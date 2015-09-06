Кухня является одним из главных помещений в доме. При создании ее интерьера всем хочется, чтобы она выглядела современно и стильно. Когда оформляем современную кухню, важно выбрать один из подходящих стилей интерьера и полностью воплотить его в жизнь.
Чтобы сделать из традиционной кухни современную, следует добавить в ее интерьер элементы модерна. Они должны касаться декорирования мебели, освещения, отделки, кухонных аксессуаров. Когда оформляем современную кухню в стиле модерн, достаточно использовать несколько основных оттенков, можно даже, чтобы они имели контраст между собой. В таком случае интерьер станет более оживленным и получит преображенный вид. Для добавления кухне легкости и элегантности используйте стеклянные и блестящие поверхности. Чтобы интерьер в данном стиле приобрел оригинальность, возьмите подвесные светильники или стулья необычной формы. Для настенной и напольной отделки используют самые современные и актуальные материалы.
Основополагающей чертой кухни в стиле модерн является современная бытовая техника. В таком стиле мебель прекрасно располагается в пространстве, она открыта, удобна в применении. Главные особенности модерна – это простор и обилие света. Вся бытовая техника обычно полностью сочетается с мебелью. Элементы кухонного интерьера обычно включают в себя зеркальные и глянцевые поверхности, гладкую деревянную мебель. Отсутствуют лишние детали, излишняя яркость, все практично и удобно. Декор в некоторой степени все же минимизирован. Кухня в стиле модерн подходит тем людям, которые ценят не только функциональность и практичность, но и ощущение уюта, теплой атмосферы.
На данном фото кухонное помещение одновременно и простое, светлое, и достаточно яркое в своем роде. Хоть и набор цветовых решений минимальный, дизайнерам получилось добиться выразительной индивидуальности помещения. В этом случае, конечно же, помогли и блестящие, глянцевые поверхности, кухонные аксессуары, декоративные элементы. В светлом интерьере присутствуют контрастные темные пятна. Такой дизайнерский прием является одним из самых популярных. Данное простое и практичное цветовое решение создает торжественную обстановку и настроение. Стиль модерн прослеживается и благодаря оригинально выложенному кухонному фартуку.
Когда оформляем современную кухню, можно строго следовать какому-либо стилю, но можно выбрать и такое направление, как эклектика. Она представляет собой смешение разных стилей, то есть дизайнеры используют различные элементы любого стиля, которые начинают гармонировать друг с другом. Именно эклектика очень сложна в исполнении, ее нужно тщательно продумывать, иначе никакого уюта в интерьере не будет. Современная кухня, выполненная в данном стиле, сочетает в себе в основном три направления – это деревенский классический стиль, арабские детали и скандинавские мотивы. Азиатское и африканское направление на сегодняшний день встречается уже редко. Многие используют еще смешение старой мебели с ультрасовременными предметами.
С самого начала важно ограничить себя в количестве выбранных стилей и в цветовой гамме. Лучше всего стилевые комбинации смотрятся при наличии таких цветов, как белый, бежевый, кремовый. Не стоит захламлять кухонное помещение обилием деталей и декоративных элементов. Для создания интерьера можно взять мебель или различные предметы из вторых рук, в таком случае их можно перекрасить, починить, декорировать по-своему. Декор лучше начинать с одного яркого предмета, от которого и будет создаваться весь дальнейший интерьер кухни. Когда оформляем современную кухню в эклектичном стиле, то важно уделять внимание практичности и функциональности выбранной мебели. Могут быть перемешаны в интерьере не только цвета, но и текстуры.
Дизайнеры любят использовать такой прием, как совмещение провинциальной обстановки с дорогими или современными материалами. Таким способом можно достичь уюта, благодаря простой и изящной мебели, но также вы получаете оригинальный и современный дизайн. Предметы взяты из различного времени и разного происхождения. Все части использованных стилей дополняют друг друга, а элементы пространства связаны между собой идейно. В качестве объединяющего фона представлены серые и коричневые цвета, которые оригинально подчеркнуты бирюзовым оттенком текстиля. Здесь присутствуют черты стиля кантри, прованс, классического стиля.
При упоминании слов кухня и стиль минимализм многие сразу же представляют малогабаритную кухню, в которой будет использоваться минимальный набор мебели, но на самом деле это не совсем так. На большой площади, правда, может быть минимум мебели, но она наиболее функциональная, удобная и необходимая. Благодаря этому создается ощущение лёгкости, свободы, пространства. При выборе данного стиля возможны масштабные планировки и хорошие денежные вложения. Следовательно, когда оформляем современную кухню в стиле минимализм, перед нами встанут такие задачи, как увеличение пространства, повышение его функциональности, заполнение помещения светом, создание хорошей эргономики кухни и системы хранения всех предметов.
Основная черта минимализма – это наличие просторного помещения, где дизайнер может воплотить все свои идеи. Силуэты мебели утонченные, элегантные, с лаконичными линиями, отсутствуют навязчивые аксессуары и элементы декора. Изящная цветовая гамма создается на основе контраста, который включает в себя оттенки от белого-бежевого до коричневого-черного. Для кухни такого стиля идеальны стеклянные и хромированные поверхности. Обилие естественного и лампового света расширяют границы помещения. Обязательно наличие геометричности. В интерьере допускается максимально 3 цвета, к ним в основном относятся нейтральные базовые цвета, но допускаются также и яркие акценты цвета. Бытовая техника преимущественно используется встроенная.
Данное кухонное помещение наполнено воздухом и светом. В основу взят белый цвет, также добавлены цветовые акценты, которые не раздражают глаза своей яркостью. Нет ощущения обжитости (как у стиля кантри или прованс), нарядности (как у классического стиля). На кухне текстиль и декор минимален. Отделка использована простая, без вычурности. Для мебели и отделки применялись самые современные материалы (стекло, пластик, металл). Также используется сочетание современных материалов и натуральных, например, керамики, дерева, камня. Отделка потолка простая, он выкрашен в белый цвет.
Таким образом, когда оформляем современную кухню, следует, прежде всего, обратиться к таким стилям, как модерн, минимализм и эклектика. Именно эти стили отвечают всем самым современным требованиям эстетичности, функциональности, практичности. Стиль модерн поможет создать современную и уютную кухню, которая оснащена всеми необходимыми и функциональными предметами. Стиль минимализм позволит сделать интерьер кухонного помещения светлым и воздушным, но и максимально практичным. Эклектика способна воссоздать поистине оригинальный интерьер, который запомнится каждому гостю. Какой бы не был выбран стиль для кухни, вы получите самый современный дизайн.