Чтобы интерьер кухни выглядел стильно и имел законченный внешний вид, следует подобрать шторы. Как выбрать шторы для кухни? Главная их задача – создавать уют, домашнюю атмосферу, зрительно добавлять легкости и пространства, защищать от посторонних глаз, подчеркивать форму окна, маскировать все недостатки. Поэтому традиционные шторы, имеющие множество декоративных элементов, здесь неуместны. Выбирая шторы, нужно учитывать такие критерии, как стиль, цвет, форма, тип ткани. При их гармоничном сочетании кухня будет иметь идеальный внешний вид.
Как выбрать шторы для кухни? Перед их приобретением следует помнить о том, что шторы не должны создавать помех во время приготовления пищи. Важно, чтобы рядом с окном не было газовой плиты, если имеются легкие, ниспадающие занавески. Это предотвратит вероятность возгорания. В этом плане самым стильным и практичным вариантом являются ролл-шторы, с легкостью регулирующиеся по высоте. Они не закрывают подоконник, мало пачкаются, сочетаются с любым стилем интерьера.
Как выбрать шторы для кухни с учетом материала? Немаловажную роль играет и ткань, из которой делают шторы. Если нужна преграда для солнечного света, то выбирайте ткань плотную и тяжелую. Такие портьеры особенно хороши, если кухня выходит на солнечную сторону. Но они не подходят для маленькой кухни, так как уменьшают пространство.
Создать эффект простора помогут легкие и светлые ткани. Такие занавески нетрудно содержать в чистоте, благодаря простой форме и практичному материалу. Они легко отстирываются, быстро высыхают, на них не остаются следы жира и разного рода брызги, не впитывают запах от еды.
Цвет занавески должен соответствовать общему дизайну кухонного интерьера. При наличии обоев нейтрального цвета хорошо будут смотреться шторы из ярких полотен. Подойдет и яркая портьера из плотной ткани. Если хотите сделать дизайн окна более элегантным, то возьмите однотонные занавески приглушенного оттенка. Чтобы зрительно увеличить маленькую кухню, цвет штор должен быть подобран под цвет стен. Также для нее подойдут такие оттенки, как светло-зеленый, бежевый, лавандовый, голубой и жемчужный. Если правильно подобрать цвет, то вы сможете выделить преимущества планировки, спрятать все недостатки. Текстильное оформление темных расцветок допустимо лишь при наличии римских штор или штор-ламбрекенов.
Если окна кухонного помещения выходят на солнечную сторону, комната хорошо освещается, то можно взять текстиль более темного оттенка, в противном случае шторы должны быть сделаны из легкой, почти прозрачной ткани. При наличии ярких тонов на кухне можно выбрать простые монохромные шторы, чтобы в таком случае был уравновешен баланс. Чтобы не усложнять дизайн и не ломать голову над подбором цвета, просто возьмите шторы такого же цвета, что и обои, и фасады кухонного гарнитура. На кухне любого стиля будут отлично смотреться занавески нежно-кремового цвета или любого другого нейтрального оттенка. Для придания изысканного визуального эффекта можно использовать шторы из разных тканей и фактур.
Что касается популярных цветов, то сейчас актуальны такие оттенки, как серый, серебристый, металлик, дымчатый, цвет мокрого асфальта. Благодаря различным оттенкам серого, дизайнеры проводят разные эксперименты. В дизайне интерьера, особенно кухонного, по-прежнему остается востребованным эко-стиль. Если вам нравится данный дизайн, то выбирайте шторы белого, коричневого, зеленого, бежевого цветов. Так как сторонники эко-движения придерживаются во всем натуральности, то можно взять и натуральные ткани для штор. Еще одним новым трендом в цветовой гамме является использование фиолетового цвета. Поэтому можно выбрать шторы насыщенного фиолетового цвета. Для такого текстиля трудно подобрать фон, но он отлично гармонирует со светлой цветовой гаммой интерьера.
Дизайнеры советуют использовать необычные сочетания тканей и фактур. Также рекомендуется делать выбор в пользу ярко выраженной фактуры, вышивки, декорированных пайеток, люрекса, оригинального плетения полотна. Из тканей наиболее популярны жатые ее виды и ткани, которые переливаются разными цветами.
Как выбрать шторы для кухни небольшого размера? Самое главное – это то, что шторы в таком пространстве должны пропускать как можно больше света. Таким образом, самым лучшим выбором являются полупрозрачные шторы, сделанные из однотонной светлой ткани. Стоит забыть про сложные формы, вычурные детали, портьеры и ламбрекены, роскошные драпировки. Поэтому для маленькой кухни нужна тюль или легкая занавеска. Не выбирайте ткань с крупным рисунком, можно остановиться лишь на не сильно заметном орнаменте и мелком узоре. Если нужно визуально увеличить высоту потолков, то нужны вертикальные полоски на ткани. Помимо традиционного варианта штор подойдут также римские, австрийские, французские, рулонные шторы, жалюзи. Жалюзи с нанесенным фото-рисунком придадут интерьеру выразительности и глубины. Тюлевые жалюзи подойдут больше для кухни классического стиля. При наличии этнической кухни можно взять жалюзи из бамбука.
Дизайнеры советуют использовать необычные сочетания тканей и фактур. Также рекомендуется делать выбор в пользу ярко выраженной фактуры, вышивки, декорированных пайеток, люрекса, оригинального плетения полотна. Из тканей наиболее популярны жатые ее виды и ткани, которые переливаются разными цветами.
Также шторы должны обеспечивать абсолютный доступ к подоконнику, чтобы не мешались под рукой. Поэтому лучше взять короткие занавески или рулонные шторы, чтобы при необходимости их поднимать. Как выбрать шторы для кухни при узком окне? Если оконный проем слишком узкий, то зрительно можно увеличить его восприятие, повесив шторы, которые шире самого окна.
Основополагающим критерием при выборе штор является стиль интерьера кухни. Они должны гармонизировать друг с другом, дополнять. Например, если дизайном кухни является кантри, то не нужны шторы с драпировкой и вычурной формой. В таком случае подойдет занавеска из натуральной ткани, имеющая элементы вышивки, аппликации, мережку, мелкий цветочек или клеточку.
Короткие кухонные шторы, отличающиеся практичностью и удобством, идеальны для стиля кэжуал. Классические шторы длиной до пола подойдут для кухни-столовой, оформленной в классическом стиле. В таком случае кухонный гарнитур должен располагаться вдоль стены. Если размер кухонного помещения небольшой, то лучше выбрать занавеску в стиле “кафе”. Она делается из светлой и легкой ткани, при этом сможет придать уют и защитить от постороннего взгляда. Стиль хай-тек не приемлет яркие цвета, вычурность. В такой кухне хорошо будут смотреться ролл-шторы без рисунка, желательно холодного оттенка, или жалюзи. Вписаться в интерьер может и японская штора, имеющая вид раскладной панели или легкой ткани.
Таким образом, благодаря шторам, можно выгодно выделить мебель и другие элементы декора на кухне. Шторы привлекают к себе внимание, поэтому пользуйтесь данным фактом. Если вы не знаете, как выбрать шторы для кухни, то достаточно следовать вышеприведенным рекомендациям и тогда даже маленькая кухня полностью преобразится и станет уютным местечком.