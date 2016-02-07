О, нет… моя свекровь возвращается домой

Многие молодые женщины при словах «мама мужа» или «свекровь» готовы упасть в обморок. В большинстве случаев между свекровью и невесткой складываются весьма сложные взаимоотношения. Каждая из них не хочет делить мужа и сына с кем-либо еще. Поэтому свекровь чаще видит недостатки невестки, нежели ее достоинства. Соответственно, и отношение к жене сына становится, мягко говоря, прохладным.
Но если молодая женщина любит своего мужа, то одной из ее задач является расположение к себе свекрови. Если с мамой любимого установятся теплые и добрые отношения, то и в семье будет мир и покой. Во всяком случае, мужу никто извне не будет указывать на определенные недостатки жены.
Перед невесткой ставится задача убедить свою свекровь в том, что у той все находится под контролем.
Когда мама мужа отлучалась из дома на некоторое время отлучалась из дома и теперь возвращается домой, или когда она приезжает в гости в семью сына, у нее должна быть удовлетворенность обстановкой и порядком в доме.
Ниже приведены подсказки для молодых и неопытных женщин, как успокоить свекровь и расположить ее к себе.
После того, как свекровь вошла в дом и увидела в нем полный порядок и чистоту, обратила внимание на то, что ее подарки ценны для невестки, убедилась в том, что в доме царит здоровый образ жизни, желательно пригласить ее с дороги на чашку чая с угощениями. Чем больше сортов чая или кофе, а также различного печенья, конфет и других сладостей может предложить молодая жена, тем более довольной останется свекровь. Это заставит ее улучшить свое отношение к невестке.
Войдя в дом, свекровь должна сразу увидеть идеальный порядок и чистоту в нем.
Чтобы этого достигнуть, необходимо провести не просто текущую уборку с помощью пылесоса, а уделить чистоте в доме несколько больше внимания.
В первую очередь следует заняться кухней. Вся посуда, естественно, должна быть вымыта и расставлена по своим местам. Особое внимание нужно уделить холодильнику и плите. Из холодильника надо немедленно убрать все испорченные продукты, а сам агрегат и его полки тщательно вымыть. Плита должна просто блестеть.
То же касается душа и туалета. Совершенно недопустимо, чтобы сантехника хранила следы пользования ею.
Желательно перед тем, как свекровь вернется домой, вымыть все окна в доме и перестирать занавески. Дом сразу станет и светлее и свежее, что должно произвести впечатление на маму мужа.
Все вещи следует обязательно разложить по своим местам, в шкафах должен царить идеальный порядок (кто знает, может свекровь втайне приоткроет дверцу шифоньера и сделает свои коварные выводы).
И, конечно, во всем доме полы следует чисто вымыть, чтобы, когда свекровь вернулась домой, у нее не было повода упрекнуть невестку в неряшливости.
Наверное, каждая молодая женщина в своей жизни получала от свекрови подарки к празднику или просто так. Хорошо, когда эти подношения понравились. Но такое случается не всегда. Порой подарок от мамы мужа вызывает недоумение, смех, огорчение, т.е. все что угодно, но не искреннюю радость. Соблюдая приличия, невестка просто мило улыбается, изображает восторг от полученного подношения. Но сразу же после ухода свекрови прячет подарок куда-нибудь подальше с глаз долой.
Когда возвращается свекровь домой, желательно достать ее неудачный презент из кладовой и поставить на видное место: статуэтку – на тумбочку, ботинки – на самую верхнюю полку в прихожей, а в подаренной ею вазочке обязательно должны быть цветы.
Увидев все это, свекровь при возвращении домой уяснит для себя, что невестка ее ценит и дорожит ее мнением, а сама она способна все держать под контролем.
Молодые люди, вступая в брак, не становятся сразу же благоразумными, мудрыми и степенными. Молодость все равно берет свое. Молодежь любит погулять, организовать вечеринки, пошуметь и пр.
Чаще всего подобного рода мероприятия не обходятся без алкоголя и табака. Да и без шумных вечеринок молодая семья может позволить себе расслабиться с помощью бокала вина и сигарет.
Однако, свекровь вряд ли лояльно отнесется к тому, что ее невестка развлекается также, как и ее сын (сыну прощается все). Поэтому, если свекровь собралась приехать к семье сына домой, молодая жена должна позаботиться о том, чтобы даже намека не осталось в доме на то, что среди его обитателей присутствуют вредные привычки.
Следует тщательно спрятать все бутылки со спиртным и весь табак, проверить мусорное ведро – нет ли там жестяных банок от пива, пустых пачек от сигарет и пр. Не найдя никаких следов, свекровь успокоится и будет считать, что у нее все под контролем.
После приезда свекрови домой в семью сына, она наверняка захочет принять душ, посетить туалет. Вот здесь у невестки должно быть все просто безупречно.
Душевая кабина или ванна обязаны блестеть и пахнуть свежестью. То же касается и остальной сантехники. На зеркалах не должно быть ни одной засохшей капельки воды.
Не нужно быть дизайнером и менять интерьер. Однако, желательно поставить в ванную те средства по уходу за кожей и волосами, которые предпочитает свекровь.
Молодая жена обязана позаботиться о том, чтобы в ванной были чистые полотенца и, желательно, банный халат, а также новая зубная щетка. Именно тогда свекровь убедится, что сын с невесткой ждали ее возвращения домой и позаботились о ее максимальном комфорте. Ее убеждения о том, что она способна все контролировать, только укрепятся.
Ничто так не сближает семью, как совместные обеды и ужины. Чтобы установить более доверительные отношения со свекровью, невестке рекомендуется приготовить хороший ужин в честь приезда свекрови домой. Молодой жене стоит полистать кулинарные книги и найти в них простые, но довольно вкусные блюда. Следует также подумать о красивой сервировке стола и эффектной подаче кушаний. Свекровь, осознавая, что это делается для нее, останется довольной.
Однако молодой женщине следует помнить об одном золотом правиле и не переусердствовать: она не должна в своем мастерстве готовки и подаче блюд превзойти свекровь. Нужно всячески подчеркивать, что ее сын любит, как готовит его жена, но блюда матери он любит гораздо больше.
Используя все эти маленькие хитрости и следуя несложным рекомендациям, можно легко убедить маму мужа в том, что у нее все под контролем. И, возможно, свекровь не будет так часто приезжать домой к семье сына, понимая, что там и без нее все в порядке.
Надеемся, что данная статья поможет многим молодым девушкам изначально наладить добрые отношения с мамой мужа и сохранить их таковыми на долгие годы.