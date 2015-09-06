Как выбрать скатерть по размеру? Наиболее распространёнными размерами скатертей для прямоугольных столов являются 130х160 и 130х230. Для круглых столов нужны размеры 130х150 или 160. Но не всегда купленная скатерть может подойти столу, так как размеры столешниц в основном не имеют четких стандартов, как высота столов. Иногда более разумным и выгодным решением является шитье скатерти, что могут предложить дизайнеры в качестве альтернативы.

Как выбрать скатерть по длине? Есть одно правило этикета – длина скатерти, спускающейся вниз от столешницы, должна составлять от 15 до 25 см. Например, если размер стола – 1х1м, то скатерть должна быть размером 150х150см. Чтобы осуществить сервировку прямоугольного стола, скатерть нужна размером 180х210см. Существует еще одно правило – лучше пусть будет скатерть очень длинная, чем немного короткая.

Во многих высококлассных ресторанах, на серьезных приемах и различных других застольях, где имеется высокое обслуживание, нужно стелить не одну скатерть, а две. У нижней скатерти имеется название протектор или мулетон. Шьется она из одного вида ткани, а именно из хлопчатобумажной, имеющей голубоватый или белый цвет. Обычно она имеет небольшой размер, закрывает столешницу и опускается вниз. Длина опускающейся части равняется толщине столешницы. К каждому углу пришивают по две ленточки. Их привязывают к ножкам стола, чтобы при использовании не было скольжения. Такая скатерть предназначается для того, чтобы защитить стол от механического повреждения, влияния высоких температур и случайного пролития жидкости. На нее сверху стелют нарядный вариант скатерти. Существует еще и другой вариант скатерти под названием скатерть-наперон. Она делается из ткани контрастной по цвету. Ее стелют поверх основной скатерти. Она нужна не только для декоративной цели, но и для защиты основной скатерти.