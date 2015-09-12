Дом, открытый природе

Характерным штрихом в доме является невероятно удачное сочетание с пристрастием отобранных материалов. Мебель из массива, натуральная кожа и паркет, каменная кладка и бетон являются основой данного дизайн-проекта. Микс элегантности и строгости доставит удовольствие всем, кто ищет альтернативу стандартным интерьерам.

Над входной дверью располагаются длинные световые окна для дополнительного освещения, которые были видны на снимке фронтального фасада.