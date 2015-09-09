Зеленый оазис мечты

Суперсовременный и при этом деревенский, аккуратный, но достаточной большой для комфортной жизни — новый проект архитекторов из Ателье137 (Япония) готов вскружить вам голову!

Красота кирпичной архитектуры еще никогда не была так близка к природе, а функциональность и минималистичная эстетика фасадов этого проекта выходят за рамки стандартных описаний.