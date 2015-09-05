Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Как выбрать шторы для кухни

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
Casa CR, Neoarch Neoarch Кухня в классическом стиле
Loading admin actions …

Чтобы интерьер кухни выглядел стильно и имел законченный внешний вид, следует подобрать шторы. Как выбрать шторы для кухни? Главная их задача – создавать уют, домашнюю атмосферу, зрительно добавлять легкости и пространства, защищать от посторонних глаз, подчеркивать форму окна, маскировать все недостатки. Поэтому традиционные шторы, имеющие множество декоративных элементов, здесь неуместны. Выбирая шторы, нужно учитывать такие критерии, как стиль, цвет, форма, тип ткани. При их гармоничном сочетании кухня будет иметь идеальный внешний вид.

Что следует учесть при выборе штор

Яркий, сложный, всеми любимый Ход Конем, YOUSUPOVA YOUSUPOVA Кухни в эклектичном стиле
YOUSUPOVA

Яркий, сложный, всеми любимый Ход Конем

YOUSUPOVA
YOUSUPOVA
YOUSUPOVA

Как выбрать шторы для кухни? Перед их приобретением следует помнить о том, что шторы не должны создавать помех во время приготовления пищи. Важно, чтобы рядом с окном не было газовой плиты, если имеются легкие, ниспадающие занавески. Это предотвратит вероятность возгорания. В этом плане самым стильным и практичным вариантом являются ролл-шторы, с легкостью регулирующиеся по высоте. Они не закрывают подоконник, мало пачкаются, сочетаются с любым стилем интерьера.

Материал для штор

Кухня Игорь Райкерус Кухня в классическом стиле
Игорь Райкерус

Кухня

Игорь Райкерус
Игорь Райкерус
Игорь Райкерус

Как выбрать шторы для кухни с учетом материала? Немаловажную роль играет и ткань, из которой делают шторы. Если нужна преграда для солнечного света, то выбирайте ткань плотную и тяжелую. Такие портьеры особенно хороши, если кухня выходит на солнечную сторону. Но они не подходят для маленькой кухни, так как уменьшают пространство. 

Создать эффект простора помогут легкие и светлые ткани. Такие занавески нетрудно содержать в чистоте, благодаря простой форме и практичному материалу. Они легко отстирываются, быстро высыхают, на них не остаются следы жира и разного рода брызги, не впитывают запах от еды.

Цвет штор – как подобрать

Квартира в современном минимализме, Polovets design studio Polovets design studio Кухня в стиле минимализм
Polovets design studio

Квартира в современном минимализме

Polovets design studio
Polovets design studio
Polovets design studio

Цвет занавески должен соответствовать общему дизайну кухонного интерьера. При наличии обоев нейтрального цвета хорошо будут смотреться шторы из ярких полотен. Подойдет и яркая портьера из плотной ткани. Если хотите сделать дизайн окна более элегантным, то возьмите однотонные занавески приглушенного оттенка. Чтобы зрительно увеличить маленькую кухню, цвет штор должен быть подобран под цвет стен. Также для нее подойдут такие оттенки, как светло-зеленый, бежевый, лавандовый, голубой и жемчужный. Если правильно подобрать цвет, то вы сможете выделить преимущества планировки, спрятать все недостатки. Текстильное оформление темных расцветок допустимо лишь при наличии римских штор или штор-ламбрекенов.

Дополнительные рекомендации по выбору цвета

Квартира в стиле лофт (г.Москва), DS Fresco DS Fresco Кухня в стиле лофт
DS Fresco

Квартира в стиле лофт (г.Москва)

DS Fresco
DS Fresco
DS Fresco

Если окна кухонного помещения выходят на солнечную сторону, комната хорошо освещается, то можно взять текстиль более темного оттенка, в противном случае шторы должны быть сделаны из легкой, почти прозрачной ткани. При наличии ярких тонов на кухне можно выбрать простые монохромные шторы, чтобы в таком случае был уравновешен баланс. Чтобы не усложнять дизайн и не ломать голову над подбором цвета, просто возьмите шторы такого же цвета, что и обои, и фасады кухонного гарнитура. На кухне любого стиля будут отлично смотреться занавески нежно-кремового цвета или любого другого нейтрального оттенка. Для придания изысканного визуального эффекта можно использовать шторы из разных тканей и фактур.

Новомодные тенденции при подборе текстиля

ИНТЕРЬЕР В СТИЛЕ КАНТРИ, Студия интерьерного декора PROSTRANSTVO U Студия интерьерного декора PROSTRANSTVO U Кухня в стиле кантри
Студия интерьерного декора PROSTRANSTVO U

ИНТЕРЬЕР В СТИЛЕ КАНТРИ

Студия интерьерного декора PROSTRANSTVO U
Студия интерьерного декора PROSTRANSTVO U
Студия интерьерного декора PROSTRANSTVO U

Что касается популярных цветов, то сейчас актуальны такие оттенки, как серый, серебристый, металлик, дымчатый, цвет мокрого асфальта. Благодаря различным оттенкам серого, дизайнеры проводят разные эксперименты. В дизайне интерьера, особенно кухонного, по-прежнему остается востребованным эко-стиль. Если вам нравится данный дизайн, то выбирайте шторы белого, коричневого, зеленого, бежевого цветов. Так как сторонники эко-движения придерживаются во всем натуральности, то можно взять и натуральные ткани для штор. Еще одним новым трендом в цветовой гамме является использование фиолетового цвета. Поэтому можно выбрать шторы насыщенного фиолетового цвета. Для такого текстиля трудно подобрать фон, но он отлично гармонирует со светлой цветовой гаммой интерьера.

Что еще советуют дизайнеры

Glamour, KLIFF DESIGN KLIFF DESIGN Кухня в стиле модерн
KLIFF DESIGN

KLIFF DESIGN
KLIFF DESIGN
KLIFF DESIGN

Дизайнеры советуют использовать необычные сочетания тканей и фактур. Также рекомендуется делать выбор в пользу ярко выраженной фактуры, вышивки, декорированных пайеток, люрекса, оригинального плетения полотна. Из тканей наиболее популярны жатые ее виды и ткани, которые переливаются разными цветами.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Маленькая кухня и шторы

homify Кухни в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Как выбрать шторы для кухни небольшого размера? Самое главное – это то, что шторы в таком пространстве должны пропускать как можно больше света. Таким образом, самым лучшим выбором являются полупрозрачные шторы, сделанные из однотонной светлой ткани. Стоит забыть про сложные формы, вычурные детали, портьеры и ламбрекены, роскошные драпировки. Поэтому для маленькой кухни нужна тюль или легкая занавеска. Не выбирайте ткань с крупным рисунком, можно остановиться лишь на не сильно заметном орнаменте и мелком узоре. Если нужно визуально увеличить высоту потолков, то нужны вертикальные полоски на ткани. Помимо традиционного варианта штор подойдут также римские, австрийские, французские, рулонные шторы, жалюзи. Жалюзи с нанесенным фото-рисунком придадут интерьеру выразительности и глубины. Тюлевые жалюзи подойдут больше для кухни классического стиля. При наличии этнической кухни можно взять жалюзи из бамбука.

Дизайнеры советуют использовать необычные сочетания тканей и фактур. Также рекомендуется делать выбор в пользу ярко выраженной фактуры, вышивки, декорированных пайеток, люрекса, оригинального плетения полотна. Из тканей наиболее популярны жатые ее виды и ткани, которые переливаются разными цветами.

Дополнительные задачи штор

коттежд, The Аrt of interior from Olga Kalinina The Аrt of interior from Olga Kalinina Кухня в стиле кантри
The Аrt of interior from Olga Kalinina

коттежд

The Аrt of interior from Olga Kalinina
The Аrt of interior from Olga Kalinina
The Аrt of interior from Olga Kalinina

Также шторы должны обеспечивать абсолютный доступ к подоконнику, чтобы не мешались под рукой. Поэтому лучше взять короткие занавески или рулонные шторы, чтобы при необходимости их поднимать. Как выбрать шторы для кухни при узком окне? Если оконный проем слишком узкий, то зрительно можно увеличить его восприятие, повесив шторы, которые шире самого окна.

Стиль кухни и шторы

дом на берегу реки, Дизайн мастерская Елены Тимченко Дизайн мастерская Елены Тимченко Кухни в эклектичном стиле
Дизайн мастерская Елены Тимченко

дом на берегу реки

Дизайн мастерская Елены Тимченко
Дизайн мастерская Елены Тимченко
Дизайн мастерская Елены Тимченко

Основополагающим критерием при выборе штор является стиль интерьера кухни. Они должны гармонизировать друг с другом, дополнять. Например, если дизайном кухни является кантри, то не нужны шторы с драпировкой и вычурной формой. В таком случае подойдет занавеска из натуральной ткани, имеющая элементы вышивки, аппликации, мережку, мелкий цветочек или клеточку.

Короткие кухонные шторы, отличающиеся практичностью и удобством, идеальны для стиля кэжуал. Классические шторы длиной до пола подойдут для кухни-столовой, оформленной в классическом стиле. В таком случае кухонный гарнитур должен располагаться вдоль стены. Если размер кухонного помещения небольшой, то лучше выбрать занавеску в стиле “кафе”. Она делается из светлой и легкой ткани, при этом сможет придать уют и защитить от постороннего взгляда. Стиль хай-тек не приемлет яркие цвета, вычурность. В такой кухне хорошо будут смотреться ролл-шторы без рисунка, желательно холодного оттенка, или жалюзи. Вписаться в интерьер может и японская штора, имеющая вид раскладной панели или легкой ткани.

Шторы для кухни – эстетичность и функциональность

Casa CR, Neoarch Neoarch Кухня в классическом стиле
Neoarch

Neoarch
Neoarch
Neoarch

Таким образом, благодаря шторам,  можно выгодно выделить мебель и другие элементы декора на кухне. Шторы привлекают к себе внимание, поэтому пользуйтесь данным фактом. Если вы не знаете, как выбрать шторы для кухни, то достаточно следовать вышеприведенным рекомендациям и тогда даже маленькая кухня полностью преобразится и станет уютным местечком.

Все об изделиях художественной ковки для дома
А вы знаете, как выбрать шторы для кухни?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо