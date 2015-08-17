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Дом, в котором сбываются мечты

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
El Encuentro 1, Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá Гостиная в стиле модерн
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Этот современный особняк был спроектирован и построен на окраине Буэнос-Айреса специалистами архитектурной студии Claria & Claria. Минималистичный дизайн его фасада лишен каких-либо региональных особенностей – такой дом можно встретить в любой стране. За широкими стенами проживает молодая семья с тремя детьми. Длинная каменная дорожка и яркий свет окон очень располагают к тому, чтобы проникнуть вовнутрь современной постройки и посмотреть, как оформлены комнаты этой скромной по аргентинским меркам виллы, расположенной в престижном пригороде столицы.

Строгая геометрия

El Encuentro 1, Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá Дома в стиле модерн
Estudio de Arquitectura Clariá &amp; Clariá

Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá
Estudio de Arquitectura Clariá &amp; Clariá
Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá

В один прекрасный день молодые родители решили, что детям ни к чему суета большого города, и подарили им настоящую сказку – жизнь на лоне природы, где каждое утро можно наслаждаться пением птиц и каждый вечер беззаботно считать звезды. 

Строительство дома велось в несколько этапов – сначала возвели его основную часть, а через несколько лет – пристройку. В качестве материала был выбран пустотелый кирпич, который позже был покрыт белой штукатуркой и пластиком для улучшения гидроизоляции и защиты здания от мелких трещин.

Стираем границы между интерьером и экстерьером

El Encuentro 1, Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá Сад в стиле модерн
Estudio de Arquitectura Clariá &amp; Clariá

Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá
Estudio de Arquitectura Clariá &amp; Clariá
Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá

Несмотря на прочные стены, жители особняка вовсе не думали отгораживаться от внешнего мира.  Стереть границы между внутренним и внешним пространством удалось за счет непривычно широких окон и высаженных прямо под ними зеленых и декоративных растений.

Вид сзади

El Encuentro 1, Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá
Estudio de Arquitectura Clariá &amp; Clariá

Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá
Estudio de Arquitectura Clariá &amp; Clariá
Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá

Надо признать, что сзади вилла выглядит чуть менее шикарно, зато чуть более уютно. Многочисленные окна являются еще одним доказательством того, что жители дома вовсе не прячутся от окружающего мира, а с удовольствием проводят время на свежем воздухе. В особенно жаркие дни они могут спрятаться в тени крытой веранды, а в остальное время наслаждаться жизнью в собственном мини-кафе, огороженным низким металлическим забором.

Минимализм с элементами барокко

El Encuentro 1, Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá Гостиная в стиле модерн
Estudio de Arquitectura Clariá &amp; Clariá

Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá
Estudio de Arquitectura Clariá &amp; Clariá
Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá

В цветовой палитре гостиной доминируют белый и кремовый, они наполняют комнату свежестью и легкостью. В качестве контраста – два черных стула – пришельца из эпохи барокко, которым, тем не менее, удалось чудесным образом вписаться в минималистичный и элегантный интерьер комнаты. Изюминка дизайна – окно, состоящее из двух перпендикулярно составленных стекол.

Уютный уголок

El Encuentro 1, Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá Гостиная в стиле модерн
Estudio de Arquitectura Clariá &amp; Clariá

Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá
Estudio de Arquitectura Clariá &amp; Clariá
Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá

С другой стороны гостиная выглядит невероятно уютно. Архитекторы и дизайнеры, работавшие над этим проектом, максимально эффективно использовали каждый квадратный метр комнаты. Напротив журнального столика – настоящий камин, который согреет хозяев особняка в совсем не жаркие аргентинские зимы, а слева от него расположился небольшой диван, лежа на котором можно одновременно любоваться естественной красотой природы и слушать потрескивающий в камине огонь. Что тут скажешь, жители этого дома умеют наслаждаться жизнью!

Дом, в котором сбываются мечты

El Encuentro 1, Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá Бассейн в стиле модерн
Estudio de Arquitectura Clariá &amp; Clariá

Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá
Estudio de Arquitectura Clariá &amp; Clariá
Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá

Вот это сюрприз! За тем самым низким забором скрывалось не только семейное мини-кафе, но и довольно приличных размеров бассейн. А теперь представим себе, как в жаркие дни счастливая семейка, проживающая в сказочном доме, беззаботно наслаждается теплой водой в нескольких шагах от собственного дома. 

Нам остается только искренне порадоваться за владельцев этого дома и напомнить себе о том, что ни при каких обстоятельствах не стоит переставать мечтать и делать все возможное для того, чтобы мечты воплощались в реальность. Возможно, в недалеком будущем именитые аргентинские архитекторы построят еще более шикарный особняк, но уже по вашему заказу.

Продолжаем восхищаться красивыми домами в Книге идей ’Любовь с первого взгляда: удивительные фасады

Невероятная симметрия в интерьере

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