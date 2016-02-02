6 простых способов применить фэншуй для прихожей

Сегодня, наверное, каждый современный человек слышал о фэншуй. Однако не все понимают, что это такое, и каким образом фэншуй может повлиять на жизнь. Кроме того, многие верующие люди с опаской относятся к тому, можно ли им пользоваться фэншуй.
Стоит отметить, что фэншуй не имеет никакого отношения к магии или религии. Это всего лишь копилка знаний о том, как следует правильно организовать собственную жизнь, обустроить свое жилище с учетом природных энергий. Собственно говоря, фэншуй – это учение о гармонии человека и окружающего мира.
Основной жизненной энергией, по учению фэншуй, является энергия Ци, которая наполняет собой все живое вокруг. Поэтому главной задачей фэншуй является создание условий для привлечения данной энергии.
Знания фэншуй помогают обустроить свой дом так, чтобы созидательная энергия Ци всегда оставалась в нем. Это будет ощущать каждый обитатель жилища.
Данная энергия попадает в дом через прихожую. Поэтому обустройство прихожей играет огромную роль в том, проникнет ли жизненная сила в жилище или нет.
Специалисты предлагают использовать знания фэншуй и создать все условия для проникновения жизнетворной энергии в прихожую.
В учении фэншуй выбор цветовой гаммы для комнат играет далеко не последнюю роль. Фэншуй использует восьмиугольник Багуа, который связывает разные стороны света с конкретными оттенками:
Север – черный или синий;
Северо-восток – бежевый или желтый;
Восток – зеленый;
Юго-восток – фиолетовый и зеленый;
Юг – красный;
Юго-запад – бежевый, желтый, розовый;
Запад – белый, серебряный, золотой.
Для определения цвета, который должен быть в прихожей, следует ориентироваться на расположение входной двери с помощью компаса Багуа. Затем можно заняться отделкой прихожей, используя необходимые цвета.
Конечно же, в черный или красный оттенок не стоит окрашивать стены комнаты. Во-первых, это затемнит помещение, а энергия Ци не любит темные участки. Во-вторых, хозяин такой прихожей вряд ли будет чувствовать себя комфортно.
В таком случае учение фэншуй предлагает просто сделать акцент на необходимые цвета. Например, повесить картину или поставить статуэтку соответствующего оттенка.
Лучше же всего использовать для стен прихожей светлые, пастельные тона и добавить яркие акссесуары.
Цветы всегда являлись символом праздника и положительных эмоций. Специалисты рекомендуют разместить в прихожей цветники, которые будут привлекать силу Ци.
Особо хороши для этой цели растения с крупными листьями, например, спатифилум, монстера или фикус. Эти теневыносливые цветы будут комфортно чувствовать себя в прихожей, в которую ограничен доступ солнечного света, в сравнении с другими комнатами. Они прекрасно могут расположиться в углах или нишах помещения.
Но многие категорически отвергают данную идею, мотивируя тем, что в прихожей недостаточно места для цветов. Однако, если немного включить фантазию, то можно легко справиться с данной задачей.
Например, если на стенах поместить кашпо с цветочными горшками, то пространство прихожей никак «не пострадает», и само помещение преобразуется в лучшую сторону.
Можно также соорудить небольшие полочки на стенах и на них расставить вазочки под цветы или те же горшочки с растениями.
Различные панно из цветов также привлекут жизнетворную энергию. Даже искусственные цветы способны привлечь созидательную силу Ци. Поэтому стоит задуматься над тем, чтобы украсить свою прихожую цветами.
Жизненная космическая энергия Ци – это, по сути, соединение практически всех существующих созидательных энергий. Среди них энергия света, воздуха, магнитного поля Земли и т. д.
Иероглиф «Ци» обозначает воздух или дыхание.
Для привлечения благодатной силы Ци необходимо обеспечить в прихожей приток свежего воздуха и хорошее освещение.
Очень редко в данном помещении можно встретить окно, через которое поступают воздушные массы. Потоки воздуха в доме могут быть обеспечены вентилятором и кондиционером. Но в прихожей не всегда есть возможность их разместить. Движению положительной энергии также способствуют веера – ручные или настенные. Даже, если веер будет в прихожей в качестве настенного украшения или аксессуара, это все равно привлечет благодатную энергию Ци.
Что касается энергии света, то для притяжения созидательной силы в дом необходимо обеспечить прихожую хорошим освещением. В дневное время суток желательно, чтобы яркие солнечные лучи попадали в прихожую из соседних комнат. Вечером помещение следует освещать так, чтобы не было в нем темных углов. Для этого можно использовать различные люстры, бра, точечные светильники. Главное, чтобы энергия света наполняла все пространство, привлекая жизнетворную силу Ци.
Для притяжения благодатной энергии очень важно, как расположена мебель и аксессуары в помещении. Захламленность комнаты никогда этому не будет способствовать. Особенно это касается прихожей. Довольно часто люди любят оставлять именно в этом помещении на длительное хранение вещи, которые редко используются. В то же время предметы слишком загромождают прихожую. Это препятствует проникновению жизненной энергии в дом.
Для привлечения силы Ци следует избавиться от ненужных вещей и оставить в прихожей только ту мебель, которая необходима в использовании (вешалки, тумбочки для обуви и т.д.).
Частым аксессуаром в данном помещении является зеркало. Учение фэншуй настаивает на том, чтобы зеркало никогда не размещалось напротив входной двери. В противном случае долгожданная энергия Ци будет отражаться в нем и исчезать. Поэтому зеркало следует разместить рядом с дверью. Желательно, чтобы оно отражало человека в полный рост.
Достаточно ли широка ваша дверь? Специалисты по феншуй рекомендуют
заменить узкую входную дверь на более широкую. Это будет способствовать поступлению в жилище нужного количества позитивной энергии.
Жизнетворная сила Ци проникает в дом через входную дверь. Однако, Ци может и не попасть в жилище, если дверь слишком мала, если она способна сама по себе захлопываться или если ее вид оставляет желать лучшего. Поэтому следует внимательно рассмотреть свою входную дверь и при необходимости поменять ее.
Учение фэншуй предлагает использовать деревянные двери, поскольку именно дерево способно привлекать благополучие. Двери должны быть достаточно широкими и открываться вовнутрь помещения (это необходимо для того чтобы позитивная энергия без труда проникала в дом).
Чтобы сделать прихожую более привлекательной для благодатной силы Ци, стоит изучить энергетическую карту дома по компасу Багуа. Для этого план квартиры следует поместить в прямоугольник и провести его диагонали. Место пересечения диагоналей будет центром квартиры. Из «центра» необходимо провести восемь линий во все стороны света и с помощью восьмиугольника Багуа определить, какой сектор находится в прихожей. Существует всего девять секторов:
Север – карьерный рост;
Северо-восток – мудрость, знания;
Восток – семья;
Юго-восток – благосостояние;
Юг – слава, известность;
Юго-запад – любовь и супружество;
Запад – дети;
Северо-запад – помощники и путешествия;
Центр – здоровье и творчество.
Используя рекомендации фэншуй, следует пробудить сектор, выпавший на прихожую, и тем самым улучшить ту или иную сферу жизни.
Надеемся, что предоставленный материал поможет вам более ответственно отнестись к своей прихожей и улучшить вашу жизнь в целом.
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