До и После: Новая жизнь одного дюплекса

Испанский дюплекс, который стал больше, чем просто еще одним домом на улице – настоящей звездой местного дизайнерского сообщества, отремонтирован фирмой ACERTUS, которая занимается исключительно капитальными ремонтами с редизайном фасадов, заменой коммуникаций и всех мелочей в доме. Так, дома, квартиры и дюплексы в Валенсии и в пригороде становятся красивее, свежее и эстетичнее, а мы получаем потрясающую дозу вдохновения!
Трехуровневый дюплекс, с одним цокольным и двумя жилыми этажами оказался способным стать даже четырехуровневым – дизайнеры решили благоустроить мансарду, которая ранее не использовалась в принципе.
Именно так выглядела мансарда до ремонта, с крутой лестницей, пыльная и сырая она, казалось бы, не имела шанса на то, чтобы стать красивой комнатой.
Дизайнеры решили организовать на мансарде мастер-сьют – главную спальню для родителей с зоной отдыха и сна, ванной комнатой и зоной будуара с туалетным столиком. Для пола была выбрана керамическая плитка под древесину с организацией системы «теплый пол», а стены были частично оформлены керамической плиткой и частично – окрашены в белый цвет. Кроме того, здесь было проведено отопление – поставлены радиаторы, подключенные к общей системе обогрева.
Также были поставлены новые окна, а крыша и стены утеплены. А сливы в ванной комнате встроены так, что остаются незаметными. Очень красивой получилась гардеробная – вместительная и привлекательная, она делает эту маленькую комнату с низкими потолками особенно удобной для жизни.
Традиционный средиземноморский фасад кофейного цвета с оформлением ступеней мозаикой – очень классическое решение для данного пригорода, но слегка устаревшее.
Теперь дом выглядит более светлым, современным и аккуратным – белый цвет отлично подошел к новому стилю в дизайне интерьера и декоре.
Не менее традиционной, чем фасад, была кухня в этом доме – деревянные фасады, оранжевая керамическая плитка на полу и белая на стенах – главные знаменатели ретро-дизайна.
После перепланировки кухня стала частью общественной зоны первого этажа, получила барную стойку и очень удобную конфигурацию в форме буквы «П». Так, в левой части теперь находится холодильник и встроенная бытовая техника, посередине у окна расположилась раковина, а справа – плита. Очень эргономично!
На втором этаже мы найдем две спальни, которые были преобразованы в две детские для детей. Обе они выглядели достаточно необжитыми – старая штукатурка и общее непривлекательное состояние заставляет отвернуться от фотографии.
На месте одной из спален мы найдем теперь солнечную детскую для девочки. Выполненная в розовых тонах она выглядит просто прелестно!
Аналогичная ситуация была и во второй спальне, которая очень хотела быть обновленной и вновь стать привлекательной!
Еще одна спальня была преобразована в детскую для старшей дочки. Она сама выбрала сиреневую цветовую гамму, попросила сделать интерьер более «французским» и сейчас очень довольна результатом.
Ванную комнату на втором этаже дизайнеры тоже нашли в плачевном состоянии. Они спланировали здесь удобную комнату для двух дочек, так как мастер-сьют родителей оказался на мансарде.
Выполненная в сиреневых тонах вторая ванная идеально подходит для двух девочек – две раковины помогают им одновременно и с удобством собираться в школу по утрам, а наличие и душевой кабины, и ванной чаши, делает комнату очень комфортабельной для обеих.
Наличие бассейна было большим плюсом при покупке данной недвижимости, но общее состояние заднего дворика не внушало доверия.
Имитация газона как нельзя кстати подошла для семейного заднего дворика. Теперь здесь всегда будто расцветает очаровательный оазис, а после капитального ремонта и чистки бассейна к нему была добавлена горка для дочек!
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