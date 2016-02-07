О, нет… моя свекровь возвращается домой

Многие молодые женщины при словах «мама мужа» или «свекровь» готовы упасть в обморок. В большинстве случаев между свекровью и невесткой складываются весьма сложные взаимоотношения. Каждая из них не хочет делить мужа и сына с кем-либо еще. Поэтому свекровь чаще видит недостатки невестки, нежели ее достоинства. Соответственно, и отношение к жене сына становится, мягко говоря, прохладным.

Но если молодая женщина любит своего мужа, то одной из ее задач является расположение к себе свекрови. Если с мамой любимого установятся теплые и добрые отношения, то и в семье будет мир и покой. Во всяком случае, мужу никто извне не будет указывать на определенные недостатки жены.

Перед невесткой ставится задача убедить свою свекровь в том, что у той все находится под контролем.

Когда мама мужа отлучалась из дома на некоторое время отлучалась из дома и теперь возвращается домой, или когда она приезжает в гости в семью сына, у нее должна быть удовлетворенность обстановкой и порядком в доме.

Ниже приведены подсказки для молодых и неопытных женщин, как успокоить свекровь и расположить ее к себе.