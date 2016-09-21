Этот стиль в наших краях встречается не так уж часто. Он является средневековым стилем архитектуры эпохи династии Тюдоров. В нем заключены 6 важных отличительных особенностей, такие как крутоскатные кровли, декоративный брус для обрамления постройки, характерные перекрестия деревянной обрешетки, высокие и узкие двери и окна с небольшими стеклами, большие дымовые трубы, зачастую украшенные декоративными горшками. Стиль Тюдор с конца 19 века прошел несколько возрождений. В современном виде для стиля нео тюдор характерна комбинация кирпичного подклета и псевдо каркасного второго этажа, комбинация белой штукатурки и темно-коричневого дерева, которое может быть сделано из ПВХ или фиброцемента, нависающие вторые этажи над входом, соломенные крыши (солома используется и настоящая, и искусственная). Для отделки фасада применяется не так много материала, что очень выгодно и экономично.

Таким образом, вы узнали самые популярные стили домов. Каждый из этих стилей имеет свои особенности, плюсы и минусы. Выбрав любой из них, вы получите интересный внешний вид, который будет радовать вас долгое время. Также в выборе стиля вам может помочь архитектор.