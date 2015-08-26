Дизайн-проект однушки с нишей

Легкий минимализм в маленькой квартире может быть спасительным кругом для тех, кто хочет оставить свое жилье просторным и светлым, несмотря на стесненные обстоятельства. В этом проекте мы покажем вам, как просто и лаконично использовать все имеющееся в вашем распоряжении пространство для создания удобного и эргономичного интерьера.

Эта квартира от дизайнеров из IK-ARCHITECTS помогает нам понять, как именно нужно подходить к хранению в однокомнатной квартире и как обойти подводные камни. Например, благодаря стараниям профессионалов, неудобная планировка была использована для создания интересного эффекта в дизайне, без дорогостоящей перепланировки. В то же время светлая отделка со стилистическими акцентами выглядит модно, а не только просто, и может быть легко трансформирована под другой стиль.