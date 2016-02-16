До и После: Новая жизнь одного дюплекса

Испанский дюплекс, который стал больше, чем просто еще одним домом на улице – настоящей звездой местного дизайнерского сообщества, отремонтирован фирмой ACERTUS, которая занимается исключительно капитальными ремонтами с редизайном фасадов, заменой коммуникаций и всех мелочей в доме. Так, дома, квартиры и дюплексы в Валенсии и в пригороде становятся красивее, свежее и эстетичнее, а мы получаем потрясающую дозу вдохновения!