решении разместить на мансарде кухню с открытой планировкой). В вашем доме появится еще одна полезная площадь, а стоимость останется соизмеримой с одноэтажной постройкой.
Магистральные коммуникации решают в вопросе экономии многое. Так, например, газовое отопление стоит в разы дешевле электрического, поэтому проведение газа и приобретение специализированного оборудования сумеет окупиться спустя несколько лет.
Данный пункт остается под вопросом, так как все зависит от индивидуальных пожеланий и свойствах грунта, на котором планируется возведение дома. Усадка дома происходит обычно два года, поэтому использование низкокачественного материала может повлечь появление щелей и иногда трещин.
Не стоит бояться обращаться к профессионалам, чьи работы представлены на нашем сайте. Экономия собственными силами может отразиться на качестве постройки. Именно специалист с опытом подобных работ поможет сформировать и подогнать проект под обозначенный бюджет, пощадив ваши силы и нервы, а также предотвратив возможные хлопоты в будущем.