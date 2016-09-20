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Простые способы использования карты мира в интерьере

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Mutlu Home Store, mutluhome mutluhome Окна и двериШторы и драпировка
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Карта мира на стене может стать интересным решением, подходящим практически к любому стилю оформления помещения. Ее можно разместить в любой комнате: гостиная, детская, рабочий кабинет или кухня – везде она может сделать интерьер интересным и оригинальным, главное – выбрать такой вариант, который подойдет именно вам.

Карты в интерьере могут использоваться любые: точные географические или политические, фантазийные, старинные или супер-современные – в зависимости от того, какой результат вы хотите получить.

Основное правило: других декоративных элементов не должно быть много, и они не должны отвлекать внимание на себя. Пусть карта мира в интерьере станет главной составляющей, а окружение станет спокойным фоном для нее.

Существует множество способов использования карты мира в интерьере. Представляем вашему вниманию некоторые из них.

Карта на всю стену

F18, he.d group he.d group Детская комната в стиле лофт Коричневый
he.d group

F18

he.d group
he.d group
he.d group

Интересная идея – визуальное разделение пространства с помощью карт. Например, в спальной зоне – обои с изображением карты или схемы, а в рабочей –  любой другой вид отделки. Старайтесь использовать те цвета, которые используются в обивке мебели, в шторах, в декоративных элементах вашего интерьера.

Акварельная карта

Дизайн детской в современном стиле по ул. Покрышкина Студия интерьерного дизайна happy.design Детская комнатa в средиземноморском стиле
Студия интерьерного дизайна happy.design

Дизайн детской в современном стиле по ул. Покрышкина

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

Для взрослых и детей с взыскательным вкусом больше подойдет абстрактное моделирование земли. Вы можете нарисовать сами с помощью трафарета или купить готовый вариант и разместить где угодно. Создание такой карты может стать отличным развлечением для вас и вашего ребенка.

Принт на шторах

Mutlu Home Store, mutluhome mutluhome Окна и двериШторы и драпировка
mutluhome

mutluhome
mutluhome
mutluhome

Шторы с фотопечатью «Map» – текстильное изделие для драпировки окна, основу рисунка которого составляет объемный принт в виде старинного или современного изображения карты мира. Это яркая и стильная модель станет достойным украшением современного интерьера. 

Преимущество штор с фотопечатью в том, что они дают возможность кардинальным способом менять расстановку акцентов в дизайне помещения. Так, в раскрытом состоянии они не привлекут много внимания, сохранив атмосферу тепла и уюта. Однако стоит их расправить – и комната преобразиться до неузнаваемости, приобретет графичность и особое творческое настроение

Карта мира в багетной раме

Квартира в ЖК Измайловский, MARION STUDIO MARION STUDIO Рабочий кабинет в эклектичном стиле Многоцветный
MARION STUDIO

Квартира в ЖК Измайловский

MARION STUDIO
MARION STUDIO
MARION STUDIO

Традиционно лучшим выбором считается размещение карты мира в интерьере кабинета. Если отдельную комнату под кабинет не выделяют, то карта поможет визуально выделить рабочую зону в гостиной или спальне. Здесь их можно повесить на стену в рамках, или закрепить на листах фанеры и развесить над рабочим столом.

Стилизованные под старинную карты способны придать помещению роскошный и благородный вид, особенно если комната стилистически оформлена в стилях ампир, рококо и барокко, что и делает их столь популярными.

Глобус в интерьере

Детская комната для мальчика, DONJON DONJON Детская комнатa в классическом стиле
DONJON

Детская комната для мальчика

DONJON
DONJON
DONJON

Аксессуары создают характер комнаты, помогают достичь равновесия. Например, согласно фен-шуй, если вы мечтаете о путешествиях и саморазвитии, лучшим решением будет глобус. Глобус в интерьере это не просто красивый декоративный объект – это предмет, который отражает суть философии фен-шуй. Он направит вашу страсть и интересы в нужное русло. 

Глобус можно приобрести как обычный, так и декоративный, например, с подсветкой внутри. Такое, казалось бы, сугубо техническое решение поможет оптимальной энергии в интерьере. Кроме того, светящийся предмет, уникальный механизм, приходящий в движение будет всегда привлекать к себе внимание, вносить динамичность в вашу жизнь.

Пескоструйная карта мира на зеркале шкафа-купе

homify Детская комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Сегодня все чаще можно увидеть шкафы-купе с пескоструйным рисунком. Интересно то, что это перспективное направление мебельного искусства не стоит на месте, а все больше совершенствуется. Рисунок наносится на стекло, зеркало шкафа-купе. 

Карта мира как раз может стать отличным рисунком выполненным в этой технике. Такой элемент декора будет очень стильным и элегантным дополнением общего дизайна.

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Интерактивная карта

Дизайн проект детской комнаты в ЖК Тихвин от Батенькофф homify Детская комнатa в классическом стиле Бумага Бежевый
homify

Дизайн проект детской комнаты в ЖК Тихвин от Батенькофф

homify
homify
homify

Те, кто любит путешествовать, с удовольствием отмечают на картах места, которые уже посетили, и прокладывают будущие маршруты. Для таких людей карты в интерьере имеют особое значение. 

Если на одной из стен нанести краской контуры континентов, обозначив отдельные города, то делать такие отметки можно будет прямо на стене. Получится интерактивная карта, которая будет служить не только украшением, но и своеобразным информером.

Экстравагантная карта

homify Детская комната в стиле лофт
homify

homify
homify
homify

Помимо традиционного оформления стен картами, можно проявить фантазию и использовать географические изображения как экстравагантные элементы декора. Панно, разделенное на девять частей, из карты мира под старину, станет неподражаемым акцентом любой комнаты.

Органично вписываясь в дизайн интерьеров, карты становятся не только красивым его дополнением или акцентом, они привносят дух романтизма и авантюризма в нашу жизнь. Это напоминание о красоте нашей планеты, об экологических проблемах мирового масштаба. Для детей и подростков такой декоративный предмет способствует развитию познавательных и образовательных способностей.

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