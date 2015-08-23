Дом в мексиканском стиле

На сайте нашего яркого и солнечного коллеги homify-Мексика мы находим потрясающие, роскошные и элегантные дома. На этот раз мы решили поделиться с вами одним из таких живописных проектов, который был построен мексиканскими архитекторами в Хьюстоне, США.
Дом, расположенный на окраине города, построен в классическом стиле времен испанской колонизации. 1500 квадратных метров имеют такие характерные элементы стиля, как открытые галереи с колоннами, внутренний дворик, открытые потолочные балки и высокие потолки, а также практически повсеместное использование светлой керамики. Проект выполнен архитектурным бюро Artigas Arquitectos.
Главный фасад дает нам прекрасный образец традиционной мексиканской архитектуры. Каменная отделка экстерьера, низкий скат черепичный крыши и мощеный дворик привносят в этот проект испанские мотивы. Современные элементы тоже присутствуют во всем доме, выводя мексиканскую архитектуру на новый, более комфортный и презентабельный уровень.
Фронтальная дверь в дом была и вовсе импортирована с родины стиля — Испании, а подсветка очень эффектно преподносит весь комплекс.
На входе — лестничный холл, который соединен с несколькими коридорами, позволяющими очень быстро перейти в любую зону дома в формате легкой прогулки. На втором этаже, который доступен по главной лестнице, находятся приватные спальни и ванные комнаты.
Мраморные полы, массивные колонны, открытые деревянные балки и элементы из кованого железа придают прихожей брутальный вид и отсылают нас к одному из самых драматичных испанских стилей Нового Света — стилю Испанской Миссии.
Гостиная открытого плана соединена со столовой и находится рядом с мощеной площадкой с прогулочной анфиладой и фонтаном. Стеклянные перегородки разделяют два внутренних пространства, заодно приятно отражая лучи солнечного света.
Современная мягкая мебель почти не заметна на фоне здания в историческом стиле и гармонично дополняет традиционный испанский вариант. Слить воедино все детали помогает и классическая цветовая гамма, составленная из нескольких оттенков бежевого и коричневого.
Столовая удивляет изысканным круглым деревянным столом, разработанным эксклюзивно в офисе самих архитекторов, впрочем, как и лампа, висящая над ним.
На фотографии — вид одной из спален, которая включает в себя 2 односпальные кровати, гардеробную комнату и зону кабинета с диваном и письменным столом. Как и остальные интерьеры этого дома, она сохраняет определенные характеристики стиля: нейтральные тона, открытые балки, почти белые стены и полы из натурального дерева. Так здесь создается мирная и спокойная атмосфера с южным колоритом.
Мебель этой комнаты изготовлена по индивидуальному заказу специально для этого дома. Интерьер включает в себя максимальное использование дерева, но он также разбавлен ярким этническим ковром ручной работы.
На входе в дом мы можем заметить фонтан — один из самых эффектных дизайнерских приемов, которые используются в испанской частной архитектуре. Оснащенный подсветкой, он еще и имеет интересную историю. Фонтан создан на основе колеса из старой мельницы, привезенного прямо из Мексики. Оно было приспособлено архитекторами под нужды дома и стало центром дизайна в парадной зоне.
Взглянув отсюда, мы можем увидеть прекрасную панораму всего дома. Подсветка здесь используется не для того, чтобы придать экстерьеру лоска, скорее наоборот, чтобы показать причастность к историческим традициям. Те лампы, что расположены прямо на фасаде, подсвечивают грубую каменную кладку, создавая ощущение старинного особняка. Свет здесь используется и для украшения пальм, кустарников и перголы.
В проекте этого особняка есть потрясающий бассейн с собственной пещерой и большой лаунж-зоной над ней. Все дорожки и зоны отдыха имеют мраморное мощение, а в деревянных постройках используются лишь местные материалы.
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