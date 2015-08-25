В основе этого стиля положена релаксация и гармония. Легкий декор в стиле дзен имеет азиатские черты в дизайне, также присутствуют минималистские нотки. Каждый предмет должен гармонизировать, ничего не должно быть лишнего. В этом стиле используют такие цвета, как белый, серый, красный, черный, зеленый, голубой, песчаный. Материалы обычно используются только натуральные (например, лен, хлопок, шерсть, шелк, бамбук, камень и многое другое). Очень хорошо можно дополнить дизайн китайскими или японскими аксессуарами, такими как свечи, живые цветы, балдахин и многое другое.

Еще одной характерной чертой дзен стиля является то, что размываются границы между внутренним и внешним помещением. Интерьер должен стать продолжением окружающего нас мира. Выбирая отделку из массива дерева, отдавайте предпочтение отделке “рустик”. Она передает всю естественность фактуры дерева. Можно выбрать только один дизайнерский предмет, остальные должны быть простыми.