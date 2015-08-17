Дом, в котором сбываются мечты

В один прекрасный день молодые родители решили, что детям ни к чему суета большого города, и подарили им настоящую сказку – жизнь на лоне природы, где каждое утро можно наслаждаться пением птиц и каждый вечер беззаботно считать звезды.

Строительство дома велось в несколько этапов – сначала возвели его основную часть, а через несколько лет – пристройку. В качестве материала был выбран пустотелый кирпич, который позже был покрыт белой штукатуркой и пластиком для улучшения гидроизоляции и защиты здания от мелких трещин.