Простые способы использования карты мира в интерьере

Карта мира на стене может стать интересным решением, подходящим практически к любому стилю оформления помещения. Ее можно разместить в любой комнате: гостиная, детская, рабочий кабинет или кухня – везде она может сделать интерьер интересным и оригинальным, главное – выбрать такой вариант, который подойдет именно вам.

Карты в интерьере могут использоваться любые: точные географические или политические, фантазийные, старинные или супер-современные – в зависимости от того, какой результат вы хотите получить.

Основное правило: других декоративных элементов не должно быть много, и они не должны отвлекать внимание на себя. Пусть карта мира в интерьере станет главной составляющей, а окружение станет спокойным фоном для нее.

Существует множество способов использования карты мира в интерьере. Представляем вашему вниманию некоторые из них.