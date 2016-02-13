До и После: Бюджетный редизайн ретро-квартиры

Редизайн и ремонт квартиры, пусть даже косметический, всегда содержит в себе несколько подводных камней. Лишь с опытом приходят необходимые навыки, поэтому многие выбирают обратиться к дизайнерам, предоставляя им точную бюджетную смету на ремонт, чем потом сожалеть об обратном.
В нашем время не обязательно учиться на своих ошибках в течение десятилетий – бюджетный редизайн квартиры можно сделать и с помощью профессионалов. Средства, отданные дизайнерам за их работу, полностью окупятся отсутствием неправильно подобранных материалов, не четко рассчитанной сметы и т.п.
Бюджетный редизайн от дизайнера, как же он выглядит? Смотрится ли он как традиционный самостоятельный ремонт или все-таки поражает стилем и красивым исполнением? Об этом вы узнаете в нашей статье, посвященной проекту от студии Francesca Greco Homestager, профессионалы из которой превратили квартиру в стиле ретро в оазис эстетики.
Желание сделать ремонт самостоятельно вполне понятно, но хотя бы один раз обратившись к дизайнерам, даже с минимальным бюджетом, вы поймете разницу обоих подходов. В современном мире мы перестаем готовить дома и доверяем кулинарию профессионалам, заказывая еду на дом и обедая в кафе и ресторанах, так почему бы и дизайн не доверить раз и навсегда тем, кто в нем действительно разбирается?
Квартира в стиле ретро – относительное понятие, которое чаще всего подразумевает интерьеры, в которых уже более 10 лет не было ремонта. Чаще всего в Европе они изобилуют псевдодеревянной мебелью, окрашены в слишком яркие и насыщенные цвета, которые сейчас стали не такими модными, и имеют весьма примитивную расстановку мебели.
Но главное – это вовсе не то, что было раньше, а то, почему именно вы затеяли ремонт. Собирая фотографии интерьеров в собственные Книги Идей на homify, просматривая профили специалистов и найдя подходящего, вы действительно воплощаете свою мечту, а не только думаете о ней.
Но главное – это вовсе не то, что было раньше, а то, почему именно вы затеяли ремонт. Собирая фотографии интерьеров в собственные Книги Идей на homify, просматривая профили специалистов и найдя подходящего, вы действительно воплощаете свою мечту, а не только думаете о ней.
Заглядывая в прошлое, мы понимаем какие именно наши решения привели нас к данному результату, и теперь очень важно не повторять свои ошибки. Например, в некоторых семьях очень популярна дополнительная пластмассовая мебель (полочки, стеллажи), которая, увеличивая место для хранения, полностью сводит на нет стилистику интерьера. Другие семьи, пытаясь выкроить лишние квадратные метры, забывают о том, что лучший способ сделать это – купить полноценную модульную мебель, созданную специально под заказ, а не пытаться создать из стандартной «чудо-городок».
Во всех проблемах, в любом случае, вам поможет дизайнер – он знает, где вы нарушаете правила хорошего интерьера, и предложит вам подходящую альтернативу. Кроме того, он заметит и лучшие стороны вашего личного вкуса и добавит в интерьер то, что вы любите (цвета, тематику, определенные материалы). К тому же дизайнер знает, как ведут себя определенные материалы в долгосрочной перспективе, и вы можете быть уверены, что такой интерьер долго будет радовать вас, в отличии от самодельного.
Эта квартира – прекрасный пример того, что любой интерьер может и даже достоин того, чтобы стать лучше. Спасем мир – по одной комнате за один раз!
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