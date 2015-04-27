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9 способов сэкономить на постройке дачного дома

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Мансарда в стиле "Прованс", Makhrova Svetlana Makhrova Svetlana Спальня в стиле кантри
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Еще до начала строительства загородного домика многие задаются вопросом, как можно сэкономить, чтобы в последствии не чувствовать себя скупым, который платит дважды. Однозначно ответить на этот вопрос сложно, так как способ экономии во многом зависит от личных предпочтений и целей: например, будет ли дом предназначен для летнего или зимнего проживания. В этой книге идей мы поделимся с вами некоторыми ноу-хау наших специалистов и, надеемся, поможем не выйти за рамки спланированного бюджета.

Закладка камня. О фундаменте

01 homify Дома в стиле минимализм
homify

01

homify
homify
homify

Фундамент – это основание дома и, как известно, одна из самых дорогостоящих частей бюджета. Единственный разумный способ сэкономить – воспользоваться технологией, позволяющей использовать меньшее количество строительного материала. Одной из них является возведение литого ленточного фундамента, не требующего высокой квалификации рабочих и специализированной тяжелой техники. Дом на таком фундаменте может быть весьма внушительных размеров. Фундамент на монолитной плите обойдется значительно дороже, чем свайно-ростверковый.

О погоде

Фасад Архитектурная студия 'Солнечный дом' Дома в стиле кантри
Архитектурная студия <q>Солнечный дом</q>

Фасад

Архитектурная студия "Солнечный дом"
Архитектурная студия <q>Солнечный дом</q>
Архитектурная студия "Солнечный дом"

Специалисты рекомендуют закладывать фундамент в теплое время года, так как зимой смета на работы будет намного выше. Также стоит учесть, что при минусовых температурах технология становится более дорогостоящей.

Об отделке

Скандинавия 150 NEWOOD - Современные деревянные дома Гостиная в скандинавском стиле
NEWOOD – Современные деревянные дома

Скандинавия 150

NEWOOD - Современные деревянные дома
NEWOOD – Современные деревянные дома
NEWOOD - Современные деревянные дома

Прекрасным примером оформления интерьера и экстерьера является дом из бруса, который не нуждается в специальной отделке. Природная текстура не теряет своей популярности и лишь положительным образом сказывается на создании уютной атмосферы. Стоит учесть, что клееный брус стоит дороже, чем обычный. Поэтому если перед вами стоит задача выбрать материал, то мы рекомендуем ознакомиться со статьей о достоинствах клееного бруса. Также при отделке можно использовать тонировочную пропитку, чтобы сделать оттенок пола, стен и потолка более насыщенным.

Еще пара слов о клееном брусе и других материалах

saikudani no ie, 一級建築士事務所アトリエｍ 一級建築士事務所アトリエｍ Дома в стиле модерн
一級建築士事務所アトリエｍ

saikudani no ie

一級建築士事務所アトリエｍ
一級建築士事務所アトリエｍ
一級建築士事務所アトリエｍ

Дома из него возводятся за рекордно короткие сроки, отделочные и инженерные работы в только что воздвигнутых постройках можно проводить практически сразу, не дожидаясь усадки дома. К слову, не стоит забывать и по другие материалы, из которых возводятся стены. Обычно газосиликатные блоки стоят дороже, чем блоки из пенобетона. Не вдаваясь в детали технологий создания, которые и создают эту разницу в стоимости, особенных функциональных различий у них нет. Кирпич считается одним из самых дорогих строительных материалов.

О проектировании

Дом из сруба, Ново-Рижское шоссе, Amazing Studio Светланы Панариной Amazing Studio Светланы Панариной Спальня в рустикальном стиле
Amazing Studio Светланы Панариной

Дом из сруба, Ново-Рижское шоссе

Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной

Перед началом работ проектирования стоит знать, что чем проще проект, тем дешевле он обойдется. Сложная архитектура, решения по объединению помещений, наличие нескольких санузлов – все это делает стоимость расчетов дороже. Если в доме предполагается проживание небольшой семьи, то не стоит делать слишком много спальных комнат.

Говорим «да» мансарде

Мансарда в стиле "Прованс", Makhrova Svetlana Makhrova Svetlana Спальня в стиле кантри
Makhrova Svetlana

Мансарда в стиле Прованс

Makhrova Svetlana
Makhrova Svetlana
Makhrova Svetlana

Мансардный этаж – это еще одно пространство, которое можно использовать практически по любому назначению (в одной из книг идей мы уже писали о необычном решении разместить на мансарде кухню с открытой планировкой). В вашем доме появится еще одна полезная площадь, а стоимость останется соизмеримой с одноэтажной постройкой.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Инженерные системы

ИНТЕРЬЕР В СТИЛЕ КАНТРИ, Студия интерьерного декора PROSTRANSTVO U Студия интерьерного декора PROSTRANSTVO U Кухня в стиле кантри
Студия интерьерного декора PROSTRANSTVO U

ИНТЕРЬЕР В СТИЛЕ КАНТРИ

Студия интерьерного декора PROSTRANSTVO U
Студия интерьерного декора PROSTRANSTVO U
Студия интерьерного декора PROSTRANSTVO U

Магистральные коммуникации решают в вопросе экономии многое. Так, например, газовое отопление стоит в разы дешевле электрического, поэтому проведение газа и приобретение специализированного оборудования сумеет окупиться спустя несколько лет.

Стоит ли экономить на строительных материалах?

Дом из сруба, Ново-Рижское шоссе, Amazing Studio Светланы Панариной Amazing Studio Светланы Панариной Гостиная в рустикальном стиле
Amazing Studio Светланы Панариной

Дом из сруба, Ново-Рижское шоссе

Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной

Данный пункт остается под вопросом, так как все зависит от индивидуальных пожеланий и свойствах грунта, на котором планируется возведение дома. Усадка дома происходит обычно два года, поэтому использование низкокачественного материала может повлечь появление щелей и иногда трещин.

Специалисты приходят на помощь

Скандинавия 150 NEWOOD - Современные деревянные дома
NEWOOD – Современные деревянные дома

Скандинавия 150

NEWOOD - Современные деревянные дома
NEWOOD – Современные деревянные дома
NEWOOD - Современные деревянные дома

Не стоит бояться обращаться к профессионалам, чьи работы представлены на нашем сайте. Экономия собственными силами может отразиться на качестве постройки. Именно специалист с опытом подобных работ поможет сформировать и подогнать проект под обозначенный бюджет, пощадив ваши силы и нервы, а также предотвратив возможные хлопоты в будущем.

Креативные идеи оформления сада
Поделитесь своими собственными советами и опытом в комментариях к этой книге идей!

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