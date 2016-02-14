До и После: Два лофта из заброшенного здания

Заброшенное здание, построенное более 60 лет назад, выглядело уныло. Несмотря на то, что раньше эта старинная европейская улочка смотрелась очаровательно, после многих лет запустения, кажется, испарился весь ее шарм.
Когда владелец выкупил это здание, он решил создать на его основе не частный дом, как было ранее, а две небольшие квартиры. Покупка данной недвижимости и ее реконструкция были частью инвестиций, которые к тому же привлекли внимание дизайнерского сообщества.
За реализацию идеи преобразования старого здания взялась студия NonWarp, и будто бы из ниоткуда появились две современные квартиры в 42,5 и 62 кв.м.
Самое важное – это состояние основных стен и перегородок, на которых вы будете базировать свой новый проект. Кровля, внутренние перегородки, водоснабжение и все остальное может быть отремонтировано, но если стены в плохом состоянии – ваш проект уже не будет называться реконструкцией, а скорее сносом и постройкой нового дома.
Также очень важно отсутствие каких-либо грибковых налетов, чрезмерной влажности, гнилых деревянных перекрытий. Если последние все-таки существуют, их обязательно нужно заменить, а новую древесину обработать антисептиком по высшему разряду. Грибковый налет – дело профессионалов, которые помогут вам избавиться от данной неожиданности. А чрезмерная влажность блокируется специальными прослойками – гидроизоляторами, которые помогут вам на этапе всего строительства.
Старые здания обычно преобразуются лишь тремя способами – в многоквартирные дома с маленькой площадью квартир (стартовое жилье), в приватные лофты с большой площадью и в офисы с небольшими комнатами, в будущем скорее всего для сдачи в аренду.
Старое здание может предложить вам различные альтернативы, в наше время вы даже можете отремонтировать его под хостел и сдать начинающему бизнесмену в годичную аренду или сделать из здания с красивым экстерьером аутентичное кафе на оживленной улице в стиле Старой Европы.
В принципе, сам тип преобразований не так важен в данном деле, ведь гораздо больше работы вас ждет именно в реконструкции. Все коммуникации должны быть заменены, как и кровля, двери и окна, иногда нужно залить бетонную стяжку взамен деревянным полам, поменять деревянные перекрытия. Кроме того, в старых домах вы не найдете нужное количество туалетных и уж тем более ванных комнат, поэтому их обустройство также занимает одну из главных строчек в вашем листке «To Do».
Чтобы сделать из старого здания новое, подходящее под современное время, вам нужно знать, чем они отличаются. Во-первых, чаще всего они имеют деревянные перегородки, которые нужно будет полностью заменить, во-вторых – маленькие окна, которые при использовании в жилом секторе обязательно должны быть расширены. Кроме того, толщина внешних стен может быть для вас неудовлетворительной, и поэтому вы скорее всего задумаетесь о дополнительном утеплении фасадов.
Сейчас все больше и больше небольших исторических зданий в районе старого центра или фабрик легкой промышленности становятся предметом обсуждения. Они превращаются в люксовые жилые комплексы в стиле индастриал, офисные центры с особенной атмосферой или преобразуются в личный оригинальный способ жизни в большом городе.
Тенденция преобразований такова, что старые здания получают шанс прожить еще одну жизнь в новом обличии, и присматриваясь к данному проекту, не думайте, что он – исключение из правил.
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