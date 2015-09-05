Как выбрать шторы для кухни с учетом материала? Немаловажную роль играет и ткань, из которой делают шторы. Если нужна преграда для солнечного света, то выбирайте ткань плотную и тяжелую. Такие портьеры особенно хороши, если кухня выходит на солнечную сторону. Но они не подходят для маленькой кухни, так как уменьшают пространство.

Создать эффект простора помогут легкие и светлые ткани. Такие занавески нетрудно содержать в чистоте, благодаря простой форме и практичному материалу. Они легко отстирываются, быстро высыхают, на них не остаются следы жира и разного рода брызги, не впитывают запах от еды.