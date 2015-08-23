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Дом в мексиканском стиле

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Casa Artigas, Artigas Arquitectos Artigas Arquitectos Гостиная в рустикальном стиле
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На сайте нашего яркого и солнечного коллеги homify-Мексика мы находим потрясающие, роскошные и элегантные дома. На этот раз мы решили поделиться с вами одним из таких живописных проектов, который был построен мексиканскими архитекторами в Хьюстоне, США.

Дом, расположенный на окраине города, построен в классическом стиле времен испанской колонизации. 1500 квадратных метров имеют такие характерные элементы стиля, как открытые галереи с колоннами, внутренний дворик, открытые потолочные балки и высокие потолки, а также практически повсеместное использование светлой керамики. Проект выполнен архитектурным бюро Artigas Arquitectos.

Экстерьер дома

Casa Artigas, Artigas Arquitectos Artigas Arquitectos Дома в рустикальном стиле
Artigas Arquitectos

Artigas Arquitectos
Artigas Arquitectos
Artigas Arquitectos

Главный фасад дает нам прекрасный образец традиционной мексиканской архитектуры. Каменная отделка экстерьера, низкий скат черепичный крыши и мощеный дворик привносят в этот проект испанские мотивы. Современные элементы тоже присутствуют во всем доме, выводя мексиканскую архитектуру на новый, более комфортный и презентабельный уровень.

Фронтальная дверь в дом была и вовсе импортирована с родины стиля — Испании, а подсветка очень эффектно преподносит весь комплекс.

Парадный холл

Casa Artigas, Artigas Arquitectos Artigas Arquitectos Коридор, прихожая и лестница в рустикальном стиле
Artigas Arquitectos

Artigas Arquitectos
Artigas Arquitectos
Artigas Arquitectos

На входе — лестничный холл, который соединен с несколькими коридорами, позволяющими очень быстро перейти в любую зону дома в формате легкой прогулки. На втором этаже, который доступен по главной лестнице, находятся приватные спальни и ванные комнаты.

Мраморные полы, массивные колонны, открытые деревянные балки и элементы из кованого железа придают прихожей брутальный вид и отсылают нас к одному из самых драматичных испанских стилей Нового Света — стилю Испанской Миссии.

Гостиная с видом на сад

Casa Artigas, Artigas Arquitectos Artigas Arquitectos Гостиная в рустикальном стиле
Artigas Arquitectos

Artigas Arquitectos
Artigas Arquitectos
Artigas Arquitectos

Гостиная открытого плана соединена со столовой и находится рядом с мощеной площадкой с прогулочной анфиладой и фонтаном. Стеклянные перегородки разделяют два внутренних пространства, заодно приятно отражая лучи солнечного света.

Современная мягкая мебель почти не заметна на фоне здания в историческом стиле и гармонично дополняет традиционный испанский вариант. Слить воедино все детали помогает и классическая цветовая гамма, составленная из нескольких оттенков бежевого и коричневого.

Семейная столовая

Casa Artigas, Artigas Arquitectos Artigas Arquitectos Столовая комната в стиле модерн
Artigas Arquitectos

Artigas Arquitectos
Artigas Arquitectos
Artigas Arquitectos

Столовая удивляет изысканным круглым деревянным столом, разработанным эксклюзивно в офисе самих архитекторов, впрочем, как и лампа, висящая над ним.

Детская комната

Casa Artigas, Artigas Arquitectos Artigas Arquitectos Спальня в рустикальном стиле
Artigas Arquitectos

Artigas Arquitectos
Artigas Arquitectos
Artigas Arquitectos

На фотографии — вид одной из спален, которая включает в себя 2 односпальные кровати, гардеробную комнату и зону кабинета с диваном и письменным столом. Как и остальные интерьеры этого дома, она сохраняет определенные характеристики стиля: нейтральные тона, открытые балки, почти белые стены и полы из натурального дерева. Так здесь создается мирная и спокойная атмосфера с южным колоритом.

Ванная комната

Casa Artigas, Artigas Arquitectos Artigas Arquitectos Ванная комната в рустикальном стиле
Artigas Arquitectos

Artigas Arquitectos
Artigas Arquitectos
Artigas Arquitectos

Мебель этой комнаты изготовлена по индивидуальному заказу специально для этого дома. Интерьер включает в себя максимальное использование дерева, но он также разбавлен ярким этническим ковром ручной работы.

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Парадный вход

Casa Artigas, Artigas Arquitectos Artigas Arquitectos Балкон и терраса в рустикальном стиле
Artigas Arquitectos

Artigas Arquitectos
Artigas Arquitectos
Artigas Arquitectos

На входе в дом мы можем заметить фонтан — один из самых эффектных дизайнерских приемов, которые используются в испанской частной архитектуре. Оснащенный подсветкой, он еще и имеет интересную историю. Фонтан создан на основе колеса из старой мельницы, привезенного прямо из Мексики. Оно было приспособлено архитекторами под нужды дома и стало центром дизайна в парадной зоне.

Вид с заднего двора

Casa Artigas, Artigas Arquitectos Artigas Arquitectos Дома в рустикальном стиле
Artigas Arquitectos

Artigas Arquitectos
Artigas Arquitectos
Artigas Arquitectos

Взглянув отсюда, мы можем увидеть прекрасную панораму всего дома. Подсветка здесь используется не для того, чтобы придать экстерьеру лоска, скорее наоборот, чтобы показать причастность к историческим традициям. Те лампы, что расположены прямо на фасаде, подсвечивают грубую каменную кладку, создавая ощущение старинного особняка. Свет здесь используется и для украшения пальм, кустарников и перголы.

На заднем дворике

Casa Artigas, Artigas Arquitectos Artigas Arquitectos Бассейн в рустикальном стиле
Artigas Arquitectos

Artigas Arquitectos
Artigas Arquitectos
Artigas Arquitectos

В проекте этого особняка есть потрясающий бассейн с собственной пещерой и большой лаунж-зоной над ней. Все дорожки и зоны отдыха имеют мраморное мощение, а в деревянных постройках используются лишь местные материалы.

Если вам интересно, какие еще дома строят в США, взгляните на интересный проект голливудской виллы по американскому образцу.

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