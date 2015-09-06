Скатерть несет в себе не только декоративную, но и практическую функцию. Как выбрать скатерть? Есть определенные критерии, на которые нужно обращать внимание, чтобы не ошибиться с выбором скатерти.
Нужно сначала понять для каких целей вы хотите купить скатерть, как часто она будет использоваться. В зависимости от своих назначений виды скатертей делятся на чайные, обеденные, интерьерные, банкетные, праздничные, столовые, повседневные и праздничные. От вида скатерти зависит ее материал для изготовления, качество, наличие декоративных элементов, цвет, форма, размер.
Как выбрать скатерть по форме? Скатерти выпускают таких форм, как овальная, прямоугольная, квадратная и круглая. Есть определенные правила, которых нужно придерживаться, чтобы подобрать оптимальную форму скатерти. Для овального стола, конечно же, подойдет овальная скатерть, но если таковая отсутствует, то можно взять и прямоугольную. Для круглого стола используют квадратную и круглую скатерть. Для прямоугольного стола берите прямоугольную скатерть и для квадратного соответственно квадратную.
Как выбрать скатерть по размеру? Наиболее распространёнными размерами скатертей для прямоугольных столов являются 130х160 и 130х230. Для круглых столов нужны размеры 130х150 или 160. Но не всегда купленная скатерть может подойти столу, так как размеры столешниц в основном не имеют четких стандартов, как высота столов. Иногда более разумным и выгодным решением является шитье скатерти, что могут предложить дизайнеры в качестве альтернативы.
Как выбрать скатерть по длине? Есть одно правило этикета – длина скатерти, спускающейся вниз от столешницы, должна составлять от 15 до 25 см. Например, если размер стола – 1х1м, то скатерть должна быть размером 150х150см. Чтобы осуществить сервировку прямоугольного стола, скатерть нужна размером 180х210см. Существует еще одно правило – лучше пусть будет скатерть очень длинная, чем немного короткая.
Во многих высококлассных ресторанах, на серьезных приемах и различных других застольях, где имеется высокое обслуживание, нужно стелить не одну скатерть, а две. У нижней скатерти имеется название протектор или мулетон. Шьется она из одного вида ткани, а именно из хлопчатобумажной, имеющей голубоватый или белый цвет. Обычно она имеет небольшой размер, закрывает столешницу и опускается вниз. Длина опускающейся части равняется толщине столешницы. К каждому углу пришивают по две ленточки. Их привязывают к ножкам стола, чтобы при использовании не было скольжения. Такая скатерть предназначается для того, чтобы защитить стол от механического повреждения, влияния высоких температур и случайного пролития жидкости. На нее сверху стелют нарядный вариант скатерти. Существует еще и другой вариант скатерти под названием скатерть-наперон. Она делается из ткани контрастной по цвету. Ее стелют поверх основной скатерти. Она нужна не только для декоративной цели, но и для защиты основной скатерти.
Как выбрать скатерть по цвету? Для сервировки стола по-прежнему актуальной является белая скатерть. Но она больше подходит для проведения торжественных и официальных застольев. Она выглядит весьма нарядно, но такая скатерть не очень практична, поскольку из-за одного даже бледного пятнышка уже будет неприлично использовать скатерть. К тому же белые скатерти из льна следует очень качественно крахмалить, не пересушивать после перестирывания, гладить, при этом не растягивая их. При неофициальном мероприятии для сервировки стола лучше подойдут цветные скатерти. Они отличаются практичностью, яркий цвет улучшает настроение и аппетит, стол приобретает дополнительное очарование. Расцветку можно выбирать любую, но нужно следовать такому правилу – цвет скатерти должен гармонизировать с посудой.
Это самый важный критерий, которому стоит уделить должное внимание. Как выбрать скатерть и материал? В соответствии с современным этикетом можно использовать не только скатерти из традиционных тканей – хлопка или льна, но и нетрадиционные материалы. Например, подкладочный шелк, газ, парча, применяют даже искусственный мех, имеющий небольшой ворс. Зачастую применяют и синтетические материалы, такие как акрил, полиэстер, тефлон. Бывают и смесовые ткани, например, полиэстер с хлопком. Для каждого случая нужна скатерть из разной ткани. При наличии узкой материи можно сшить вместе две ткани. На даче и на пикнике в качестве скатерти многие берут пластиковую пленку или обои.
Для повседневной жизни берите скатерть из полиэстера. Она сможет прослужить не один год как дома, так и на даче. Ее легко стирать, после стирки не дает усадку, нет необходимости утюжить, потому что такая скатерть не мнется. Синтетические скатерти, конечно, могут прослужить дольше, чем натуральные. Даже при каждодневных стирках не теряется цвет. Многие такие покрытия имеют декор в виде узоров и камней. Особенно популярны скатерти из полиэстера с крупным жаккардовым узором. Благодаря двустороннему рисунку, ее можно стелить любой стороной к верху. Единственный минус ненатуральной скатерти – это воспламеняемость, чувствительность к высокой температуре. Из-за этого не советуют ставить на нее горячие блюда, свечи с подсвечниками.
Для проведения праздничного застолья идеальными будут скатерти из натуральных тканей. У хлопковых покрытий нарядный и эффектный внешний вид, они легко утюжатся. Главный недостаток такой скатерти состоит в том, что она после стирки склонна к усадке. Поэтому при ее выборе берите изделие большей длины, чем требуется, примерно на 7-10 см. Данные скатерти не отличаются износостойкостью по сравнению с синтетическими, поэтому со временем быстрее портится их внешний вид.
Существуют хлопковые скатерти с тефлоновой или акриловой пропиткой. Они обладают такими свойствами, как водонепроницаемость, жаропрочность, поэтому можно смело ставить горячие блюда. Такие скатерти очень удобно применять, они не скользят на столе, не остаются на них пятна. Минусом является их недолговечность, так как пропитка из акрила или тефлона достаточно быстро разрушается, вследствие чего скатерть портится.
Скатерти из льна являются самыми долговечными, изысканными, а соответственно и дорогими. Если бережно за ними ухаживать, то они могут прослужить большое количество лет. При сочетании с вышивкой, гипюром такое покрытие будет главным украшением стола во время праздника. Льняная скатерть обладает хорошей прочностью и способностью впитывать влагу при большой теплопроницаемости и воздухопроницаемости. К тому же лен экологичен и безопасен для здоровья. Из недостатков стоит отметить легкую сминаемость, большую усадку после стирки, тяжело отстирывается.
Натуральные скатерти, имеющие в своем составе растительный шелк, имеют также достаточно эффектный вид, подходящий для торжеств. Растительный шелк представляет собой ткань, которая похожа по своим свойствам и на хлопок, и на шелк. Волокна ткани производятся из древесной целлюлозы.