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Самые популярные стили домов

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
Серия коттеджей в Английском стиле, Mild Haus Mild Haus Дома в классическом стиле Кирпичи Многоцветный
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Многие задумываются о том, как оформить внешний вид дома, какой архитектурный стиль для этого использовать. В современном мире есть определенные стили домов, которые применяются чаще всего и не теряют своей актуальности с течением времени, иногда немного модифицируются, но только в лучшую сторону в соответствии с современными тенденциями. Перед тем как определиться со стилем для дома, важно узнать его особенности и характерные черты, чтобы вы могли сопоставить со своими требованиями и желаниями, а также возможностями. В данной статье рассмотрены самые популярные стили домов. Вы узнаете их основные особенности и характеристики, нюансы использования. Надеемся, что ознакомившись с материалом, вы сможете подобрать подходящий стиль для своего будущего дома.

Тюдоровский стиль

ТОРИ 170 ФАХВЕРК Mild Haus Дома в классическом стиле Кирпичи Многоцветный
Mild Haus

ТОРИ 170 ФАХВЕРК

Mild Haus
Mild Haus
Mild Haus

Этот стиль в наших краях встречается не так уж часто. Он является средневековым стилем архитектуры эпохи династии Тюдоров. В нем заключены 6 важных отличительных особенностей, такие как крутоскатные кровли, декоративный брус для обрамления постройки, характерные перекрестия деревянной обрешетки, высокие и узкие двери и окна с небольшими стеклами, большие дымовые трубы, зачастую украшенные декоративными горшками. Стиль Тюдор с конца 19 века прошел несколько возрождений. В современном виде для стиля нео тюдор характерна комбинация кирпичного подклета и псевдо каркасного второго этажа, комбинация белой штукатурки и темно-коричневого дерева, которое может быть сделано из ПВХ или фиброцемента, нависающие вторые этажи над входом, соломенные крыши (солома используется и настоящая, и искусственная). Для отделки фасада применяется не так много материала, что очень выгодно и экономично.

Таким образом, вы узнали самые популярные стили домов. Каждый из этих стилей имеет свои особенности, плюсы и минусы. Выбрав любой из них, вы получите интересный внешний вид, который будет радовать вас долгое время. Также в выборе стиля вам может помочь архитектор.

Модерн

GALERÍA, Novaforma Ibiza Novaforma Ibiza Дома в стиле модерн
Novaforma Ibiza

Novaforma Ibiza
Novaforma Ibiza
Novaforma Ibiza

Этот стиль, пожалуй, является самым востребованным, актуальным и популярным. Он активно развивался в середине прошлого века. Архитектура модерна была последующим развитием принципов органической архитектуры Фрэнка Ллойда Райта, Гропиуса, Ле Корбюзье и Людвига Мис ван дер Роэ. Для стиля модерн характерна простота, демократичный внешний вид, безукоризненные пропорции и естественные формы. Современный архитектурный стиль сочетает в себе стилистические основы модернизма, которые сейчас получили новое звучание. Линии домов плавные, перетекающие друг в друга. Планировка обычно сложная, декор оригинален и необычен. Именно в этом стиле можно создать по-настоящему уникальный дом. Создание жилища в этом стиле требует творческого подхода, способности мыслить нестандартно.

Колониальный стиль

COUNTRY HOUSE IN MALINALCO MEXICO, De Ovando Arquitectos De Ovando Arquitectos Дома в колониальном стиле
De Ovando Arquitectos

De Ovando Arquitectos
De Ovando Arquitectos
De Ovando Arquitectos

Американская колониальная архитектура связана с колониальным периодом США и состоит из английского, французского, испанского, голландского и георгианского колониального архитектурного стиля. Они связаны, прежде всего,  с домами, церквями и общественными зданиями периода с 17 по 19 вв. На сегодняшний день есть неоколониальный стиль. Дома, оформленные в этом стиле, обычно имеют два этажа, двускатную крышу, симметричный фасад, акцент на входных дверях, симметрично поставленные окна у входа. Двери имеют декоративные фронтоны, входная группа более сложная с колоннами, при входе обязательно ставятся фонари. Оконный проем объединяет несколько окон. К дому можно пристраивать террасы с двух сторон.

Коттеджный стиль

Частная Вилла, Суррей, Keir Townsend Keir Townsend Дома в стиле модерн
Keir Townsend

Частная Вилла, Суррей

Keir Townsend
Keir Townsend
Keir Townsend

Какие еще есть самые популярные стили домов? Коттеджный стиль, использованный для любого дома, сразу создает ощущение тепла и уюта. Этот стиль появился в более формальную викторианскую эпоху. Он привлекает внимание тех, кому нравится лёгкий и воздушный внешний вид дома. Для фасада обычно используют спокойные цвета. Внешний вид дома не вычурный, уютный. Дом получается благородный и изысканный. Он имеет минимум рисунков и узоров, тона нужны сдержанные. Обязательным элементом является мансарда. У крыльца имеются небольшие колонны.

Минимализм

Casa Galeana, grupoarquitectura grupoarquitectura Дома в стиле минимализм
grupoarquitectura

grupoarquitectura
grupoarquitectura
grupoarquitectura

Какие самые популярные стили домов? Те, кто не приветствует лишнюю роскошь, архитектурные и дизайнерские украшения, декор, может выбрать для своего дома стиль минимализм. Он одновременно достаточно прост и оригинален, предельно лаконичен. Дома этого стиля имеют четкие геометрические формы, ясность композиции, монохромность, отсутствие декора, сдержанные тона, гладкие и большие плоскости стен и окон. Имеется культ большого открытого пространства. Также важное значение отдается окнам. Лучше всего, если они будут большими. Все конструктивные элементы и детали тщательно скрываются. Для строительства такого дома используется природный и необработанный материал, к примеру, металл, кирпич, железо, бетон, камень и натуральное дерево.

Средиземноморский стиль

Визуализация экстерьера виллы Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина Дома в средиземноморском стиле Камень Белый
Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина

Визуализация экстерьера виллы

Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина
Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина
Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина

Средиземноморский стиль является возрожденным эклектичным архитектурным стилем, который стал развиваться в США в конце 19 века. Сейчас он очень популярен среди современных стилей во Флориде и Калифорнии. Стиль развился от неоитальянской и испанской архитектуры. Его основные черты – оштукатуренные стены, плоские и низкие крытые черепицей крыши, использование терракотовой плитки и камня в отделке. Стены могут быть украшены орнаментом. Балконы и окна отделываются кованым железом. Для фасада применяются теплые тона, в доме делается большое количество окон небольшого размера, он обычно имеет округлые формы. Этот стиль сочетает в себе несколько других стилей, таких как кантри, фахверк, модерн и другие.

Классический шебби-шик в гостиной

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