Дом иллюзиониста

Польский проект коттеджа в стиле модерн порадует вас элегантными решениями в декоре и удобной современной планировкой. Дом от архитектурной студии Archipunktura Architekci Detalu может изменить ваше представление о том, каким должен быть семейный коттедж в наше время.

Название проекта IQube говорит само за себя — инновационный, глянцевый он рассказывает нам скорее о новом образе жизни успешного человека в пригороде, чем об определенном стиле. Тем не менее, мы можем определить главное направление в дизайне как модерн с элементами эклектики. И все же лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, поэтому приглашаем вас в фото-тур по этому дому.