Коттедж из контейнеров с бассейном

Корейские архитекторы не перестают нас радовать оригинальными идеями для коттеджного строительства. На этот раз мы расскажем вам о проекте коттеджа из контейнеров с бассейном. Такой вариант может подойти тем, кто давно мечтает о домике на природе.

В США, Европе и Азии дома из контейнеров уже не являются чем-то совершенно необычным. Небольшие домики ярких цветов, построенные таким способом, стоят по всему миру. Многие из них даже утеплены для круглогодичного проживания. В Коста-Рике архитектор Бенджамин Гарсия называет их «Контейнерами Надежды». В Дубае есть целые коммерческие улицы с бутиками и ресторанами, построенными из контейнеров.

Главным плюсом контейнерного строительства является бюджетность, ведь практически всегда покупаются уже бывшие в употреблении контейнеры по очень низкой цене. Многие начали называть такие здания домами будущего. А для некоторых стран они действительно являются спасением.

Контейнер требует только фундамента, установки, теплоизоляции и установки окон. Сложность проводки различных коммуникаций остается та же.

Транспортные контейнеры — это прекрасная альтернатива бетонным стенам, а оформить интерьеры такого дома можно в абсолютно любимом стиле!