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Дом, открытый природе

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
CASA 153 y 154, Baltera Arquitectura Baltera Arquitectura Сад в классическом стиле
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Простой и экономичный способ создать минималистичный коттедж на волне всех модных архитектурных трендов предлагает нам фирма Estudio de Arquitectura Baltera.

Дом, о котором мы хотим вам рассказать, находится в районе Буэнос-Айреса и имеет скромную площадь в 161 квадратных метр. Несмотря на небольшие размеры, коттедж выглядит очень элегантным решением для жизни небольшой семьи в пригороде. В целом проект выполнен в стиле минимализм, но благодаря особенно брутальным элементами вроде каменной отделки, алюминиевых рам и почти монохромной гамме выглядит особенно эффектно.

Фронтальный фасад

homify Дома в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Нестандартная вытянутая вдоль улицы форма с обращенным на задний дворик панорамным остеклением делает весь коттедж на вид очень современным. Уличные же фасады максимально закрыты и все окна, присутствующие рядом с парадной дверью, очень маленькие и создают ощущение безопасности и личной крепости.

На входе в дом

CASA 153 y 154, Baltera Arquitectura Baltera Arquitectura Окна и двери в классическом стиле
Baltera Arquitectura

Baltera Arquitectura
Baltera Arquitectura
Baltera Arquitectura

В этом проекте использовалось множество очень интересных дизайнерских решений, которые вкупе позволяют создать очень эргономичное пространство на основе нетрадиционных решений. Стоит взглянуть на верхнее фото, где мини-бар находится сразу слева от входной двери, а справа стоит буфет столовой. Компактное расположение всех предметов выглядит очень стильно из-за профессиональной подачи такого интерьера.

Гостиная

CASA 153 y 154, Baltera Arquitectura Baltera Arquitectura Гостиная в классическом стиле
Baltera Arquitectura

Baltera Arquitectura
Baltera Arquitectura
Baltera Arquitectura

Дом имеет очень современный вид, но при этом может считаться очень уютным. Несмотря на вполне строгие формы и отсутствие традиционных декоративных приемов, он выглядит очень привлекательным для семейной жизни.

Общая комната

homify Столовая комната в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Характерным штрихом в доме является невероятно удачное сочетание с пристрастием отобранных материалов. Мебель из массива, натуральная кожа и паркет, каменная кладка и бетон являются основой данного дизайн-проекта. Микс элегантности и строгости доставит удовольствие всем, кто ищет альтернативу стандартным интерьерам.

Над входной дверью располагаются длинные световые окна для дополнительного освещения, которые были видны на снимке фронтального фасада.

Кухня

CASA 153 y 154, Baltera Arquitectura Baltera Arquitectura Кухня в классическом стиле
Baltera Arquitectura

Baltera Arquitectura
Baltera Arquitectura
Baltera Arquitectura

Индустриальный шарм особенно заметен в этом интерьере, полном металлического блеска. Печь и вытяжка из нержавеющей стали в данном случае являются основой для выбранного стилистического направления. В то время как фокусная точка в виде трех светильников и вторящие им три барных стула делают промышленный уклон еще и глянцевым.

Планировка

homify Кухня в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Основной объем дома представлен одним пространством, которое соединяет в себе кухню, столовую и гостиную. В этих помещениях есть прямой выход на террасу и в сад, что позволяет использовать дом с предельным комфортом летом.

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Спальня

homify Спальня в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Паркетный пол в столь минималистичном интерьере играет роль уютной основы, которая принимает даже слегка деревенские черты на фоне собственного небольшого сада. Уникальное расположение окон в спальне, часть которых специально подняты с обычного уровня изголовья до потолка и выходят на уличный фасад, оставляя приватность и захватывая больше солнечного света.

Рядом со спальней — ванная комната и гардеробная. Использование полноценной полки под телевизор в спальне становится все более и более популярным. Это сейчас очень модно, плюс образуются новые места для хранения, которые выглядят более парадно, чем другие альтернативы.

Терраса под козырьком

CASA 153 y 154, Baltera Arquitectura Baltera Arquitectura Балкон и терраса в классическом стиле
Baltera Arquitectura

Baltera Arquitectura
Baltera Arquitectura
Baltera Arquitectura

Дом имеет просторную веранду со структурой из металлических и деревянных профилей. Веранда не только идет вдоль всего заднего фасада дома, но также и слегка опоясывает его.

Крыша над террасой закрывает гостиную от солнечного света. Но даже такая небольшая мера становится спасительной во время нахождения солнца в зените, что обеспечивает комфорт для отдыхающих.

Зона барбекю

CASA 153 y 154, Baltera Arquitectura Baltera Arquitectura Сад в классическом стиле
Baltera Arquitectura

Baltera Arquitectura
Baltera Arquitectura
Baltera Arquitectura

Бассейн площадью около 40 квадратных метров и зона барбекю делают этот проект очень близким к идеалу. Здесь достаточно места, чтобы пригласить пару соседских семей с детьми или устроить семейный день рождения на свежем воздухе.

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