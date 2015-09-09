Зеленый оазис мечты

Суперсовременный и при этом деревенский, аккуратный, но достаточной большой для комфортной жизни — новый проект архитекторов из Ателье137 (Япония) готов вскружить вам голову!
Красота кирпичной архитектуры еще никогда не была так близка к природе, а функциональность и минималистичная эстетика фасадов этого проекта выходят за рамки стандартных описаний.
Конструкторское бюро «Ателье137» работает над частными проектами, стремясь создать для каждой семьи место, где бы они чувствовали себя максимально свободно. Ощущение дикой природы внутри достигается панорамными окнами, многочисленными террасами и хорошо подобранным участком прямо у леса.
Профессиональное решение для уличного фасада всегда подразумевает заботу о приватности жильцов. В данном случае было принято решение приподнять нижнюю планку всех окон, чтобы сделать дом более уютным и закрытым, но при этом довести верхнюю до потолка, чтобы комнаты получили достаточно солнечного света.
Минималистичный фасад в японском духе отлично вписывается в зеленый пейзаж и выглядит очень натурально в природном окружении.
Эта терраса и каменное мощение, кажется, принадлежат дому из прошлого века, но на самом деле созданы буквально только что. Эффект старины помогает сделать любой дом более уютным и обжитым, что особенно важно для таких стилей, как минимализм или модерн.
Очень удобное расположение террасы и навес позволяют сделать ее освещенной солнцем только в вечерние часы и оставить в тени при полуденной жаре.
Семейный дом всегда подразумевает детские зоны, которые создают при коттедже маленький рай для детей. На этой террасе, например, установлены качели таким образом, чтобы ребенок мог практически окунаться во всю красоту леса при раскачивании.
Медовые оттенки, мягкие стулья в столовой и отсутствие крупных светильников делает пространство простым и уютным. Панорамные виды на лес открываются сразу с трех сторон, хотя эта комната закрыта от улицы. Паркет «елочкой» даже в японском интерьере выглядит очень знакомо, навевая ностальгию.
Кухонная мебель выполнена из нержавеющей стали и имеет деревянные фасады лишь со стороны столовой. Здесь нет стандартных тумб, навесных шкафов и других атрибутов гарнитура, а все необходимое помещается на большом острове.
Черная плитка под камень, а также живописный вид на рокарий делает ванную комнату очень брутальной на вид. Тем больший контраст чувствуется при принятий горячей ванной в этом, казалось бы, тропическом раю. Комната ощущается лагуной посреди диких «джунглей» и имеет совершенно особенную атмосферу.
Заканчивая нашу прогулку по этому дому, мы также хотим отметить особое настроение японского минимализма. Для некоторых он покажется лишь холстом, на который можно еще нанести яркие краски и добавить акцентов, а кто-то, как сами японцы, действительно мечтает жить в простом и комфортном мире.
А для нас данный проект — отличный пример того, как кирпичный коттедж может иметь не традиционные, а минималистичные формы, и что панорамное остекление стоит хорошо продумывать, чтобы избежать нарушения приватности.
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