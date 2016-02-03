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Стильный и современный дом Джеймса Бонда

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Maison C, Lode Architecture Lode Architecture Дома
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Ценителям элегантного дизайна наверняка понравится наш новый проект, созданный архитекторами из Польши. Просторный и современный, этот дом выглядит поистине роскошно и привлекательно. Архитектор и дизайнер интерьера AGNIESZKAŁYSAK создала приятный проект с летней верандой и бассейном, представив результат своей работы на суд читателей homify. Именно этот проект стал визитной карточкой специалиста.

Дом и сад

Maison C, Lode Architecture Lode Architecture Дома
Lode Architecture

Lode Architecture
Lode Architecture
Lode Architecture

Облик дома производит неизгладимое впечатление на тех, кому небезразличен минимализм и современный дизайн. Прямые линии, точные пропорции, гармоничное сочетание цветов и материалов – вот основные элементы, делающие постройку столь привлекательной. Проект смотрится в достаточной степени сдержанно и строго. Эргономичные рафшорты, установленные с внешней стороны панорамных окон, стали незаменимым элементом декора фасада и добавляют ему элегантности. Глубокий графитовый цвет стен является изысканной альтернативой черному.

Место, где царит гармония

Maison C, Lode Architecture Lode Architecture Дома
Lode Architecture

Lode Architecture
Lode Architecture
Lode Architecture

Природа любит иногда пошутить, поэтому в летнее время предупреждение синоптиков о невероятно высокой температуре стало привычной темой информационного пейзажа. Бассейн на улице – идеальное решение, которое позволяет не только заниматься физической активностью, но и скрасить время отдыха в жаркий сезон.

Добро пожаловать!

Maison C, Lode Architecture Lode Architecture Дома
Lode Architecture

Lode Architecture
Lode Architecture
Lode Architecture

Дизайнер обозначил вход в дом белым цветом. Такое решение позволяет только что прибывшему гостю быстро найти правильный маршрут. Ему придется пройти через небольшой сад и подняться по небольшой лестнице. Для хозяев дома создан отдельный вход.

Гостиная с характером

Maison C, Lode Architecture Lode Architecture Дома
Lode Architecture

Lode Architecture
Lode Architecture
Lode Architecture

Оказавшись в просторной гостиной, перед нами предстает невероятных размеров диван с широкой козеткой. Несколько простых штрихов, таких как встроенный прямоугольный камин, яркое квадратное полотно на стене, ковер на полу и низкий журнальный столик правильной формы, создают очаровательную гармонию простых линий. Окна помещения выходят на сад и летнюю террасу, что визуально практически объединяет интерьер с экстерьером. В вечернее время мягкий и рассеянный свет придает интригующую атмосферу.

Кухня и открытая планировка

Maison C, Lode Architecture Lode Architecture Дома
Lode Architecture

Lode Architecture
Lode Architecture
Lode Architecture

Из гостиной мы попадаем в пространство столовой и объединенной с ней кухни. Очевидным достоинством этого пространства является удобство передвижения. Белый цвет делает интерьер воздушным и нежным. В качестве акцентов использованы присутствующие в и интерьере хромированные элементы. Цилиндрические светильники над столом и рабочей поверхностью кухонного острова смотрятся эффектно и безукоризненно. Кухонный гарнитур выполнен в современном стиле и не имеет какой-либо фурнитуры.

Обеденное пространство

Maison C, Lode Architecture Lode Architecture Дома
Lode Architecture

Lode Architecture
Lode Architecture
Lode Architecture

Зона столовой обозначена большим столом в центре пространства. Как и в гостиной, террасные раздвижные двери позволяют круглый год наслаждаться видом природы не выходя из дома. Также они полностью открывают фасадный проем, освещая тем самым даже самые удаленные уголки помещения.

Виды дерева: достоинства и недостатки
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