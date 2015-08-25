Стильный, яркий и при этом семейный интерьер просто обязан заряжать позитивом и быть путеводной звездой на пути современной городской жизни! Данный проект от креативной студии дизайна U-STYLE DESIGN STUDIO поразит вас, и не один раз!
Роскошные апартаменты, созданные на основе типовой квартиры, могут похвастаться студийной планировкой в общественной зоне и двумя спальнями, оформленными в лучших традициях эклектики.
Гостиная в доме всегда является самым прямым отражением хозяев. В этой комнате наравне с эффектным диваном и панно раскрывается и душа романтика с классическим оформлением зоны камина, декоративными фризами и свечами.
Вся квартира полна подобных сюрпризов. Ни одна комната не оформлена в одном строгом стиле или цветовой гамме и может быть легко в будущем дополнена декором самими хозяевами, развиваясь вместе с семьей и ее вкусами в любую сторону. Этим и прекрасен стиль эклектика — он всегда оставляет простор для действий и новых экспериментов.
Панно с волшебной яркой лошадью на самом деле скрывает дополнительную систему хранения в гостиной комнате, тогда как открытые встроенные стеллажи в столовой служат библиотекой.
Столовая на 5 персон здесь расположилась у выхода на балкон, и весь уголок становится прекрасным местом для того, чтобы принимать гостей. Классические мягкие стулья имеют двуцветную обивку, что является одним из ключевых приемов дизайна в столовой.
Гостиная и столовая являются единым пространством с кухней, от которой их отделяет лишь барная стойка. Так, на основе традиционных зала и маленькой кухни получилось просторное, светлое и красивое помещение.
Интерьер всей этой зоны основан на белом цвете и ярких контрастах. Последними стали такие цвета, как горчичный, алый, лазурный на диване и чирок на мягких стульях.
Коридор, ранее ведущий ко входу в квартиру, теперь преобразован в удобные системы хранения, там же спрятались холодильник и духовка. Раковина предусмотрительно установлена возле окна, чтобы в процессе уборки можно было наслаждаться видом. Вытяжка над печкой с полочками для кулинарных книг, а верхние шкафы гарнитура — стеклянные ящики для бокалов.
Удивительный оттенок под названием «солнце над Тосканой» украшает акцентную стену этой комнаты. Нежное сочетание с бежевым цветом и эффектное — с рыжим паркетом и ярко-красными прикроватным тумбочками создает в интерьере по-настоящему вдохновляющую обстановку.
Удобно спланированные системы хранения вдоль стены с окном вмещают в себя два комода, в том числе с небольшим ящичками для мелочей и украшений, а также книжные полки и даже рабочее место у окна. Декор для спальни представлен в виде двух типов светильников и большого полотна в стиле современного искусства.
Особого внимания заслуживает комбинирование как эксклюзивной, так и всем знакомой мебели от компании IKEA.
Определить характер человека по декору спальни достаточно просто — загляните в нашу статью, написанную на эту тему.
В этом интерьере мы встречаем еще одного представителя мира животных в современном искусстве — разноцветного слона. В целом классический интерьер детской в то же время является очень творческим. Одна окраска нижней части стены в желтый цвет уже бросает вызов всем традициям.
Светлый интерьер ванной может похвастаться обилием мест для хранения. Вместо небольшой тумбочки для раковины здесь использовалась полноценная мебель, в том числе несколько модулей на правой стене. Плетеные корзины, декор в виде арабской мозаики и напольная плитка небесно-голубого цвета в данном случае являются привлекательными акцентами в эклектичном интерьере.