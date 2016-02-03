Стильный и современный дом Джеймса Бонда

Из гостиной мы попадаем в пространство столовой и объединенной с ней кухни. Очевидным достоинством этого пространства является удобство передвижения. Белый цвет делает интерьер воздушным и нежным. В качестве акцентов использованы присутствующие в и интерьере хромированные элементы. Цилиндрические светильники над столом и рабочей поверхностью кухонного острова смотрятся эффектно и безукоризненно. Кухонный гарнитур выполнен в современном стиле и не имеет какой-либо фурнитуры.