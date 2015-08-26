Дизайн-проект однушки с нишей

Легкий минимализм в маленькой квартире может быть спасительным кругом для тех, кто хочет оставить свое жилье просторным и светлым, несмотря на стесненные обстоятельства. В этом проекте мы покажем вам, как просто и лаконично использовать все имеющееся в вашем распоряжении пространство для создания удобного и эргономичного интерьера.
Эта квартира от дизайнеров из IK-ARCHITECTS помогает нам понять, как именно нужно подходить к хранению в однокомнатной квартире и как обойти подводные камни. Например, благодаря стараниям профессионалов, неудобная планировка была использована для создания интересного эффекта в дизайне, без дорогостоящей перепланировки. В то же время светлая отделка со стилистическими акцентами выглядит модно, а не только просто, и может быть легко трансформирована под другой стиль.
Стоит заметить, что минимализм как стиль не подразумевает больших гардеробных или мест для хранения. Лишь в самых современных вариациях присутствуют различные гардеробные и встроенные шкафы, чтобы стиль мог подстроиться под нынешний образ жизни. На самом деле оригинальный азиатский минимализм в первую очередь учит нас всех быть не привязанными к вещам, свободными от собственности и мелочей. Ведь, очищая свой дом от всего ненужного, мы очищаемся сами и можем добиться большего.
Данный проект называется «Kefir home» и спроектирован для квартиры молодого человека в Харькове, Украина. Архитекторы Глеб Семякин и Юлия Стариченко постарались создать идеальные условия для современной жизни и работы. Спальня подразумевает наличие рабочего места, тогда как кухня, ванная комната и коридор оформлены максимально лаконично и в светлых тонах.
В жилой комнате после долгих раздумий было принято решение улучшить планировку квартиры за счет новой ниши для спального места. Без нее кровать либо слишком открыта при взгляде из коридора, либо просто не вмещается напротив рабочего места.
В узкой части комнаты подиум используется как лаунж зона для принятия гостей и системы хранения для одежды и других вещей. А подиум для спального места также имеет дополнительные выдвижные ящики. Также в комнате имеются два полноценных комода, но в целом проект рассчитан на небольшое количество личных вещей.
Владелец квартиры позиционирует ее, как временное жилье. Задача, поставленная перед командой IK-architects: спроектировать сдержанный и светлый интерьер, не выходя за рамки скромного бюджета. Эта одна из причин, почему выбор пал на такой стиль, как минимализм с оттенками эко.
Натуральное дерево в интерьере помогает как-то сгладить атмосферу типового панельного дома и сделать квартиру более уютной. Кроме того, использование декоративной штукатурки «под бетон» помогло в зоне кабинета сделать более сдержанную и спокойную обстановку.
Небольшая кухня оформлена в стиле скандинавского минимализма. Интересным решением для кухонного фартука стал выбор такого материала, как стекло, а за столовой зоной вы можете видеть оригинальную подставку под вина.
Традиционная на вид кухня украшена оригинальным светильником и черными рамками для фотографий и зеркала. Для маленьких помещений, зачастую, данные приемы являются единственно возможными для декора, чтобы избежать перегрузки пространства цветом и различными формами.
Из-за небольшой площади санузла выбор пал на белую плитку и светло-серую штукатурку. Вместо ванной чаши была оборудована душевая кабинета со стеклянной перегородкой. Точный расчет ширины унитаза и раковины позволил вместить все необходимое на небольшом пространстве.