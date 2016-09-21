Многие задумываются о том, как оформить внешний вид дома, какой архитектурный стиль для этого использовать. В современном мире есть определенные стили домов, которые применяются чаще всего и не теряют своей актуальности с течением времени, иногда немного модифицируются, но только в лучшую сторону в соответствии с современными тенденциями. Перед тем как определиться со стилем для дома, важно узнать его особенности и характерные черты, чтобы вы могли сопоставить со своими требованиями и желаниями, а также возможностями. В данной статье рассмотрены самые популярные стили домов. Вы узнаете их основные особенности и характеристики, нюансы использования. Надеемся, что ознакомившись с материалом, вы сможете подобрать подходящий стиль для своего будущего дома.
Этот стиль в наших краях встречается не так уж часто. Он является средневековым стилем архитектуры эпохи династии Тюдоров. В нем заключены 6 важных отличительных особенностей, такие как крутоскатные кровли, декоративный брус для обрамления постройки, характерные перекрестия деревянной обрешетки, высокие и узкие двери и окна с небольшими стеклами, большие дымовые трубы, зачастую украшенные декоративными горшками. Стиль Тюдор с конца 19 века прошел несколько возрождений. В современном виде для стиля нео тюдор характерна комбинация кирпичного подклета и псевдо каркасного второго этажа, комбинация белой штукатурки и темно-коричневого дерева, которое может быть сделано из ПВХ или фиброцемента, нависающие вторые этажи над входом, соломенные крыши (солома используется и настоящая, и искусственная). Для отделки фасада применяется не так много материала, что очень выгодно и экономично.
Таким образом, вы узнали самые популярные стили домов. Каждый из этих стилей имеет свои особенности, плюсы и минусы. Выбрав любой из них, вы получите интересный внешний вид, который будет радовать вас долгое время. Также в выборе стиля вам может помочь архитектор.
Этот стиль, пожалуй, является самым востребованным, актуальным и популярным. Он активно развивался в середине прошлого века. Архитектура модерна была последующим развитием принципов органической архитектуры Фрэнка Ллойда Райта, Гропиуса, Ле Корбюзье и Людвига Мис ван дер Роэ. Для стиля модерн характерна простота, демократичный внешний вид, безукоризненные пропорции и естественные формы. Современный архитектурный стиль сочетает в себе стилистические основы модернизма, которые сейчас получили новое звучание. Линии домов плавные, перетекающие друг в друга. Планировка обычно сложная, декор оригинален и необычен. Именно в этом стиле можно создать по-настоящему уникальный дом. Создание жилища в этом стиле требует творческого подхода, способности мыслить нестандартно.
Американская колониальная архитектура связана с колониальным периодом США и состоит из английского, французского, испанского, голландского и георгианского колониального архитектурного стиля. Они связаны, прежде всего, с домами, церквями и общественными зданиями периода с 17 по 19 вв. На сегодняшний день есть неоколониальный стиль. Дома, оформленные в этом стиле, обычно имеют два этажа, двускатную крышу, симметричный фасад, акцент на входных дверях, симметрично поставленные окна у входа. Двери имеют декоративные фронтоны, входная группа более сложная с колоннами, при входе обязательно ставятся фонари. Оконный проем объединяет несколько окон. К дому можно пристраивать террасы с двух сторон.
Какие еще есть самые популярные стили домов? Коттеджный стиль, использованный для любого дома, сразу создает ощущение тепла и уюта. Этот стиль появился в более формальную викторианскую эпоху. Он привлекает внимание тех, кому нравится лёгкий и воздушный внешний вид дома. Для фасада обычно используют спокойные цвета. Внешний вид дома не вычурный, уютный. Дом получается благородный и изысканный. Он имеет минимум рисунков и узоров, тона нужны сдержанные. Обязательным элементом является мансарда. У крыльца имеются небольшие колонны.
Какие самые популярные стили домов? Те, кто не приветствует лишнюю роскошь, архитектурные и дизайнерские украшения, декор, может выбрать для своего дома стиль минимализм. Он одновременно достаточно прост и оригинален, предельно лаконичен. Дома этого стиля имеют четкие геометрические формы, ясность композиции, монохромность, отсутствие декора, сдержанные тона, гладкие и большие плоскости стен и окон. Имеется культ большого открытого пространства. Также важное значение отдается окнам. Лучше всего, если они будут большими. Все конструктивные элементы и детали тщательно скрываются. Для строительства такого дома используется природный и необработанный материал, к примеру, металл, кирпич, железо, бетон, камень и натуральное дерево.
Средиземноморский стиль является возрожденным эклектичным архитектурным стилем, который стал развиваться в США в конце 19 века. Сейчас он очень популярен среди современных стилей во Флориде и Калифорнии. Стиль развился от неоитальянской и испанской архитектуры. Его основные черты – оштукатуренные стены, плоские и низкие крытые черепицей крыши, использование терракотовой плитки и камня в отделке. Стены могут быть украшены орнаментом. Балконы и окна отделываются кованым железом. Для фасада применяются теплые тона, в доме делается большое количество окон небольшого размера, он обычно имеет округлые формы. Этот стиль сочетает в себе несколько других стилей, таких как кантри, фахверк, модерн и другие.