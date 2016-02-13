До и После: Бюджетный редизайн ретро-квартиры

Редизайн и ремонт квартиры, пусть даже косметический, всегда содержит в себе несколько подводных камней. Лишь с опытом приходят необходимые навыки, поэтому многие выбирают обратиться к дизайнерам, предоставляя им точную бюджетную смету на ремонт, чем потом сожалеть об обратном.

В нашем время не обязательно учиться на своих ошибках в течение десятилетий – бюджетный редизайн квартиры можно сделать и с помощью профессионалов. Средства, отданные дизайнерам за их работу, полностью окупятся отсутствием неправильно подобранных материалов, не четко рассчитанной сметы и т.п.