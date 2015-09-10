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Коттедж из контейнеров с бассейном

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
강원도 영월 동강 펜션 _ The BOX, 큐브디자인 건축사사무소 큐브디자인 건축사사무소 Балкон и терраса в стиле модерн
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Корейские архитекторы не перестают нас радовать оригинальными идеями для коттеджного строительства. На этот раз мы расскажем вам о проекте коттеджа из контейнеров с бассейном. Такой вариант может подойти тем, кто давно мечтает о домике на природе.

В США, Европе и Азии дома из контейнеров уже не являются чем-то совершенно необычным. Небольшие домики ярких цветов, построенные таким способом, стоят по всему миру. Многие из них даже утеплены для круглогодичного проживания. В Коста-Рике архитектор Бенджамин Гарсия называет их «Контейнерами Надежды». В Дубае есть целые коммерческие улицы с бутиками и ресторанами, построенными из контейнеров.

Главным плюсом контейнерного строительства является бюджетность, ведь практически всегда покупаются уже бывшие в употреблении контейнеры по очень низкой цене. Многие начали называть такие здания домами будущего. А для некоторых стран они действительно являются спасением.

Контейнер требует только фундамента, установки, теплоизоляции и установки окон. Сложность проводки различных коммуникаций остается та же.

Транспортные контейнеры — это прекрасная альтернатива бетонным стенам, а оформить интерьеры такого дома можно в абсолютно любимом стиле!

Промышленный минимализм

강원도 영월 동강 펜션 _ The BOX, 큐브디자인 건축사사무소 큐브디자인 건축사사무소 Окна и двери в стиле модерн
큐브디자인 건축사사무소

큐브디자인 건축사사무소
큐브디자인 건축사사무소
큐브디자인 건축사사무소

Этот проект реализован в Корее в формате «B&B» (мини-отель) и имеет два уровня. Со стороны заднего дворика — потрясающая деревянная терраса, бассейн и несколько столиков для завтраков.

Современный внешний вид имеет явные промышленные оттенки, которые стильно сочетаются с панорамными пейзажами местной природы. Интересный контраст получается и при использовании двух противоположных цветов — черного и белого.

Учитывая то, что контейнерное строительство является бюджетным и вторично использует материалы, которые иначе бы загрязняли окружающую среду, данный проект является прекрасным примером дома для Нового века.

Вид на задний дворик

강원도 영월 동강 펜션 _ The BOX, 큐브디자인 건축사사무소 큐브디자인 건축사사무소 Балкон и терраса в стиле модерн
큐브디자인 건축사사무소

큐브디자인 건축사사무소
큐브디자인 건축사사무소
큐브디자인 건축사사무소

Складная дверь экономит пространство и сочетается с характером всего здания. Кроме того, каждая дверь в статичном состоянии здесь является полноценным окном, что экономит место.

Спальня на двоих

강원도 영월 동강 펜션 _ The BOX, 큐브디자인 건축사사무소 큐브디자인 건축사사무소 Спальня в стиле модерн
큐브디자인 건축사사무소

큐브디자인 건축사사무소
큐브디자인 건축사사무소
큐브디자인 건축사사무소

Большая кровать, воздушное пуховое одеяло, панорамный вид на горы и бассейн внизу… Что еще нужно двум влюбленным, чтобы хорошо провести выходные?

Минималистичный дизайн поможет по-настоящему расслабиться во время отдыха, а при желании здесь всегда можно расставить яркие акценты, повесить гирлянду или купить роскошное постельное белье.

Сьют с балконом на втором этаже

강원도 영월 동강 펜션 _ The BOX, 큐브디자인 건축사사무소 큐브디자인 건축사사무소 Гостиная в стиле модерн
큐브디자인 건축사사무소

큐브디자인 건축사사무소
큐브디자인 건축사사무소
큐브디자인 건축사사무소

Панорамное остекление в этом номере было реализовано с помощью трех отдельных окон. Красивый вид открывается на долину, бассейн и поселок вдали. Плотные шторы помогают при необходимости добиться максимальной приватности, а нежные розовый оттенок ковра настраивает на романтический лад.

Функциональная кухня

강원도 영월 동강 펜션 _ The BOX, 큐브디자인 건축사사무소 큐브디자인 건축사사무소 Кухня в стиле модерн
큐브디자인 건축사사무소

큐브디자인 건축사사무소
큐브디자인 건축사사무소
큐브디자인 건축사사무소

Простая, светлая и минималистичная кухня имеет небольшое собственное окно с форточкой. Полноценный холодильник, плита, тостер и микроволновка обеспечивают все нужды постояльцев, а экономия пространства в комнате помогает снизить стоимость такого побега от цивилизации.

Площадка для отдыха

강원도 영월 동강 펜션 _ The BOX, 큐브디자인 건축사사무소 큐브디자인 건축사사무소 Балкон и терраса в стиле модерн
큐브디자인 건축사사무소

큐브디자인 건축사사무소
큐브디자인 건축사사무소
큐브디자인 건축사사무소

Барбекю в окружении друзей и зеленых гор — прекрасная альтернатива прогулки в городском парке!

Больше идей для террас вы найдете в нашей фото-коллекции.

Еще один проект дома из морских транспортных контейнеров вы найдете в другой статье.

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