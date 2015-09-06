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Оформляем современную кухню

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
дом на берегу реки, Дизайн мастерская Елены Тимченко Дизайн мастерская Елены Тимченко Кухни в эклектичном стиле
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Кухня является одним из главных помещений в доме. При создании ее интерьера всем хочется, чтобы она выглядела современно и стильно. Когда оформляем современную кухню, важно выбрать один из подходящих стилей интерьера и полностью воплотить его в жизнь.

Современная кухня в стиле модерн

Sunny Isles - Florida - US, Infinity Spaces Infinity Spaces Кухня в стиле модерн
Infinity Spaces

Infinity Spaces
Infinity Spaces
Infinity Spaces

Чтобы сделать из традиционной кухни современную, следует добавить в ее интерьер элементы модерна. Они должны касаться декорирования мебели, освещения, отделки, кухонных аксессуаров. Когда оформляем современную кухню в стиле модерн, достаточно использовать несколько основных оттенков, можно даже, чтобы они имели контраст между собой. В таком случае интерьер станет более оживленным и получит преображенный вид. Для добавления кухне легкости и элегантности используйте стеклянные и блестящие поверхности. Чтобы интерьер в данном стиле приобрел оригинальность, возьмите подвесные светильники или стулья необычной формы. Для настенной и напольной отделки используют самые современные и актуальные материалы.

Черты модерновой кухни

終（つい）の住まい, 氏原求建築設計工房 氏原求建築設計工房 Кухня в стиле модерн
氏原求建築設計工房

氏原求建築設計工房
氏原求建築設計工房
氏原求建築設計工房

Основополагающей чертой кухни в стиле модерн является современная бытовая техника. В таком стиле мебель прекрасно располагается в пространстве, она открыта, удобна в применении. Главные особенности модерна – это простор и обилие света. Вся бытовая техника обычно полностью сочетается с мебелью. Элементы кухонного интерьера обычно включают в себя зеркальные и глянцевые поверхности, гладкую деревянную мебель. Отсутствуют лишние детали, излишняя яркость, все практично и удобно. Декор в некоторой степени все же минимизирован. Кухня в стиле модерн подходит тем людям, которые ценят не только функциональность и практичность, но и ощущение уюта, теплой атмосферы.

Пример современной кухни

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

На данном фото кухонное помещение одновременно и простое, светлое, и достаточно яркое в своем роде. Хоть и набор цветовых решений минимальный, дизайнерам получилось добиться выразительной индивидуальности помещения. В этом случае, конечно же, помогли и блестящие, глянцевые поверхности, кухонные аксессуары, декоративные элементы. В светлом интерьере присутствуют контрастные темные пятна. Такой дизайнерский прием является одним из самых популярных. Данное простое и практичное цветовое решение создает торжественную обстановку и настроение. Стиль модерн прослеживается и благодаря оригинально выложенному кухонному фартуку.

Эклектика и современная кухня

Modern Classic, Studio Modelowania Przestrzeni Studio Modelowania Przestrzeni Кухни в эклектичном стиле
Studio Modelowania Przestrzeni

Studio Modelowania Przestrzeni
Studio Modelowania Przestrzeni
Studio Modelowania Przestrzeni

Когда оформляем современную кухню, можно строго следовать какому-либо стилю, но можно выбрать и такое направление, как эклектика. Она представляет собой смешение разных стилей, то есть дизайнеры используют различные элементы любого стиля, которые начинают гармонировать друг с другом. Именно эклектика очень сложна в исполнении, ее нужно тщательно продумывать, иначе никакого уюта в интерьере не будет. Современная кухня, выполненная в данном стиле, сочетает в себе в основном три направления – это деревенский классический стиль, арабские детали и скандинавские мотивы. Азиатское и африканское направление на сегодняшний день встречается уже редко. Многие используют еще смешение старой мебели с ультрасовременными предметами.

Особенности такой кухни

Кухни, Игорь Райкерус Игорь Райкерус Кухни в эклектичном стиле
Игорь Райкерус

Кухни

Игорь Райкерус
Игорь Райкерус
Игорь Райкерус

С самого начала важно ограничить себя в количестве выбранных стилей и в цветовой гамме. Лучше всего стилевые комбинации смотрятся при наличии таких цветов, как белый, бежевый, кремовый. Не стоит захламлять кухонное помещение обилием деталей и декоративных элементов. Для создания интерьера можно взять мебель или различные предметы из вторых рук, в таком случае их можно перекрасить, починить, декорировать по-своему. Декор лучше начинать с одного яркого предмета, от которого и будет создаваться весь дальнейший интерьер кухни. Когда оформляем современную кухню в эклектичном стиле, то важно уделять внимание практичности и функциональности выбранной мебели. Могут быть перемешаны в интерьере не только цвета, но и текстуры.

Пример современной эклектичной кухни

дом на берегу реки, Дизайн мастерская Елены Тимченко Дизайн мастерская Елены Тимченко Кухни в эклектичном стиле
Дизайн мастерская Елены Тимченко

дом на берегу реки

Дизайн мастерская Елены Тимченко
Дизайн мастерская Елены Тимченко
Дизайн мастерская Елены Тимченко

Дизайнеры любят использовать такой прием, как совмещение провинциальной обстановки с дорогими или современными материалами. Таким способом можно достичь уюта, благодаря простой и изящной мебели, но также вы получаете оригинальный и современный дизайн. Предметы взяты из различного времени и разного происхождения. Все части использованных стилей дополняют друг друга, а элементы пространства связаны между собой идейно. В качестве объединяющего фона представлены серые и коричневые цвета, которые оригинально подчеркнуты бирюзовым оттенком текстиля. Здесь присутствуют черты стиля кантри, прованс, классического стиля.

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Кухня и минимализм

Кухня/столовая, Eclectic DesignStudio Eclectic DesignStudio Кухня в стиле минимализм
Eclectic DesignStudio

Кухня/столовая

Eclectic DesignStudio
Eclectic DesignStudio
Eclectic DesignStudio

При упоминании слов кухня и стиль минимализм многие сразу же представляют малогабаритную кухню, в которой будет использоваться минимальный набор мебели, но на самом деле это не совсем так. На большой площади, правда, может быть минимум мебели, но она наиболее функциональная, удобная и необходимая. Благодаря этому создается ощущение лёгкости, свободы, пространства. При выборе данного стиля возможны масштабные планировки и хорошие денежные вложения. Следовательно, когда оформляем современную кухню в стиле минимализм, перед нами встанут такие задачи, как увеличение пространства, повышение его функциональности, заполнение помещения светом, создание хорошей эргономики кухни и системы хранения всех предметов.

Черты минимализма

​single-family dwelling house ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Кухня в стиле минимализм
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

​single-family dwelling house

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Основная черта минимализма – это наличие просторного помещения, где дизайнер может воплотить все свои идеи. Силуэты мебели утонченные, элегантные, с лаконичными линиями, отсутствуют навязчивые аксессуары и элементы декора. Изящная цветовая гамма создается на основе контраста, который включает в себя оттенки от белого-бежевого до коричневого-черного. Для кухни такого стиля идеальны стеклянные и хромированные поверхности. Обилие естественного и лампового света расширяют границы помещения. Обязательно наличие геометричности. В интерьере допускается максимально 3 цвета, к ним в основном относятся нейтральные базовые цвета, но допускаются также и яркие акценты цвета. Бытовая техника преимущественно используется встроенная.

Пример кухни в стиле минимализм

Кухня Анпилогова Татьяна Кухня в стиле минимализм
Анпилогова Татьяна

Кухня

Анпилогова Татьяна
Анпилогова Татьяна
Анпилогова Татьяна

Данное кухонное помещение наполнено воздухом и светом. В основу взят белый цвет, также добавлены цветовые акценты, которые не раздражают глаза своей яркостью. Нет ощущения обжитости (как у стиля кантри или прованс), нарядности (как у классического стиля). На кухне текстиль и декор минимален. Отделка использована простая, без вычурности. Для мебели и отделки применялись самые современные материалы (стекло, пластик, металл). Также используется сочетание современных материалов и натуральных, например, керамики, дерева, камня. Отделка потолка простая, он выкрашен в белый цвет.

Современная кухня – сочетание изящества и функциональности

Wolfgangstraße, Schmidt Holzinger Innenarchitekten Schmidt Holzinger Innenarchitekten Кухня в стиле модерн
Schmidt Holzinger Innenarchitekten

Schmidt Holzinger Innenarchitekten
Schmidt Holzinger Innenarchitekten
Schmidt Holzinger Innenarchitekten

Таким образом, когда оформляем современную кухню, следует, прежде всего, обратиться к таким стилям, как модерн, минимализм и эклектика. Именно эти стили отвечают всем самым современным требованиям эстетичности, функциональности, практичности. Стиль модерн поможет создать современную и уютную кухню, которая оснащена всеми необходимыми и функциональными предметами. Стиль минимализм позволит сделать интерьер кухонного помещения светлым и воздушным, но и максимально практичным. Эклектика способна воссоздать поистине оригинальный интерьер, который запомнится каждому гостю. Какой бы не был выбран стиль для кухни, вы получите самый современный дизайн.

Шик и блеск
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