Стиль дзен обычно ассоциируется с чем-то необычным и диковинным для нас, так как он не столь распространен среди нашего менталитета. Считается, что дзен – это состояние разума, души, осознание значимости момента сейчас, восприятие простых элементов и превознесение их. Легкий декор в стиле дзен подарит незабываемую атмосферу в доме.
В основе этого стиля положена релаксация и гармония. Легкий декор в стиле дзен имеет азиатские черты в дизайне, также присутствуют минималистские нотки. Каждый предмет должен гармонизировать, ничего не должно быть лишнего. В этом стиле используют такие цвета, как белый, серый, красный, черный, зеленый, голубой, песчаный. Материалы обычно используются только натуральные (например, лен, хлопок, шерсть, шелк, бамбук, камень и многое другое). Очень хорошо можно дополнить дизайн китайскими или японскими аксессуарами, такими как свечи, живые цветы, балдахин и многое другое.
Еще одной характерной чертой дзен стиля является то, что размываются границы между внутренним и внешним помещением. Интерьер должен стать продолжением окружающего нас мира. Выбирая отделку из массива дерева, отдавайте предпочтение отделке “рустик”. Она передает всю естественность фактуры дерева. Можно выбрать только один дизайнерский предмет, остальные должны быть простыми.
Главным принципом данного стиля является способность замечать красоту в простых вещах и предметах. Важно продемонстрировать материал, из которого сделан предмет, его способ изготовления. Только так можно воплотить в реальность легкий декор в стиле дзен. Любые конструктивные элементы не прячутся, нет необходимости в дополнительной отделке. Все это преподносится в максимально выигрышном свете. На первый план выводится грубая, естественная поверхность камня, керамики, дерева. Отделка также нужна минимальная.
Еще одним немаловажным принципом считается созерцание старины. Согласно такому положению в комнате должны находиться предметы и материалы, красиво стареющие. А владельцы должны наблюдать за этим процессом и довольствоваться его очарованием. Такой подход, конечно же, противоречит современным тенденциям, модным и недолговечным материалам. Также при создании данного интерьера дизайнеры руководствуются тем, что не нужно создавать что-то новое, следует раскрывать то, что заложено природой, максимально проявить все ее черты. Главная идея этого стиля – отказ от всего лишнего, чтобы была возможность созерцать важное и нужное. Образно говоря, стиль дзен – это интерьер минимализма, своеобразная гармония классики и современности.
Особых правил для создания стиля дзен не существует, но все же есть некоторые принципы, которых следует придерживаться. Каждый элемент декора должен иметь глубинное содержание, которое не видно при поверхностном взгляде. Также стоит заметить, что стиль дзен не приветствует открытые полки с большим количеством декоративных элементов. Чаще используются раздвижные перегородки, с помощью которых скрываются все предметы. Но есть и исключение в этом правиле – это специальная ниша, представляющая собой эстетический центр комнаты, где может быть размещен рисунок или же икебана. Такого рода ширмы могут быть выполнены из бамбука, натуральной ткани, рисовой бумаги или матового стекла. Акценты делают на прямых углах и четких линиях, упорядоченной мебели, аксессуарах.
Что касается цвета в таком интерьере, то в нем нет ярких и контрастных оттенков. Не подходят и обои с рисунками, декоративная штукатурка, так как все это отвлекает от главных вещей. Отдается предпочтение натуральным оттенкам, напоминающим натуральные материалы. Стены красят в нейтральные тона без выраженной фактуры. Оттенки подбираются теплые и мягкие, особенно для напольных покрытий. Декоративным оформлением стен в таком случае считается наличие бликов, теней. Такая игра тени и света выделяет утонченный интерьер, выполненный в данном стиле, она делает его максимально эстетичным.
Мебель обычно выбирается легкая, чтобы была возможность при необходимости ее перенести. Занимать много места она не должна. Главные черты мебели этого стиля - комфорт и лаконичность. Бытовая техника и современная аппаратура выбирается в стиле модерн. Чтобы придать дизайну хоть какой-то контраст, можно использовать светлую обивку мебели и темную текстуру каркаса. Также будет уместным небольшой лакированный столик. Стулья лучше выбирать с тонкими ножками, плавно изогнутыми.
Легкий декор в стиле дзен подразумевает и особое освещение. Во время сумерек не рекомендуется включать верхний свет, можно использовать только локальный свет. Это необходимо для возможности наблюдать за границами света, тенями, возникающих в углублениях ниш и на стенах, при переходе из одного помещения в другое.
Важную роль играет и форма использующихся в интерьере предметов. Она не должна быть вычурной, необычной, не подходят яркие и насыщенные цвета. Такие вещи утяжеляют пространство своей индивидуальностью. Считается, что чем больше таких предметов в пространстве, тем меньше ощущает свободы сам хозяин дома.
Важную роль играет и форма использующихся в интерьере предметов. Она не должна быть вычурной, необычной, не подходят яркие и насыщенные цвета. Такие вещи утяжеляют пространство своей индивидуальностью. Считается, что чем больше таких предметов в пространстве, тем меньше ощущает свободы сам хозяин дома.
Согласно данному стилю у каждой вещи должна быть своя функциональная задача, чтобы она не занимала лишнее пространство, была в какой-то степени незаметной. Ощущение пространства должно быть единым и целостным. При входе в комнату нежелательно, чтобы разбивалось внимание на отдельные предметы.
Легкий декор в стиле дзен ставит во главу угла пустое пространство. Поэтому стены имеют однотонный цвет, ничем не украшаются. Для многих такой интерьер покажется скучным, неинтересным, но именно в нем можно обрести душевное равновесие и покой. Нужна хотя бы одна полностью голая стена, без декоративных элементов. Важно не перегружать комнату предметами. Оставляйте на виду только то, что постоянно используется. Помещение должно быть функциональным, чтобы можно было обустроить и рабочее место, и спальное. Из элементов декора можно использовать аквариум или декоративный фонтан. Такие вещи придадут интерьеру комфорт, помогут отдохнуть и расслабиться. Добавить изысканной простоты помогут живые цветы в обычной вазе из стекла. В крайнем случае, на стенах можно разместить фото или картины в черных рамках, разрешено использование строгого камина. Для придания интерьеру загадочности повесьте зеркало в темной раме (что и сделала студия Ксении Седой), японские фонарики. Для декора не применяют симметричность, парность, нет углубления в подробности.
Воробьевы Горы
Конечно, текстиль также должен быть легким. Приветствуются шторы из шелка, без драпировок, рисунков, принтов. Цвет выбирают однотонный и натуральный. Иногда допускается цветочный орнамент. Для достижения продуманного стиля можно, чтобы орнамент повторялся на белье, ковриках, текстиле и покрывалах.
Таким образом, легкий декор в стиле дзен является чем-то оторванным от современных новомодных тенденций. Здесь отсутствует мебельный креатив, замысловатые формы, инновационные новшества. Следует помнить, что такие принципы организации пространства и интерьера были сформированы достаточно давно в столь непохожей на нашу культуре. При создании такого дизайна можно следовать хотя бы нескольким принципам и ориентироваться на них. Она передает всю естественность фактуры дерева. Можно выбрать только один дизайнерский предмет, остальные должны быть простыми.