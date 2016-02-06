Как обустроить узкую и вытянутую ванную?

Ванную комнату с огромной квадратурой оформить гораздо проще, чем небольшую. Не нужно ломать голову над визуальным увеличением пространства, подбирать отделку и декоративные элементы, которые рекомендованы для маленьких помещений.

Но если данная комната имеет узкую и вытянутую планировку, то задача дизайнера значительно усложняется. В таком случае обустройство ванной должно быть подчинено четким правилам и канонам, которые позволят сделать ее максимально функциональной и презентабельной.

Мы с удовольствием поделимся с вами основными приемами для усовершенствования подобных интерьеров.