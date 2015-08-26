Современные виллы становятся все более популярными, постепенно вытесняя дома классического стиля. В данной статье рассмотрим более подробно всю информацию о виллах.
В общем, существует две группы вилл, которые рассмотрим более подробно. К первой группе относятся те сооружения, которые максимально приближены к классическим канонам разных архитектурных направлений. Например, вилла в классическом средиземноморском стиле, колониальном стиле, в стиле альпийского шале и т.д. Популярны виллы в английском или французском стилях. Преимущественное количество сооружений все же граничит между классикой и современным минимализмом. То есть в основе используются те или иные классические приемы, но виллы дополнены такими элементами, которые присущи современной архитектуре (большая площадь окон, идущие практически от самой земли). Благодаря такому решению дом не будет бросаться в глаза своим необычным видом, но и не будет лишен презентабельности и стиля.
На данном фото вилла является четким представителем современной архитектуры. Замысловатые формы, применение современных материалов позволят долгое время радовать владельца своим видом.
Что же представляет собой вилла? Какие отличительные характеристики имеют великолепные современные виллы? Вилла, прежде всего, означает дом, находящийся за городом. Обычно он имеет огромные размеры (но это необязательно, так как размер может зависеть от площади участка, открывающихся видов, месторасположения виллы), обладает роскошным внешним видом, украшен скульптурными или же архитектурными элементами.
Современная вилла, представленная на этом фото, имеет достаточно необычную и даже оригинальную форму. На ее территории находится небольшой, но интересный бассейн, красивый ландшафт.
Также подразумевается, что великолепные современные виллы должны находиться на берегу моря. В основном строительство виллы происходит на известных местах отдыха. Великолепные современные виллы используются не для постоянного проживания, а для временного. Архитектура современных вилл может быть абсолютно разной, но чаще всего она включает в себя зимний сад, бассейн, различные павильоны и многое другое. Относительно общей площади постройки определенных критериев нет.
Данная современная вилла имеет два этажа. Рядом с домом создан прекрасный зеленый ландшафт. Благодаря имеющейся террасе, можно позагорать на солнце и просто вдохнуть свежего воздуха.
Вне зависимости от того, какой стиль выбран для постройки виллы, она просто обязана быть красивой. В основном стиль выбирается тот, который более характерен для местоположения виллы. Также определенный отпечаток накладывается на сооружение из-за климата. Это выражается в том, что в зависимости от вида климата использовалась разная толщина стен, площадь окна, конфигурация крыш и т.д. Поэтому любой стиль виллы, особенно классический, содержит в себе не только декоративные элементы, но и практические. Но все чаще великолепные современные виллы не зависят от климата и мало подвержены его влиянию. Это стало возможным благодаря использованию современных материалов, новых технологий, систем кондиционирования, воздухообмена, отопления.
Сложно ответить, какие страны, какие предпочитают стили для строительства вилл. Но стоит заметить, что все же, если страна имеет свою историю развития архитектуры, то заказчики и дизайнеры выбирают классические решения, которым все с большей силой начинают противостоять современные варианты. Какие современные стили применяются для строительства виллы? В первую очередь, большая часть популярности принадлежит модерну. Также не отстают дома в стиле хай-тек, конструктивизм, минимализм. Данные стили очень схожи между собой и относятся к одному понятию современной стилистики. Конечно, решать вам, в каком стиле вы хотите видеть сооружение. Главное, чтобы в нем было комфортно и уютно, имел гармонию с окружающим ландшафтом, но и не терялся среди соседних вилл.
Великолепные современные виллы поражают своей красотой, поэтому многим хочется сразу просто купить ее. Конечно, этот вариант является быстрым и доступным. И в любом случае предстоит крупная затрата. Но стоит учитывать, что при покупке готовой виллы есть свои недостатки. Например, надо будет произвести оценку качества строительных работ, долговечность конструкции выбранной виллы, экологическую безопасность. Конечно, для этого следует нанимать специалиста. Зачастую использованные материалы ни долговечны, ни экологичны, а также нередко присутствуют грубые нарушения технологии. Чтобы всего этого можно было избежать, лучше строить великолепные современные виллы с нуля. Так вы сможете воплотить в жизнь все свои задумки, проконтролировать все процессы строительства.
На этом фото вилла обладает огромными размерами и располагает большой площадью. Благодаря этому дизайнеры и архитекторы имели возможность воплотить в жизнь все свои задумки.
К выбору конструкции виллы следует отнестись настолько же серьезно, как и к выбору участка. Не следует экономить на привлечении к строительству хорошего архитектора и дизайнера. Также учтите, что основная сумма денежных средств может быть направлена не на строительство и отделку, а на покупку подходящего участка. Чтобы избежать непредвиденных затрат, лучше заранее точно определиться с площадью будущего сооружения. Главное помнить, что красота дома совершенно не зависит от его размеров. Также нельзя однозначно ответить, будет ли дешевле строительство виллы или покупка, но практически чаще всего получается, что именно строительство обходится дешевле. Конечно, требуется больше времени, зато сколько открывается сразу возможностей.
Данная вилла выполнена достаточно просто, но современно и практично. Ландшафт украшен различными растениями в горшках.
Среди подобных домов нередко можно встретить действительно интересные архитектурные и дизайнерские образцы. Иногда они представлены классическими вариантами, бывают же и оригинальные сочетания нескольких стилей. Некоторые виллы олицетворяют собой новое стилистическое направление. Такие дома, сочетаясь с окружающим ландшафтом, становятся настоящим произведением искусства. Это возможно при удачном сочетании таких факторов, как немалые финансовые возможности и правильный выбор архитектора.
Существуют и довольно-таки ошибочные мнения, касающиеся современной стилистики вилл. Многие думают, что вилла, построенная в современном стиле, представляет собой просто “коробку”, имеющую большую площадь остекления. Также некоторые полагают, что создать проект и построить дом в данных стилях – это легко.
Вилла на этом фото обладает интересной современной архитектурной задумкой. Также оригинально выполнено освещение дома и подсветка.
Данная современная вилла полностью отображает современную стилистику. Она обладает большими размерами, что позволило архитекторам создать ее необычную форму. Вилла украшена прекрасным ландшафтом.
Таким образом, современную виллу можно не только купить, но и построить, что выйдет значительно дешевле. Хоть и классический стиль не теряет своей актуальности, все более популярными становятся современные дизайны. Заграницей они приживаются более быстро, в наших странах этот процесс проходит значительно медленней. Получить современную и стильную виллу возможно вне зависимости от того, какого размера имеется участок или какой площади будет сам дом.