Из деревенского дома в модный коттедж

Такие страны, как Италия, Франция, Испания и Великобритания сейчас лидируют по количеству реконструкций. И дело не только в капитальных ремонтах квартир, но и в полной перестройке старых зданий на главных улицах. Так, извилистые переулки Мадрида и Лиссабона вновь начинают сиять, будто шкатулки с самоцветами, а старинные таунхаусы под Лондоном начинают выглядеть, как космические корабли.

В этих странах творится настоящее чудо – каждую секунду здесь восстанавливается несколько тысяч объектов с реальной архитектурной ценностью, и не важно – занесены ли они в государственные реестры памятников архитектуры или нет. Каждое инвестирование окупается потрясающим новым обликом улицы, и мы можем стать частью этого прекрасного процесса, даже просто любуясь результатами подобных реконструкций.