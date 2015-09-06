С самого начала важно ограничить себя в количестве выбранных стилей и в цветовой гамме. Лучше всего стилевые комбинации смотрятся при наличии таких цветов, как белый, бежевый, кремовый. Не стоит захламлять кухонное помещение обилием деталей и декоративных элементов. Для создания интерьера можно взять мебель или различные предметы из вторых рук, в таком случае их можно перекрасить, починить, декорировать по-своему. Декор лучше начинать с одного яркого предмета, от которого и будет создаваться весь дальнейший интерьер кухни. Когда оформляем современную кухню в эклектичном стиле, то важно уделять внимание практичности и функциональности выбранной мебели. Могут быть перемешаны в интерьере не только цвета, но и текстуры.