Дом иллюзиониста

Польский проект коттеджа в стиле модерн порадует вас элегантными решениями в декоре и удобной современной планировкой. Дом от архитектурной студии Archipunktura Architekci Detalu может изменить ваше представление о том, каким должен быть семейный коттедж в наше время.
Название проекта IQube говорит само за себя — инновационный, глянцевый он рассказывает нам скорее о новом образе жизни успешного человека в пригороде, чем об определенном стиле. Тем не менее, мы можем определить главное направление в дизайне как модерн с элементами эклектики. И все же лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, поэтому приглашаем вас в фото-тур по этому дому.
Дом представляет нам себя, как конструкция из кубиков лего. В таком проекте всегда доминирует в декоре именно сильная вертикальная и горизонтальная разметки, в противовес орнаментам — в классических. Панорамные окна в каждой из комнат делают вид его фасадов очень геометричными, а сквозь стекло мы видим теплый свет семейного очага.
Любовь к глянцу и солнечному свету побудила дизайнера сыграть со светоотражающими элементами и внутри дома. Это стало возможным за счет использования различных материалов и простых форм в интерьере. Экстравагантность, нанизанная, как бусинка на сдержанный модерн, делает этот проект очень свежим решением для дизайна коттеджа.
Такая кухня, достойная иллюзиониста, как будто находится в зазеркалье. Проведя хоть немного времени в этой комнате, можно всерьез начать задумываться о том, что глянец и наличие множества отражений способны перевернуть мир с ног на голову и разнообразить интерьер по высшему классу. В то время как сдержанное использование древесины в дизайне гарнитура создает конкретные точки равновесия и спокойствия в столь необычном месте.
«Г»-образная форма гостиной очень нестандартна для использования в коттедже, тем более прямо посередине открытого помещения на первом этаже. Столовая здесь находится в уютном уголке с выходом в сад, а кухня, узкая и длинная, абсолютно не ассоциируется с банальным местом для готовки и больше похожа на арт-объект.
Гармоничное взаимодействие светоотражающих материалов в интерьерах дома достигнуто с присущей лишь профессиональным дизайнерам чувством меры. Стеклянные балюстрады на лестнице отражают чаще всего зелень деревьев и яркие краски цветов, заполняя весь коридор солнечным светом с улицы.
При входе в комнату кровать не заметна, что обеспечивает повышенную приватность. Благодаря использованию закрытых потолочных светильников обеспечивается уютный интерьер в современном стиле.
Нестандартная конструкция, которая включает в себя изголовье, прикроватные тумбочки, зеркала, выключатели и подсветку особенно разнообразит облик этой комнаты. Два вида обоев и текстиль в интерьере выполнены в бледном оттенке голубой сирени.
В дополнение к спальне рядом находится отдельная гардеробная с собственным массажным кабинетом, что делает верхний этаж дома зоной абсолютного релакса.
А на верхнем этаже находится ванная, интерьер которой выполнен в простом и элегантном стиле. Здесь 50 оттенков серого соревнуются за право быть самыми выразительными в комнате.
Отдельно стоящая ванная чаша овальной формы не сразу бросается в глаза, но очень удивляет плавными изгибами при ближайшем рассмотрении, которые более всего напоминают океанические волны. Главным же акцентом в интерьере стал комод под две супружеские раковины, который уравновешивает холодные серые оттенки природным теплом древесины.
Еще один эксклюзивный проект коттеджа в современном стиле вы увидите в другой нашей статье.