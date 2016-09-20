Простые способы использования карты мира в интерьере

Карта мира на стене может стать интересным решением, подходящим практически к любому стилю оформления помещения. Ее можно разместить в любой комнате: гостиная, детская, рабочий кабинет или кухня – везде она может сделать интерьер интересным и оригинальным, главное – выбрать такой вариант, который подойдет именно вам.
Карты в интерьере могут использоваться любые: точные географические или политические, фантазийные, старинные или супер-современные – в зависимости от того, какой результат вы хотите получить.
Основное правило: других декоративных элементов не должно быть много, и они не должны отвлекать внимание на себя. Пусть карта мира в интерьере станет главной составляющей, а окружение станет спокойным фоном для нее.
Существует множество способов использования карты мира в интерьере. Представляем вашему вниманию некоторые из них.
Интересная идея – визуальное разделение пространства с помощью карт. Например, в спальной зоне – обои с изображением карты или схемы, а в рабочей – любой другой вид отделки. Старайтесь использовать те цвета, которые используются в обивке мебели, в шторах, в декоративных элементах вашего интерьера.
Для взрослых и детей с взыскательным вкусом больше подойдет абстрактное моделирование земли. Вы можете нарисовать сами с помощью трафарета или купить готовый вариант и разместить где угодно. Создание такой карты может стать отличным развлечением для вас и вашего ребенка.
Шторы с фотопечатью «Map» – текстильное изделие для драпировки окна, основу рисунка которого составляет объемный принт в виде старинного или современного изображения карты мира. Это яркая и стильная модель станет достойным украшением современного интерьера.
Преимущество штор с фотопечатью в том, что они дают возможность кардинальным способом менять расстановку акцентов в дизайне помещения. Так, в раскрытом состоянии они не привлекут много внимания, сохранив атмосферу тепла и уюта. Однако стоит их расправить – и комната преобразиться до неузнаваемости, приобретет графичность и особое творческое настроение
Традиционно лучшим выбором считается размещение карты мира в интерьере кабинета. Если отдельную комнату под кабинет не выделяют, то карта поможет визуально выделить рабочую зону в гостиной или спальне. Здесь их можно повесить на стену в рамках, или закрепить на листах фанеры и развесить над рабочим столом.
Стилизованные под старинную карты способны придать помещению роскошный и благородный вид, особенно если комната стилистически оформлена в стилях ампир, рококо и барокко, что и делает их столь популярными.
Аксессуары создают характер комнаты, помогают достичь равновесия. Например, согласно фен-шуй, если вы мечтаете о путешествиях и саморазвитии, лучшим решением будет глобус. Глобус в интерьере это не просто красивый декоративный объект – это предмет, который отражает суть философии фен-шуй. Он направит вашу страсть и интересы в нужное русло.
Глобус можно приобрести как обычный, так и декоративный, например, с подсветкой внутри. Такое, казалось бы, сугубо техническое решение поможет оптимальной энергии в интерьере. Кроме того, светящийся предмет, уникальный механизм, приходящий в движение будет всегда привлекать к себе внимание, вносить динамичность в вашу жизнь.
Сегодня все чаще можно увидеть шкафы-купе с пескоструйным рисунком. Интересно то, что это перспективное направление мебельного искусства не стоит на месте, а все больше совершенствуется. Рисунок наносится на стекло, зеркало шкафа-купе.
Карта мира как раз может стать отличным рисунком выполненным в этой технике. Такой элемент декора будет очень стильным и элегантным дополнением общего дизайна.
Те, кто любит путешествовать, с удовольствием отмечают на картах места, которые уже посетили, и прокладывают будущие маршруты. Для таких людей карты в интерьере имеют особое значение.
Если на одной из стен нанести краской контуры континентов, обозначив отдельные города, то делать такие отметки можно будет прямо на стене. Получится интерактивная карта, которая будет служить не только украшением, но и своеобразным информером.
Помимо традиционного оформления стен картами, можно проявить фантазию и использовать географические изображения как экстравагантные элементы декора. Панно, разделенное на девять частей, из карты мира под старину, станет неподражаемым акцентом любой комнаты.
Органично вписываясь в дизайн интерьеров, карты становятся не только красивым его дополнением или акцентом, они привносят дух романтизма и авантюризма в нашу жизнь. Это напоминание о красоте нашей планеты, об экологических проблемах мирового масштаба. Для детей и подростков такой декоративный предмет способствует развитию познавательных и образовательных способностей.