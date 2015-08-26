Что же представляет собой вилла? Какие отличительные характеристики имеют великолепные современные виллы? Вилла, прежде всего, означает дом, находящийся за городом. Обычно он имеет огромные размеры (но это необязательно, так как размер может зависеть от площади участка, открывающихся видов, месторасположения виллы), обладает роскошным внешним видом, украшен скульптурными или же архитектурными элементами.

Современная вилла, представленная на этом фото, имеет достаточно необычную и даже оригинальную форму. На ее территории находится небольшой, но интересный бассейн, красивый ландшафт.