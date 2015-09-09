Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Зеленый оазис мечты

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
029那須Hさんの家, atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE Дома в классическом стиле Кирпичи Красный
Loading admin actions …

Суперсовременный и при этом деревенский, аккуратный, но достаточной большой для комфортной жизни — новый проект архитекторов из Ателье137 (Япония) готов вскружить вам голову!

Красота кирпичной архитектуры еще никогда не была так близка к природе, а функциональность и минималистичная эстетика фасадов этого проекта выходят за рамки стандартных описаний.

Вид с заднего дворика

029那須Hさんの家, atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE Дома в стиле модерн Кирпичи Коричневый
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE

atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE

Конструкторское бюро «Ателье137» работает над частными проектами, стремясь создать для каждой семьи место, где бы они чувствовали себя максимально свободно. Ощущение дикой природы внутри достигается панорамными окнами, многочисленными террасами и хорошо подобранным участком прямо у леса.

Вид с улицы

029那須Hさんの家, atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE Дома в классическом стиле Кирпичи Красный
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE

atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE

Профессиональное решение для уличного фасада всегда подразумевает заботу о приватности жильцов. В данном случае было принято решение приподнять нижнюю планку всех окон, чтобы сделать дом более уютным и закрытым, но при этом довести верхнюю до потолка, чтобы комнаты получили достаточно солнечного света.

Минималистичный фасад в японском духе отлично вписывается в зеленый пейзаж и выглядит очень натурально в природном окружении.

Мягкий переход

029那須Hさんの家, atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE Дома в скандинавском стиле Кирпичи Коричневый
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE

atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE

Эта терраса и каменное мощение, кажется, принадлежат дому из прошлого века, но на самом деле созданы буквально только что. Эффект старины помогает сделать любой дом более уютным и обжитым, что особенно важно для таких стилей, как минимализм или модерн.

Очень удобное расположение террасы и навес позволяют сделать ее освещенной солнцем только в вечерние часы и оставить в тени при полуденной жаре.

Терраса

029那須Hさんの家, atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE Балкон и терраса в классическом стиле
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE

atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE

Семейный дом всегда подразумевает детские зоны, которые создают при коттедже маленький рай для детей. На этой террасе, например, установлены качели таким образом, чтобы ребенок мог практически окунаться во всю красоту леса при раскачивании.

Общая зона

029那須Hさんの家, atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE Столовая комната в скандинавском стиле Дерево Коричневый
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE

atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE

Медовые оттенки, мягкие стулья в столовой и отсутствие крупных светильников делает пространство простым и уютным. Панорамные виды на лес открываются сразу с трех сторон, хотя эта комната закрыта от улицы. Паркет «елочкой» даже в японском интерьере выглядит очень знакомо, навевая ностальгию.

Кухня

029那須Hさんの家, atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE Кухня в стиле модерн Железо / Сталь Металлический / Серебристый
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE

atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE

Кухонная мебель выполнена из нержавеющей стали и имеет деревянные фасады лишь со стороны столовой. Здесь нет стандартных тумб, навесных шкафов и других атрибутов гарнитура, а все необходимое помещается на большом острове.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Ванная в стиле дикой лагуны

029那須Hさんの家, atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE Ванная комната в стиле модерн
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE

atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE

Черная плитка под камень, а также живописный вид на рокарий делает ванную комнату очень брутальной на вид. Тем больший контраст чувствуется при принятий горячей ванной в этом, казалось бы, тропическом раю. Комната ощущается лагуной посреди диких «джунглей» и имеет совершенно особенную атмосферу.

Вечерний вид

029那須Hさんの家, atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE Дома в стиле модерн
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE

atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE

Заканчивая нашу прогулку по этому дому, мы также хотим отметить особое настроение японского минимализма. Для некоторых он покажется лишь холстом, на который можно еще нанести яркие краски и добавить акцентов, а кто-то, как сами японцы, действительно мечтает жить в простом и комфортном мире.

А для нас данный проект — отличный пример того, как кирпичный коттедж может иметь не традиционные, а минималистичные формы, и что панорамное остекление стоит хорошо продумывать, чтобы избежать нарушения приватности.

Если вы хотите увидеть больше похожих домов, загляните в нашу коллекцию фасадов и в статью об экстравагантном особняке под Киевом в стиле прерий.

Дом с необычной пристройкой
А вам нравится стиль японский минимализм?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо