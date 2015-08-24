Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Магия света

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Квартира в современном минимализме, Polovets design studio Polovets design studio Ванная комната в стиле минимализм
Loading admin actions …

Солнечный дизайн-проект трехкомнатной квартиры от студии POLOVETS & TYMOSHENKO DESIGN STUDIO наверняка порадует вас своими футуристическими акцентами и сложной подсветкой практически во всех интерьерах.

Апартаменты имеют площадь в 116 квадратных метров и оформлены на стыке минимализма и футуристики. Эта квартира стала домашним телепортом, с помощью которого хозяева могут жить в том ритме и стиле, время которых еще не наступило.

Гостиная комната

Квартира в современном минимализме, Polovets design studio Polovets design studio Гостиная в стиле минимализм
Polovets design studio

Квартира в современном минимализме

Polovets design studio
Polovets design studio
Polovets design studio

Мягкая мебель, аккуратно расставленная полумесяцем, использует пространство комнаты во всем его объеме. Лучшим же оружием футуристической тенденции в дизайне интерьера является преобладание монохромности, которая элегантно дополняется блеском металлов, софитов, глянца или пластика.

Большое внимание уделено встроенной подсветке, эффекты использования которой поражают воображение. Кажется, что эта квартира самостоятельно приручила и заставила работать на собственный шикарный внешний вид такую энергию, как электричество.

Бросаем вызов традициям

Квартира в современном минимализме, Polovets design studio Polovets design studio Гостиная в стиле минимализм
Polovets design studio

Квартира в современном минимализме

Polovets design studio
Polovets design studio
Polovets design studio

Четырехцветное оформление стен гостиной различными панелями, штукатуркой и деревом разрушает наш образ стандартной комнаты. А использование в интерьере именно линий в качестве центрального элемента является одним из главных признаков футуристического стиля. Традиционные схемы декора с помощью текстиля, сложных восточных орнаментов или ярких цветов в таком интерьере просто не работают.

Кабинет в гостиной

Квартира в современном минимализме, Polovets design studio Polovets design studio Гостиная в стиле минимализм
Polovets design studio

Квартира в современном минимализме

Polovets design studio
Polovets design studio
Polovets design studio

Футуристический стиль — это прежде всего умение передать динамику и скорость, благодаря использованию таких материалов как металлы и пластик, а также отказ от стандартной геометрии интерьера.

В зоне кабинета мы видим интересный угловой столик для ноутбука и книжные полки в виде диагоналей. Такие нестандартные решения, монотонная расцветка и ломаные линии позволяют показать новый образ организации рабочей зоны.

Блестящая кухня

Квартира в современном минимализме, Polovets design studio Polovets design studio Кухня в стиле минимализм
Polovets design studio

Квартира в современном минимализме

Polovets design studio
Polovets design studio
Polovets design studio

Стоит заметить, что классический футуризм в наше время уже называют ретро-футуризмом, а современный выглядит именно так, как в этом проекте. Металлизированные ручки ящиков выглядят очень нетипично, а верхние белые кухонные шкафы практически сливаются с глянцевым стеклянным фартуком и отделкой стен.

Спальня родителей

Квартира в современном минимализме, Polovets design studio Polovets design studio Спальня в стиле минимализм
Polovets design studio

Квартира в современном минимализме

Polovets design studio
Polovets design studio
Polovets design studio

В наше время футуристический стиль претерпел значительные изменения, так как слился с такими модными веяниями, как азиатский и скандинавский минимализм. Интерьеры теперь не выглядят как космические станции, а биологические формы не обязательно доминируют в мебели. Современный футуризм — это прежде всего жилое пространство, а не выставочный зал, тем не менее, с нотками неординарности и металлического блеска.

Определить характер по дизайну интерьера спальни вы можете в другой нашей статье.

Детская

Квартира в современном минимализме, Polovets design studio Polovets design studio Спальня в стиле минимализм
Polovets design studio

Квартира в современном минимализме

Polovets design studio
Polovets design studio
Polovets design studio

Заметно преследование принципа асимметрии в футуристической детской. Нестандартная композиция из прикроватного столика в форме буквы «Г», пуфика и придиванного столика выглядит очень современно.

Два оттенка — оливковый и синий преппи — прекрасно дополняют цвет слоновой кости в обивке мягкой мебели. Эта детская комната подойдет как для подростка, так и для студента, а светлые тона отлично влияют на психологический фон помещения.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Ванная с подсветкой

Квартира в современном минимализме, Polovets design studio Polovets design studio Ванная комната в стиле минимализм
Polovets design studio

Квартира в современном минимализме

Polovets design studio
Polovets design studio
Polovets design studio

Как волшебная пещера или сауна арабского короля, эта ванная буквально заставляет нас погрузиться в атмосферу изобилия и ощутить ту самую магию света, о которой мы говорили в начале. Футуризм здесь пропитан нотками загадочности и представляет собой не только что-то космическое, но еще и глянцевое и предельно современное.

Коридор

Квартира в современном минимализме, Polovets design studio Polovets design studio Балкон и терраса в стиле минимализм
Polovets design studio

Квартира в современном минимализме

Polovets design studio
Polovets design studio
Polovets design studio

Длинный коридор в данном проекте разделен на две зоны различной по цвету окраской стен. Зона с консольным столиком и зеркалом выкрашена в грифельный, тогда как вытянутая часть — в светло-серый. Подсветка по периметру всей комнаты на уровне пола позволяет создать по-настоящему сказочный эффект и вывести коридор на тот же уровень яркости и стиля, что и другие комнаты дома, чего, как правило, достаточно сложно добиться.

Виды офисных интерьеров
А вам понравились футуристические акценты в этой квартире?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо