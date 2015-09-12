Дом, открытый природе

Простой и экономичный способ создать минималистичный коттедж на волне всех модных архитектурных трендов предлагает нам фирма Estudio de Arquitectura Baltera.
Дом, о котором мы хотим вам рассказать, находится в районе Буэнос-Айреса и имеет скромную площадь в 161 квадратных метр. Несмотря на небольшие размеры, коттедж выглядит очень элегантным решением для жизни небольшой семьи в пригороде. В целом проект выполнен в стиле минимализм, но благодаря особенно брутальным элементами вроде каменной отделки, алюминиевых рам и почти монохромной гамме выглядит особенно эффектно.
Нестандартная вытянутая вдоль улицы форма с обращенным на задний дворик панорамным остеклением делает весь коттедж на вид очень современным. Уличные же фасады максимально закрыты и все окна, присутствующие рядом с парадной дверью, очень маленькие и создают ощущение безопасности и личной крепости.
В этом проекте использовалось множество очень интересных дизайнерских решений, которые вкупе позволяют создать очень эргономичное пространство на основе нетрадиционных решений. Стоит взглянуть на верхнее фото, где мини-бар находится сразу слева от входной двери, а справа стоит буфет столовой. Компактное расположение всех предметов выглядит очень стильно из-за профессиональной подачи такого интерьера.
Дом имеет очень современный вид, но при этом может считаться очень уютным. Несмотря на вполне строгие формы и отсутствие традиционных декоративных приемов, он выглядит очень привлекательным для семейной жизни.
Характерным штрихом в доме является невероятно удачное сочетание с пристрастием отобранных материалов. Мебель из массива, натуральная кожа и паркет, каменная кладка и бетон являются основой данного дизайн-проекта. Микс элегантности и строгости доставит удовольствие всем, кто ищет альтернативу стандартным интерьерам.
Над входной дверью располагаются длинные световые окна для дополнительного освещения, которые были видны на снимке фронтального фасада.
Индустриальный шарм особенно заметен в этом интерьере, полном металлического блеска. Печь и вытяжка из нержавеющей стали в данном случае являются основой для выбранного стилистического направления. В то время как фокусная точка в виде трех светильников и вторящие им три барных стула делают промышленный уклон еще и глянцевым.
Основной объем дома представлен одним пространством, которое соединяет в себе кухню, столовую и гостиную. В этих помещениях есть прямой выход на террасу и в сад, что позволяет использовать дом с предельным комфортом летом.
Паркетный пол в столь минималистичном интерьере играет роль уютной основы, которая принимает даже слегка деревенские черты на фоне собственного небольшого сада. Уникальное расположение окон в спальне, часть которых специально подняты с обычного уровня изголовья до потолка и выходят на уличный фасад, оставляя приватность и захватывая больше солнечного света.
Рядом со спальней — ванная комната и гардеробная. Использование полноценной полки под телевизор в спальне становится все более и более популярным. Это сейчас очень модно, плюс образуются новые места для хранения, которые выглядят более парадно, чем другие альтернативы.
Дом имеет просторную веранду со структурой из металлических и деревянных профилей. Веранда не только идет вдоль всего заднего фасада дома, но также и слегка опоясывает его.
Крыша над террасой закрывает гостиную от солнечного света. Но даже такая небольшая мера становится спасительной во время нахождения солнца в зените, что обеспечивает комфорт для отдыхающих.
Бассейн площадью около 40 квадратных метров и зона барбекю делают этот проект очень близким к идеалу. Здесь достаточно места, чтобы пригласить пару соседских семей с детьми или устроить семейный день рождения на свежем воздухе.
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