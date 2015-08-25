Стильный, яркий и при этом семейный интерьер просто обязан заряжать позитивом и быть путеводной звездой на пути современной городской жизни! Данный проект от креативной студии дизайна U-STYLE DESIGN STUDIO поразит вас, и не один раз!

Роскошные апартаменты, созданные на основе типовой квартиры, могут похвастаться студийной планировкой в общественной зоне и двумя спальнями, оформленными в лучших традициях эклектики.