До и После: Два лофта из заброшенного здания

Заброшенное здание, построенное более 60 лет назад, выглядело уныло. Несмотря на то, что раньше эта старинная европейская улочка смотрелась очаровательно, после многих лет запустения, кажется, испарился весь ее шарм.

Когда владелец выкупил это здание, он решил создать на его основе не частный дом, как было ранее, а две небольшие квартиры. Покупка данной недвижимости и ее реконструкция были частью инвестиций, которые к тому же привлекли внимание дизайнерского сообщества.

За реализацию идеи преобразования старого здания взялась студия NonWarp, и будто бы из ниоткуда появились две современные квартиры в 42,5 и 62 кв.м.