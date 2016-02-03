Стильный и современный дом Джеймса Бонда

Ценителям элегантного дизайна наверняка понравится наш новый проект, созданный архитекторами из Польши. Просторный и современный, этот дом выглядит поистине роскошно и привлекательно. Архитектор и дизайнер интерьера AGNIESZKAŁYSAK создала приятный проект с летней верандой и бассейном, представив результат своей работы на суд читателей homify. Именно этот проект стал визитной карточкой специалиста.
Облик дома производит неизгладимое впечатление на тех, кому небезразличен минимализм и современный дизайн. Прямые линии, точные пропорции, гармоничное сочетание цветов и материалов – вот основные элементы, делающие постройку столь привлекательной. Проект смотрится в достаточной степени сдержанно и строго. Эргономичные рафшорты, установленные с внешней стороны панорамных окон, стали незаменимым элементом декора фасада и добавляют ему элегантности. Глубокий графитовый цвет стен является изысканной альтернативой черному.
Природа любит иногда пошутить, поэтому в летнее время предупреждение синоптиков о невероятно высокой температуре стало привычной темой информационного пейзажа. Бассейн на улице – идеальное решение, которое позволяет не только заниматься физической активностью, но и скрасить время отдыха в жаркий сезон.
Дизайнер обозначил вход в дом белым цветом. Такое решение позволяет только что прибывшему гостю быстро найти правильный маршрут. Ему придется пройти через небольшой сад и подняться по небольшой лестнице. Для хозяев дома создан отдельный вход.
Оказавшись в просторной гостиной, перед нами предстает невероятных размеров диван с широкой козеткой. Несколько простых штрихов, таких как встроенный прямоугольный камин, яркое квадратное полотно на стене, ковер на полу и низкий журнальный столик правильной формы, создают очаровательную гармонию простых линий. Окна помещения выходят на сад и летнюю террасу, что визуально практически объединяет интерьер с экстерьером. В вечернее время мягкий и рассеянный свет придает интригующую атмосферу.
Из гостиной мы попадаем в пространство столовой и объединенной с ней кухни. Очевидным достоинством этого пространства является удобство передвижения. Белый цвет делает интерьер воздушным и нежным. В качестве акцентов использованы присутствующие в и интерьере хромированные элементы. Цилиндрические светильники над столом и рабочей поверхностью кухонного острова смотрятся эффектно и безукоризненно. Кухонный гарнитур выполнен в современном стиле и не имеет какой-либо фурнитуры.
Зона столовой обозначена большим столом в центре пространства. Как и в гостиной, террасные раздвижные двери позволяют круглый год наслаждаться видом природы не выходя из дома. Также они полностью открывают фасадный проем, освещая тем самым даже самые удаленные уголки помещения.