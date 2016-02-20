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Из деревенского дома в модный коттедж

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
SAN BENIGNO HOUSE, Studio 06 Studio 06 Гостиная в стиле модерн
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Любая перестройка вдохновляет нас – и особенно, если она сделана столь талантливыми архитекторами homify, как профессионалы из Studio 06. Офис этой студии находится в городке Торино в Италии, где они проектируют и затем реализуют просто потрясающие объекты. Их работа преображает облик небольшого района самым серьезным образом.

Дом до ремонта

SAN BENIGNO HOUSE, Studio 06 Studio 06 Дома в стиле модерн
Studio 06

Studio 06
Studio 06
Studio 06

Наша новая статья «Из деревенского дома – в модный коттедж» еще раз доказывает, что реконструкция и редизайн – дело сложное, но действительно стоящее. Эффект от всех нововведений и капитального ремонта поражает и при этом остается с нами как путеводная звезда. Ведь если там, в пряной и солнечной Италии смогли дать второй шанс одному дому, то и все остальные стоящие дома со временем будут реконструированы во что-то большее.

Дом после ремонта

SAN BENIGNO HOUSE, Studio 06 Studio 06 Дома в стиле модерн
Studio 06

Studio 06
Studio 06
Studio 06

Такие страны, как Италия, Франция, Испания и Великобритания сейчас лидируют по количеству реконструкций. И дело не только в капитальных ремонтах квартир, но и в полной перестройке старых зданий на главных улицах. Так, извилистые переулки Мадрида и Лиссабона вновь начинают сиять, будто шкатулки с самоцветами, а старинные таунхаусы под Лондоном начинают выглядеть, как космические корабли. 

В этих странах творится настоящее чудо – каждую секунду здесь восстанавливается несколько тысяч объектов с реальной архитектурной ценностью, и не важно – занесены ли они в государственные реестры памятников архитектуры или нет. Каждое инвестирование окупается потрясающим новым обликом улицы, и мы можем стать частью этого прекрасного процесса, даже просто любуясь результатами подобных реконструкций.

Новая провинция

SAN BENIGNO HOUSE, Studio 06 Studio 06 Кухня в стиле модерн
Studio 06

Studio 06
Studio 06
Studio 06

То, как провинциальные дома и даже сараи превращаются в модные коттеджи, делает честь любому архитектору, занятому в данном деле. Кроме множества интеллектуальных проблем данной сферы, строители очень часто сталкиваются с неожиданностями, например, стены оказались не такими прочными и не позволяют расширить оконные проемы или фундамент оказался треснутым в самых неподходящих местах. Данная работа требует не просто профессионализма и таланта, но еще и большого мужества – веры в то, что «вторые шансы» – не выдумка, а скорее теория созидания.

Комфорт и за городом

SAN BENIGNO HOUSE, Studio 06 Studio 06 Ванная комната в стиле модерн
Studio 06

Studio 06
Studio 06
Studio 06

Жизнь за городом часто и без необычного метода строительства превращается поначалу в настоящий хаос. Другие габариты жилья, другая конфигурация в доме, планировка и бытовые мелочи, выбивающие из обычного ритма жизни, требуют времени на то, чтобы вы научились управляться со всем и сразу. Но если ваш дом создан по вашим эксклюзивным меркам, с учетом ваших желаний и может быть назван вашим домом мечты, вы обязательно получите потрясающую отдачу в итоге.

Результат реконструкции

SAN BENIGNO HOUSE, Studio 06 Studio 06 Гостиная в стиле модерн
Studio 06

Studio 06
Studio 06
Studio 06

Необычное решение реконструкции деревенского дома, а не постройки нового коттеджа во множестве случаев оказывается верным решением. Иногда дом достается вам по наследству или на рынке внезапно появляется очень выгодное предложение, или же по расположению именно данный участок подходит вам лучше всего. Реконструкция – это способ подстроить существующее строение под ваши представления о хорошем доме, поэтому используя данную технологию строительства, вы с вашим архитектором имеете достаточно обширные творческие возможности.

Дизайнерский потолок

SAN BENIGNO HOUSE, Studio 06 Studio 06 Гостиная в стиле модерн
Studio 06

Studio 06
Studio 06
Studio 06

Но есть еще одна важная вещь, которую стоит упомянуть в деле о реконструкции старых домов. Атмосфера прежнего места – дома и того, каким он был в прошлым, при реконструкции исчезает не полностью. Поэтому нет смысла покупать дом, который вам заранее не нравится, и пытаться его переделать под свои ожидания. Вам нужно найти дом и место, в которое вы влюбитесь, которое завладеет вашим вниманием, и лишь по уровню комфорта не дотягивает до дома вашей мечты. Атмосфера и настроение места и дома при этом частично останутся прежними, даже если вы проведете грандиозную реконструкцию, поэтому стоит особенно аккуратно выбирать дом для капитального ремонта.

Интересные материалы для вас на homify:

— До и После: редизайн квартиры в стиле минимализм;

— Дизайнерские ванные комнаты.

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