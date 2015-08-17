Дом, в котором сбываются мечты

Этот современный особняк был спроектирован и построен на окраине Буэнос-Айреса специалистами архитектурной студии Claria & Claria. Минималистичный дизайн его фасада лишен каких-либо региональных особенностей – такой дом можно встретить в любой стране. За широкими стенами проживает молодая семья с тремя детьми. Длинная каменная дорожка и яркий свет окон очень располагают к тому, чтобы проникнуть вовнутрь современной постройки и посмотреть, как оформлены комнаты этой скромной по аргентинским меркам виллы, расположенной в престижном пригороде столицы.
В один прекрасный день молодые родители решили, что детям ни к чему суета большого города, и подарили им настоящую сказку – жизнь на лоне природы, где каждое утро можно наслаждаться пением птиц и каждый вечер беззаботно считать звезды.
Строительство дома велось в несколько этапов – сначала возвели его основную часть, а через несколько лет – пристройку. В качестве материала был выбран пустотелый кирпич, который позже был покрыт белой штукатуркой и пластиком для улучшения гидроизоляции и защиты здания от мелких трещин.
Несмотря на прочные стены, жители особняка вовсе не думали отгораживаться от внешнего мира. Стереть границы между внутренним и внешним пространством удалось за счет непривычно широких окон и высаженных прямо под ними зеленых и декоративных растений.
Надо признать, что сзади вилла выглядит чуть менее шикарно, зато чуть более уютно. Многочисленные окна являются еще одним доказательством того, что жители дома вовсе не прячутся от окружающего мира, а с удовольствием проводят время на свежем воздухе. В особенно жаркие дни они могут спрятаться в тени крытой веранды, а в остальное время наслаждаться жизнью в собственном мини-кафе, огороженным низким металлическим забором.
В цветовой палитре гостиной доминируют белый и кремовый, они наполняют комнату свежестью и легкостью. В качестве контраста – два черных стула – пришельца из эпохи барокко, которым, тем не менее, удалось чудесным образом вписаться в минималистичный и элегантный интерьер комнаты.
Изюминка дизайна – окно, состоящее из двух перпендикулярно составленных стекол.
С другой стороны гостиная выглядит невероятно уютно. Архитекторы и дизайнеры, работавшие над этим проектом, максимально эффективно использовали каждый квадратный метр комнаты. Напротив журнального столика – настоящий камин, который согреет хозяев особняка в совсем не жаркие аргентинские зимы, а слева от него расположился небольшой диван, лежа на котором можно одновременно любоваться естественной красотой природы и слушать потрескивающий в камине огонь. Что тут скажешь, жители этого дома умеют наслаждаться жизнью!
Вот это сюрприз! За тем самым низким забором скрывалось не только семейное мини-кафе, но и довольно приличных размеров бассейн. А теперь представим себе, как в жаркие дни счастливая семейка, проживающая в сказочном доме, беззаботно наслаждается теплой водой в нескольких шагах от собственного дома.
Нам остается только искренне порадоваться за владельцев этого дома и напомнить себе о том, что ни при каких обстоятельствах не стоит переставать мечтать и делать все возможное для того, чтобы мечты воплощались в реальность. Возможно, в недалеком будущем именитые аргентинские архитекторы построят еще более шикарный особняк, но уже по вашему заказу.
Продолжаем восхищаться красивыми домами в Книге идей ’Любовь с первого взгляда: удивительные фасады’