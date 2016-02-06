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Как обустроить узкую и вытянутую ванную?

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Квартира в ЖК "Дирижабль", AFTER SPACE AFTER SPACE Ванная комната в стиле минимализм
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Ванную комнату с огромной квадратурой оформить гораздо проще, чем небольшую. Не нужно ломать голову над визуальным увеличением пространства, подбирать отделку и декоративные элементы, которые рекомендованы для маленьких помещений. 

Но если данная комната имеет узкую и вытянутую планировку, то задача дизайнера значительно усложняется. В таком случае обустройство ванной должно быть подчинено четким правилам и канонам, которые позволят сделать ее максимально функциональной и презентабельной. 

Мы с удовольствием поделимся с вами основными приемами для усовершенствования подобных интерьеров. 

Расположение по обе стороны

Визуализация ванной комнаты., Aleksandra Kostyuchkova Aleksandra Kostyuchkova Ванная комната в стиле минимализм
Aleksandra Kostyuchkova

Визуализация ванной комнаты.

Aleksandra Kostyuchkova
Aleksandra Kostyuchkova
Aleksandra Kostyuchkova

Для того, чтобы расположить предметы в узкой ванной по обе стороны, нужно тщательно просчитать их параметры и составить детальный план на бумаге. Это поможет рационально распределить драгоценные сантиметры и подобрать для каждого оптимальное место. 

Посмотрите, насколько грамотно решена данная идея при обустройстве ванной комнаты на фото. Благодаря использованию минималистичных подходов в дизайне, помещение выглядит лаконично и аккуратно. Здесь нет ничего вычурного и лишнего – каждый предмет на своем месте. Выигрышная черно-белая гамма подчеркивает характер пространства, а едва заметное ограждение для душа не утяжеляет интерьер. 

Оптимизация пространства по правилам

Классический дизайн квартиры на Остоженке, GM-interior GM-interior Ванная в классическом стиле
GM-interior

Классический дизайн квартиры на Остоженке

GM-interior
GM-interior
GM-interior

Первое, что нужно сделать для грамотной планировки небольшой ванной комнаты – продумать оптимальное расположение в ней каждой детали. 

Начать лучше с основных предметов – душевой кабины, ванной, раковины. Далее найдите место для зеркал, емкостей для хранения, мелких аксессуаров. И в завершении подберите актуальные декоративные украшения, которые гармонизируют помещение и немного скрасят его конструктивные недостатки.

На фото можно увидеть удачный вариант оптимизации пространства, где учтены все нюансы последнего. Белоснежная отделка с золотистыми акцентами зрительно расширяет комнату. Стеклянные дверцы для душа и стильная мебель делают атмосферу аристократичной и изящной. 

Расположение на одной стороне

Квартира в ЖК Уфимский Кремль, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home Ванная комната в эклектичном стиле
Студия авторского дизайна ASHE Home

Квартира в ЖК Уфимский Кремль

Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home

Существует два варианта расположения предметов в маленькой ванной комнате: вдоль одной стены и вдоль обеих. 

Первый подход считается более предпочтительным, поскольку он позволяет использовать ограниченное пространство довольно экономно, сохранив место для удобного прохода. На фото можно оценить данный тип обустройства ванной.

В самом конце помещения установлена ванная  - она занимает всю ширину комнаты. Вдоль стены видим раковину с тумбой, над которыми красуется огромное зеркало. Оно помогает визуально расширить помещение, что очень актуально в данном случае. Акцентные точки пространства – стильные светильники, которые грациозно свисают вдоль зеркала. 

Ниша в стене

BALDUINA#2, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS Ванная комната в стиле модерн
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

В малогабаритных квартирах часто используют ниши – специальные углубления в стене. Они позволяют создать дополнительное место даже там, где это, казалось бы, невозможно.

На что же способна ниша в стене в условиях узкой и вытянутой ванной комнаты? Оказывается – на многое. В данном случае, она используется для размещения раковины и шкафчиков под ней, зеркала, полочек с многочисленными баночками, бутылочками и флаконами. В верхней части ниши установлены встроенные светильники, которые подсветят эту зону в комнате. 

Благодаря использованию ниши удается существенно сэкономить пространство в маленькой ванной и воспринимать его совершенно по-новому. 

Душевая кабина в конце

Cambio Sena por Mediterráneo, Egue y Seta Egue y Seta Ванная комната в стиле модерн
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

Душевые кабины пользуются сегодня большой популярностью. В условиях небольшой ванной комнаты рекомендуем располагать их в конце помещения, чтобы рационально распределять ограниченную площадь. 

Проект на фото наглядно иллюстрирует названный подход. Кроме того, можно оценить заметное преимущество использования стеклянных дверей для душевой зоны. Они являются оптимальным вариантом для маленьких ванных комнат, поскольку помогают зрительно увеличить квадратуру. 

Материалы для стен и пола

Квартира в ЖК "Дирижабль", AFTER SPACE AFTER SPACE Ванная комната в стиле минимализм
AFTER SPACE

Квартира в ЖК Дирижабль

AFTER SPACE
AFTER SPACE
AFTER SPACE

Важную роль в обустройстве маленькой ванной комнаты играет отделка стен и пола. С учетом того, что речь идет об узком и вытянутом пространстве, рекомендуем подбирать строительные материалы различной текстуры и цветовой гаммы, чтобы создавать с их помощью интерьерные акценты.

На фото представлен вариант комбинирования керамической плитки двух оттенков и натурального дерева с влагостойким эффектом. Белый кафель на стенах является безупречным выбором для небольших помещений, так же как и контрастный темный на полу. Асимметричная область с деревянной отделкой служит эффектным основанием для светлой ванной. Благодаря грамотно подобранной подсветке и многочисленным зеркалам комната выглядит потрясающе!

Многоликая архитектура Турции
Что вы посоветуете для обустройства узкой и вытянутой ванной комнаты?

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