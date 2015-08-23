Дом в мексиканском стиле

На сайте нашего яркого и солнечного коллеги homify-Мексика мы находим потрясающие, роскошные и элегантные дома. На этот раз мы решили поделиться с вами одним из таких живописных проектов, который был построен мексиканскими архитекторами в Хьюстоне, США.

Дом, расположенный на окраине города, построен в классическом стиле времен испанской колонизации. 1500 квадратных метров имеют такие характерные элементы стиля, как открытые галереи с колоннами, внутренний дворик, открытые потолочные балки и высокие потолки, а также практически повсеместное использование светлой керамики. Проект выполнен архитектурным бюро Artigas Arquitectos.