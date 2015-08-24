Магия света

Мягкая мебель, аккуратно расставленная полумесяцем, использует пространство комнаты во всем его объеме. Лучшим же оружием футуристической тенденции в дизайне интерьера является преобладание монохромности, которая элегантно дополняется блеском металлов, софитов, глянца или пластика.

Большое внимание уделено встроенной подсветке, эффекты использования которой поражают воображение. Кажется, что эта квартира самостоятельно приручила и заставила работать на собственный шикарный внешний вид такую энергию, как электричество.