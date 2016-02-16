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До и После: Новая жизнь одного дюплекса

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Antes de Casa de VV, en La Cañada, acertus acertus Кухня в стиле модерн
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Испанский дюплекс, который стал больше, чем просто еще одним домом на улице – настоящей звездой местного дизайнерского сообщества, отремонтирован фирмой ACERTUS, которая занимается исключительно капитальными ремонтами с редизайном фасадов, заменой коммуникаций и всех мелочей в доме. Так, дома, квартиры и дюплексы в Валенсии и в пригороде становятся красивее, свежее и эстетичнее, а мы получаем потрясающую дозу вдохновения!

​Нежилое помещение на мансарде

Antes de Casa de VV, en La Cañada, acertus acertus Гараж в стиле модерн
acertus

acertus
acertus
acertus

Трехуровневый дюплекс, с одним цокольным и двумя жилыми этажами оказался способным стать даже четырехуровневым – дизайнеры решили благоустроить мансарду, которая ранее не использовалась в принципе.

​Мансарда до ремонта

Antes de Casa de VV, en La Cañada, acertus acertus Зимний сад в стиле модерн
acertus

acertus
acertus
acertus

Именно так выглядела мансарда до ремонта, с крутой лестницей, пыльная и сырая она, казалось бы, не имела шанса на то, чтобы стать красивой комнатой.

​Мансарда после ремонта

Antes de Casa de VV, en La Cañada, acertus acertus Ванная комната в стиле модерн
acertus

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acertus

Дизайнеры решили организовать на мансарде мастер-сьют – главную спальню для родителей с зоной отдыха и сна, ванной комнатой и зоной будуара с туалетным столиком. Для пола была выбрана керамическая плитка под древесину с организацией системы «теплый пол», а стены были частично оформлены керамической плиткой и частично – окрашены в белый цвет. Кроме того, здесь было проведено отопление – поставлены радиаторы, подключенные к общей системе обогрева.

​Мансарда после ремонта

Antes de Casa de VV, en La Cañada, acertus acertus Спальня в стиле модерн
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acertus
acertus

Также были поставлены новые окна, а крыша и стены утеплены. А сливы в ванной комнате встроены так, что остаются незаметными. Очень красивой получилась гардеробная – вместительная и привлекательная, она делает эту маленькую комнату с низкими потолками особенно удобной для жизни.

​Фасад до ремонта

Antes de Casa de VV, en La Cañada, acertus acertus Дома в стиле модерн
acertus

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acertus
acertus

Традиционный средиземноморский фасад кофейного цвета с оформлением ступеней мозаикой – очень классическое решение для данного пригорода, но слегка устаревшее.

​Фасад после ремонта

Antes de Casa de VV, en La Cañada, acertus acertus Детская комната в стиле модерн
acertus

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acertus
acertus

Теперь дом выглядит более светлым, современным и аккуратным – белый цвет отлично подошел к новому стилю в дизайне интерьера и декоре.

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​Кухня до ремонта

Antes de Casa de VV, en La Cañada, acertus acertus Кухня в стиле модерн
acertus

acertus
acertus
acertus

Не менее традиционной, чем фасад, была кухня в этом доме – деревянные фасады, оранжевая керамическая плитка на полу и белая на стенах – главные знаменатели ретро-дизайна.

​Кухня после ремонта

Antes de Casa de VV, en La Cañada, acertus acertus Кухня в стиле модерн
acertus

acertus
acertus
acertus

После перепланировки кухня стала частью общественной зоны первого этажа, получила барную стойку и очень удобную конфигурацию в форме буквы «П». Так, в левой части теперь находится холодильник и встроенная бытовая техника, посередине у окна расположилась раковина, а справа – плита. Очень эргономично!

​Спальня до ремонта

Antes de Casa de VV, en La Cañada, acertus acertus Стены и пол в стиле модерн
acertus

acertus
acertus
acertus

На втором этаже мы найдем две спальни, которые были преобразованы в две детские для детей. Обе они выглядели достаточно необжитыми – старая штукатурка и общее непривлекательное состояние заставляет отвернуться от фотографии.

​Новая детская для младшей дочки

Antes de Casa de VV, en La Cañada, acertus acertus Детская комната в стиле модерн
acertus

acertus
acertus
acertus

На месте одной из спален мы найдем теперь солнечную детскую для девочки. Выполненная в розовых тонах она выглядит просто прелестно!

​Вторая спальня до ремонта

Casa de VV, en La Cañada, acertus acertus Спальня в стиле модерн
acertus

acertus
acertus
acertus

Аналогичная ситуация была и во второй спальне, которая очень хотела быть обновленной и вновь стать привлекательной!

​Детская для старшей дочки

Antes de Casa de VV, en La Cañada, acertus acertus Детская комната в стиле модерн
acertus

acertus
acertus
acertus

Еще одна спальня была преобразована в детскую для старшей дочки. Она сама выбрала сиреневую цветовую гамму, попросила сделать интерьер более «французским» и сейчас очень довольна результатом.

​Ванная до ремонта

Antes de Casa de VV, en La Cañada, acertus acertus Ванная комната в стиле модерн
acertus

acertus
acertus
acertus

Ванную комнату на втором этаже дизайнеры тоже нашли в плачевном состоянии. Они спланировали здесь удобную комнату для двух дочек, так как мастер-сьют родителей оказался на мансарде.

​Ванная после ремонта

Antes de Casa de VV, en La Cañada, acertus acertus Ванная комната в стиле модерн
acertus

acertus
acertus
acertus

Выполненная в сиреневых тонах вторая ванная идеально подходит для двух девочек – две раковины помогают им одновременно и с удобством собираться в школу по утрам, а наличие и душевой кабины, и ванной чаши, делает комнату очень комфортабельной для обеих.

​Задний дворик до ремонта

Casa de VV, en La Cañada, acertus acertus Дома в стиле модерн
acertus

acertus
acertus
acertus

Наличие бассейна было большим плюсом при покупке данной недвижимости, но общее состояние заднего дворика не внушало доверия.

​Задний дворик после ремонта

Antes de Casa de VV, en La Cañada, acertus acertus Бассейн в стиле модерн
acertus

acertus
acertus
acertus

Имитация газона как нельзя кстати подошла для семейного заднего дворика. Теперь здесь всегда будто расцветает очаровательный оазис, а после капитального ремонта и чистки бассейна к нему была добавлена горка для дочек!

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